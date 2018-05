Schwangerschaftsabbrüche: Sind Mahnwachen vor Beratungsstellen legitim? Die CDU lud zur Debatte

Immer wieder protestieren Menschen vor Beratungsstellen gegen Schwangerschaftsabbrüche – mit Mahn- und Gebetswachen. Dürfen sie das? Darf man das verbieten? Darüber diskutierten am Dienstag in der Evangelisch-Reformierten Kirche im Westend Politiker und Familienberater.

Die Frage des Abends ist denkbar einfach: Dürfen Abtreibungsgegner vor einer Beratungseinrichtung für mögliche Schwangerschaftsabbrüche Mahnwachen halten, beten, singen, versuchen Kontakt mit Hilfesuchenden aufzunehmen? Die Antwort darauf, die am Dienstag Kern einer Podiumsdiskussion war, ist umso komplexer, hängt von diversen Standpunkten ab. Starren Standpunkten.

Eingeladen zum Gespräch hatte die CDU-Fraktion des Ortsbeirats 2 (Westend, Bockenheim, Kuhwald), deren Vorsitzende Suzanne Turré am Vorstoß beteiligt gewesen war, die Mahnwachen, die die Gruppe „40 Tage für das Leben“ in der Fastenzeit vor der Pro Familia-Beratungsstelle abgehalten hatte, zumindest an diesem Ort verbieten zu lassen: „Für mich war es befremdlich zu sehen, dass dort im Jahr 2018 Frauen davon abgehalten werden sollten eine Beratungsleistung in Anspruch zu nehmen, die ihnen gesetzlich zusteht.“

Lebenskrise & Sünde

Die Positionen gehen weit auseinander. Cornelia Kaminski, Vorsitzende der Christdemokraten für das Leben in Hessen, ist klar gegen Abtreibung und überzeugt, dass die Mahnwachen der aus den USA stammenden Bewegung Frauen zum Umdenken bewegen können. Michael zu Löwenstein, Fraktionsvorsitzender der Union im Römer, hält ein Verbot der Mahnwachen nicht für nötig und betont, dass Abtreibungen im christlichen Glauben als Sünde einzustufen sind. Dr. Ursula Schoen, Prodekanin im evangelischen Stadtdekanat stimmt ihm zu, betont aber, dass der Schutz der Menschenwürde denselben Stellenwert haben muss wie der von ungeborenem Leben. „Immerhin ist es nicht das Ziel dieser Beratungstermine, dass sich die Schwangeren tatsächlich für die Abtreibung entscheiden, sondern ihre Entscheidung reflektiert treffen können und sich der Konsequenzen bewusst sind.“

Prof. Frank Louwen, Leiter des Funktionsbereichs Geburtshilfe und Pränatalmedizin der Goethe-Universität und Landesvorsitzender von Pro Familia, hatte sich in der Zeit des Konflikts aktiv gegen die Mahnwachen eingesetzt: „Ich befürworte es, wenn Menschen für ihre Werte demonstrieren, das ist ihr gutes Recht. Gleichzeitig aber finde ich, dass dieses Thema in die Innenstadt gehört, wo viele Menschen die Meinungsäußerung mitbekommen und nicht nur Beratungssuchende, die ein Recht auf Anonymität haben.“

Die grundlegende Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen Schwangerschaftsabbrüche erlaubt oder verboten sein dürfen, wurde nicht gestreift. Paragraf 218 des Strafgesetzbuches, der Schwangerschaftsabbrüche allgemein als Straftat einstuft, legt eine klare Gesetzeslage fest, die Ergänzungen in 218a klären die Voraussetzungen der Ausnahmen. Dazu zählt eine obligatorische Beratung mindestens drei Tage vor dem Eingriff.

„Wenn Frauen in solch einer Situation von Menschen bedrängt werden, die unmittelbar vor dem Gebäude beten, singen oder gar das Handy zücken und die Frauen fotografieren, die zu uns kommen, muss man dagegen vorgehen“, erläutert Louwen, dessen Team von Pro Familia während der Wochen der Mahnwachen ein neugegründetes Aktionsbündnis „Frankfurt für Frauenrechte“ zur Hilfe kam. Etliche Beratungsgespräche wurden dennoch abgesagt oder verlegt, da die Gesänge zum Teil bis in die Beratungsräume vordrangen.

Am Ende ein Konsens

So klar wie die Standpunkte auf dem Podium waren auch jene im Publikum. Etliche „Lebensschützer“ kamen zur Diskussion und spendeten bei den Beiträgen, die ihre Meinung stützten reichlich Beifall, die Gegner der Mahnwachen taten es ihnen gleich.

Immerhin gab es auf dem Podium in einer Sache Konsens: Wenn alle an einem Strang ziehen, um die Umstände, unter denen sich Frauen für eine Abtreibung entscheiden, zu verbessern, können viele Abtreibungen verhindert werden. Die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und selbstbestimmtem Leben sei das Ziel aller Beratungseinrichtungen, von Pro Familia über die der christlichen Träger. Auch die Stadt werde mit familienfreundlicher Politik dazu beitragen, versicherte zu Löwenstein.