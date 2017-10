Interview mit einem Furry: Sind Sie ein Eichhörnchen, Herr Wlochowitz?

Markus Wlochowitz hat die Frankfurs ins Leben gerufen, die größte Furry-Gruppe im Rhein-Main-Gebiet. Im Interview spricht der 42-Jährige über sein Eichhörnchen-Ich, typische Vorurteile gegen Furries - und verrät, ob Sex in der Szene so wichtig ist, wie alle schreiben.

"Furries" interessieren sich für anthropomorphe - also menschenähnliche - Tiere. Manche identifizieren sich sogar mit einer bestimmten Tierfigur, ihrer sogenannten Fursona. Die Bewegung begann in den 80er Jahren in den USA, ist aber längst auch in Deutschland angekommen.



Im Rhein-Main-Gebiet gibt es verschiedene Angebote für Furries. Unter anderem die "Frankfurs", einen losen Zusammenschluss von Furries in und um Frankfurt. Gegründet wurden die "Frankfurs" Anfang der 2000er von dem IT-Experten Markus Wlochowitz aus Offenbach.



Wlochowitz, 42, ist seit geraumer Zeit Furry. Seine Fursona, Chibirisu, ist ein menschenähnliches Eichhörnchen.



Warum beschäftigt sich ein erwachsener Mann mit imaginären Nagetieren? Wie wird man zum Furry? Geht es in der Szene wirklich so viel um Sex, wie die Medien berichten?



Wir haben mal nachgefragt.

Sind Sie ein Eichhörnchen, Herr Wlochowitz?

Wlochowitz (lacht): Nein, bin ich nicht. Aber Chibirisu – die Figur, auf die Sie anspielen – und Markus Wlochowitz sind zwei Facetten ein- und derselben Persönlichkeit. Das würde ich sofort unterschreiben.

Wer oder was ist Chibirisu?

Wlochowitz: Chibirisu ist ein aufrecht gehendes Eichhörnchen mit stark menschlichen Zügen und Eigenschaften. Und Chibirisu ist die Fursona des Markus Wlochowitz.

Fursona – das heißt: die menschenähnliche Tierfigur, als die Sie in der Furry-Welt - vor allem in Online-Foren - bekannt sind.

Wlochowitz: Genau. In der Furry-Szene kennt kaum jemand meinen realen Namen. Aber Chibirisu ist vielen Furries ein Begriff, gerade im Rhein-Main-Gebiet.





Wie sind Sie mit der Furry-Szene in Kontakt gekommen?

Wlochowitz: In den späten 80er Jahren habe ich erstmals ein Video mit Amy the Squirrel gesehen – das ist ein menschenähnliches Eichhörnchen, das damals in verschiedenen Amiga-Videos aufgetreten ist. Ich weiß nicht genau, woran es lag, aber Amy hat mich von Anfang an fasziniert. Ein paar Jahre später habe ich dann herausgefunden, dass diese Videos zu einer Szene gehörten, die sich als „Furry“ bezeichnet. Das habe ich dann zunächst beobachtet; irgendwann bin ich selbst aktiv geworden – und Anfang der 2000er habe ich dann meine eigene Fursona kreiert, Chibirisu.



Amy the Squirrel - A Walk in the Park

Welche Rolle spielt Chibirisu im Leben des Markus Wlochowitz?

Wlochowitz: Chibirisu hat mich in meiner Entwicklung geprägt. Und tut das bis heute. Ich war als Kind und Teenager oft ausgegrenzt, weil ich mich mit Dingen beschäftigt habe, mit denen meine Altersgenossen nichts anfangen konnten. Das hat mich verunsichert. Unter Furries habe ich dann Leute getroffen, die ähnliche Erfahrungen gemacht hatten. Darüber haben wir uns ausgetauscht. Das hat mir damals sehr geholfen. Heute versuche ich, anderen Furries, die sich in ähnlichen Situationen befinden, zu helfen.

Im Gegensatz zu den Furries, die man meistens in den Medien sieht, haben Sie keinen Fursuit – also kein Chibirisu-Kostüm, in das Sie schlüpfen können, um die Rolle auch im „real life“ anzunehmen.

