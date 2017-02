Hauptausschuss: So erklärt Ordnungsdezernent Frank die Räumung des Rumänenlagers

Am Dienstagmorgen ließ die Stadt Frankfurt das Rumänenlager in der Frankfurter Gutleutstraße räumen. Am Abend erklärte Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) die überraschende schnelle Räumung: Lebensgefahr für die Bewohner.

Bilderstrecke Frankfurt: Rumänenlager im Gutleutviertel wird abgerissen

Der Frankfurter Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) hat die Räumung des Rumänenlagers an der Gutleutstraße 332 mit der Gefahr für Leib und Leben der Bewohner begründet. Nach einem Brand am Samstag 11. Februar, habe sich die Lage dort nicht verbessert.Der Umgang mit offenen Feuer werde dort nicht „sensibel gehandhabt“. Bei offenem Feuer in den Hütten müsse zudem mit Kohlenmonoxid-Vergiftungen gerechnet werden. Das tödliche Gas ist geruchslos.Das Camp sei in den vergangen Wochen noch größter geworden, Pastiktüten und Kartonagen seien zur Isolierung gegen die Kälte verwendet worden, was die Brandgefahr zusätzlich erhöhe. Deshalb wurde das Elendslager geräumt. Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU) erklärte, dass Mitarbeiter des Jobcenter prüften, ob die Osteuropäser Anspruch auf Unterstützungsleistungen hätten. Wer keine habe, könne maximal vier Wochen Überbrückungsleistungen empfangen. Bis zur 27. Februar seien die Kosten frü die Unterkunft der ehemaligen Lagerbewohner geklärt.tre