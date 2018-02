So buhlen die Kinos ums Publikum

Pünktlich zur Berlinale hat die Filmförderanstalt ihre Kino-Statistik für 2017 veröffentlicht. Die gute Nachricht: Das Kino-Sterben hat ein Ende, in Deutschland gibt es heute so viele Kinos wie seit zehn Jahren nicht mehr. Auch die Ticketverkäufe geben Grund zu verhaltenem Optimismus: 122,3 Millionen Kinokarten wurden 2017 bundesweit verkauft, 2016 waren es noch 1,2 Millionen weniger.

Die Frankfurter Kinos können mit dem Trend jedoch nicht mithalten: Hier sanken die Ticketverkäufe um 0,8 Prozent auf insgesamt knapp 1,57 Millionen verkaufte Karten, trotzdem konnten die Frankfurter Kinos durch Preiserhöhungen ein Umsatzplus von 2,1 Prozent verzeichnen.

Doch so eine stadtübergreifende Statistik sagt wenig über die Lage der Frankfurter Lichtspielhäuser im Einzelnen. Wir haben nachgefragt, wie es ihnen geht und wie sie sich gegen Streaming-Dienste und Co. auf dem Markt behaupten.

Arthouse im Wohnzimmer

„Wir haben aufgestockt und unser Programm facettenreicher und differenzierter gemacht“, sagt Dimitrios Charistes, Theaterleiter des Kinos Harmonie in Sachsenhausen. Mit dem Cinema am Rossmarkt firmiert die Harmonie unter dem Namen „Arthousekinos“. Die beiden Häuser stehen seit zwei Jahren unter Führung von Christoph Vogel, der sie neu ausrichtete: Mit sorgfältig zusammengestellten Filmreihen wie der Arthouse-Sneak, die Filme noch vor ihrer Premiere zeigt, einer Reihe für Musikfilme, Koch-Filme oder einer Nostalgie-Reihe werden bestimmte Besuchergruppen besonders angesprochen, Vorträge und Konzerte runden das Angebot ab. Die Arthouse-Kinos wollen den Kinobesuch als soziales Erlebnis zelebrieren, das Herzstück des Kinos ist nun neben dem Kinosaal auch die Kino-Bar, wo die Besucher vor oder nach dem Film ins Gespräch kommen können. Im Cinema wurde sie bereits ausgebaut, die Harmonie soll im Mai ein Café-Bistro im Foyer bekommen. Der Kino-Saal wird ebenfalls umgebaut, Wohnzimmer-Atmosphäre soll er versprühen. So viel Mühe macht sich schon jetzt bezahlt: „Wir haben ein sattes Besucherplus von 20 Prozent“, so Charistes, 170 000 Kinogäste hatten Harmonie und Cinema zusammen im letzten Jahr.

Familien in den E-Kinos

Die E-Kinos sind mit ihren acht Kinosälen und dem ausgegliederten Eldorado nahe der Konstablerwache eine echte Institution und die ältesten Kinos Frankfurts. Klaus und Gabriele Jaeger führen den Familienbetrieb, den die Großeltern 1952 gründeten. Genaue Besucherzahlen will Gabriele Jaeger nicht nennen, sagt aber, sie sei mit den Ergebnissen zufrieden. Vor allem „Star Wars“ habe am Jahresende noch mal die Kasse gefüllt. Ihr Kino sieht sie als Familienkino, legt Wert auf eine dazu passende Atmosphäre. „Deswegen zeigen wir auch keine Thriller und Horror-Filme, die die entsprechende Klientel anziehen würden. Die Kinder sollen sich hier wohlfühlen“, so Jaeger. Auch bemühe sich ihr Haus um familienfreundliche Preise. „Kino sollte ein bezahlbares Vergnügen sein. Welche Familie kann sich so ein Luxuskino denn schon leisten?“, fragt sie mit Verweis auf die Astor Film Lounge, die nächstes Jahr im MyZeil wiedereröffnen soll. Die Besucher der E-Kinos seien nicht auf Luxus aus, wohl aber auf Komfort, und so plant Jaeger, den kleinen Kinosaal „Eden“ während der Fußball-WM zu renovieren: Er soll weniger Sitzplätze bekommen und dafür mehr Raum für jeden Einzelnen. Nach und nach sollen so alle kleinen Säle des Kinos erneuert werden, im selben Zug sollen dann die Ticketpreise an die der großen Säle angeglichen werden.

Das sei nötig, sagt Gabriele Jaeger: „Man muss bedenken, dass wir allein 53 Prozent der Einnahmen in den ersten Wochen an die Filmverleiher abgeben, dann kommen noch die Steuern und Betriebskosten dazu. Da ist man tatsächlich auf den Umsatz von Popcorn und Getränken angewiesen. Und eines ist sicher: Würde uns dieses Haus hier nicht gehören, und wir müssten Miete zahlen, dann wäre hier kein Kino mehr.“

Vor der Konkurrenz durch Streaming-Dienste fürchtet sich Jaeger nicht: „Es gibt doch nichts Tolleres als die Atmosphäre im Kino-Saal. Das ist was ganz Anderes als allein zuhause einen Film zu schauen.“

Spezielles im Mal Seh’n

Das kleine Programmkino im Nordend hatte im letzten Jahr schwer zu kämpfen. „Im Sommer mussten wir sogar in einem Monat die Gehälter für die drei Angestellten streichen, weil das Konto auf Null war“, so Ariane Hofmann, die Theaterleiterin des von einem Verein getragenen Kinos. Jedes Jahr bemüht sich das Mal Seh’n in der Adlerflychtstraße im Nordend, die Marke von 30 000 Besuchern zu knacken, um die Fördergelder zu bekommen, auf die es so dringend angewiesen ist. Das ist immerhin geglückt: 2017 hatten sie 31 000 Gäste, 2016 waren es aber noch ein bisschen mehr.