Wlochowitz: Nein, das wäre nichts für mich. Trotzdem ist Chibirisu für mich konkret. Ich weiß ganz genau, wie er aussieht, wie er sich verhält, und ich habe verschiedene Zeichnungen anfertigen lassen, die Chibirisu zeigen, wie ich ihn sehe.

Wenn man heute „Furry“ in einer Suchmaschine eingibt, landet man schnell auf Porno-Seiten.

Wlochowitz: Das stimmt, liegt aber zum Teil schlicht daran, dass „furry“ im Porno-Zusammenhang der gängige Begriff für „haarig“ ist. Porno-Furry hat also mit Furry-Furry meistens überhaupt nichts zu tun. Was die Szene selbst betrifft: Erotische Inhalte gibt’s hier auch, klar. Aber sie sind bei weitem nicht so präsent, wie die Medien das manchmal berichten.

Sie haben 2003 die „Frankfurs“ ins Leben gerufen, die größte Furry-Community im Rhein-Main-Gebiet.

Wlochowitz: Das war kurz, nachdem ich Chibirisu erschaffen hatte. Ich wollte in der regionalen Szene aktiv sein, mich mit Furries im Rhein-Main-Gebiet verbinden. Also habe ich ein Forum eröffnet und Treffen angesetzt. Am Anfang war das noch ganz klein, da kamen vielleicht fünf oder sechs Leute. Aber im Laufe der Jahre sind die Frankfurs ziemlich stark gewachsen, wie übrigens die Furry-Szene in ganz Deutschland. Mittlerweile sind gut 150 Leute in unserem Verteiler, viele davon lassen sich regelmäßig auf Treffen blicken.

Was machen Sie da konkret? Ist das quasi ein Klassentreffen der Fabelwesen?

Wlochowitz: Nee, überhaupt nicht. Eigentlich ist das nichts Besonderes. Wir treffen uns zu Stammtischen, wir veranstalten Furmeets bei jemandem zuhause, wir grillen. Es geht nicht so sehr darum, was wir tun, als um die Community. Wir unterstützen einander – wie gesagt, für viele Furries bietet die Szene einen Rückzugsraum.

Furries müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, sich in eine sehr einfache, naive Fantasiewelt zu flüchten.

Wlochowitz: Klar. Sehen Sie sich hier um – ich bin über 40 und in meinem Arbeitszimmer liegen Plüschtiere herum! Natürlich ist das eskapistisch. Das ist jedoch kein Alleinstellungsmerkmal der Furry-Szene. Das findet sich in der Fantastik-, Manga-, Anime- oder Gaming-Szene ebenso. Die Furry-Welt bietet eben einen Rückzugsort, in dem die Dinge einfacher und freundlicher sind. Aber darin sehe ich per se erst mal nichts Schlechtes.

Was ist mit den Vorwürfen, die Furry-Szene biete Pädophilen ein Jagdrevier?

Wlochowitz: Pädophilie wird in der Szene ebenso wenig geduldet wie Zoophilie – mit dem Vorwurf werden Furries nämlich auch immer wieder konfrontiert. Wenn wir so etwas mitbekommen, dann handeln wir. Wir schließen solche Leute konsequent aus.

Gibt es ein typisches Alter für Furries?

Wlochowitz: Die meisten beginnen als Teenager, sich für die Szene zu interessieren, und scheiden mit knapp 30 wieder aus. Ist ja klar, dann rücken andere Dinge in den Vordergrund – Beruf, Familie und so weiter. Ich selbst bin mit über 40 eine der wenigen Ausnahmen. Der Anteil Älterer wächst jedoch.

Viele Menschen identifizieren sich also nur vorübergehend als Furries?

Wlochowitz: Das ist unterschiedlich. Ich vergleiche die Fursonas manchmal mit den sogenannten imaginären Freunden, die Kinder entwickeln. Man erschafft diese Fursona, um mit ihr bestimmte soziale Probleme zu erforschen und zu bewältigen. Und für viele Furries ist es das dann auch gewesen. Aber daneben es gibt einen Anteil, der bleibt – wie mich. Für uns ist die Fursona nicht nur eine vorübergehende Episode. Für uns ist sie ein dauerhafter Begleiter.