Während die Besucherzahlen relativ stabil bleiben, steigen allerdings die Kosten: Projektoren, Wartung, Stromkosten und Reparaturen fressen die Einnahmen auf. Da hilft es auch nicht, dass das kleine Kino mit 80 Plätzen schon drei statt zwei Vorstellungen am Tag zeigt. „Mittlerweile versuchen wir, bestimmte Zielgruppen anzusprechen. Für einen Tango-Film haben wir beispielsweise Frankfurter Tanz-Schulen angeschrieben, und dann haben wir auch die Reihe „Psychoanalyse und Film“ in Zusammenarbeit mit dem Institut für Psychoanalyse. Und wenn wir mal einen spanischen Film im Programm haben, schreiben wir Sprachschulen an“, sagt Hofmann, die besonderen Wert auf eine gute Filmauswahl legt. Das Anschreiben von Vereinen und Organisationen mache natürlich eine Menge zusätzliche Arbeit. „Man beutet sich da gewissermaßen selbst aus“, so die Theaterleiterin, die wie ihre zwei Kollegen Angestellte des Vereins ist. Sie würde sich mehr staatliche Fördergelder wünschen, die blieben nämlich immer gleich, während die Kosten jährlich steigen.

Cinestar baut auf Originale

Die Cinestar-Kette betreibt mit dem Metropolis am Eschenheimer Tor und dem Cinestar Mainzer Landstraße gleich zwei Multiplex-Kinos in Frankfurt. Das Untenehmen gibt zwar keine Besucherzahlen an die Öffentlichkeit, spricht aber von leicht gestiegenen Ticketverkäufen, passend zum Branchentrend.

Wie in Multiplex-Kinos üblich setzt man auf Mainstream-Kino, zunehmend aber auch auf für Zielgruppen abgestimmte Filmreihen oder besondere Formate wie Live-Übertragungen von großen Konzerten. Außerdem werden viele Filme in Originalfassung gezeigt, darunter nicht nur Englisch, sondern auch Russisch, Polnisch, Türkisch oder andere Sprachen.

Das Cinestar Mainzer Landstraße verkauft sogar 40 Prozent seiner Tickets für türkischsprachige Filme. In Zukunft wollen beide Kinos ihren Ruf als Familienkino weiter ausbauen, mehr Vorpremieren von Familienfilmen anbieten, Kinderfeste und Geburtstage ausrichten.

„Berger“ vermisst Qualität

Harald Metz, Chef vom Berger Kino, möchte seine Besucherzahlen nicht herausgeben, soviel verrät er aber: Sie sind nicht gesunken. Trotzdem sieht er die Lage seines Kinos und der Branche kritisch und bedauert besonders, dass kaum noch gute Stoffe verfilmt würden. „Die Vielfalt des Kinos geht leider verloren“, so Metz. Durch die Wirtschaftskrise vor rund zehn Jahren sei es viel schwerer geworden, für Nicht-Mainstream-Filme noch eine Finanzierung zu bekommen. So fänden die wirklich sehenswerten Geschichten nicht mehr ihren Weg auf die Leinwand, was schade sei, denn womit sonst könnten sich die Kinos gegen die Massenmedien und die Flut der Bilder behaupten, die die Menschen von allen Seiten überströmt?

„Wir bräuchten gerade jetzt wieder gute Geschichten, damit die Leute ins Kino kommen“, urteilt Metz. In seinem Kino zeige er gerne „Filme mit Anspruch, gut gemachte Unterhaltung von intelligenten Filmemachern oder tolle Kinderfilme.“ Streaming-Dienste sieht Metz nur bedingt als Konkurrenz zum Kino, denn er glaubt, dass gerade Streamer einen hohen Medienkonsum haben und auch häufig ins Kino gehen.

Luxus in der Astor-Lounge

Nachdem die Astor Film Lounge wegen des Abrisses der Zeilgalerie schließen musste, will sie im Frühjahr 2019 zurück nach Frankfurt kommen – und zwar als Teil des neu gestalteten Einkaufszentrums MyZeil. „Die Besucherzahlen in der Zeilgalerie haben die eigenen Erwartungen bei Weitem übertroffen“, sagt Pressesprecher Arne Schmidt und hofft darauf, dass es im MyZeil ähnlich positiv weitergehen werde. Das Luxuskino soll dann fünf Säle haben, darunter einen großen Saal mit Platz für 220 Personen, zwei mittlere Säle und zwei kleine Kinos, die als Bibliotheken eingerichtet sind. Letzteres soll für heimeliges Flair sorgen. „In Köln haben wir das auch und es kommt sehr gut an“, so Schmidt.

Anders als früher in der Zeilgalerie sollen im MyZeil auch Filme in Originalfassung gezeigt werden, außerdem wird es Service-Personal geben, das den Kinogästen Speisen und Getränke direkt an den Sessel trägt. „Kino ist sehr vielfältig. Wir bieten kein Discount-Kino sondern richten uns an eine andere Klientel, an Leute, die richtig ausgehen wollen“, so Arne Schmidt. Die Mischung aus Service, Komfort und moderner Projektoren-Technik soll „am Ende auch die kinoentwöhnten Fernsehzuschauer zurück ins Kino locken.“