Was macht den World Club Dome in der Commerzbank-Arena eigentlich aus? Wir haben die Festival-Besucher gefragt.

Zum sechsten Mal feiern an diesem Wochenende zehntausende Menschen auf dem World Club Dome Festival in der Commerzbank-Arena. Die Musik dort ist zwar elektronisch, hat aber nicht mehr viel mit dem Techno aus den 80er Jahren zu tun. Was macht das Festival aus? Und gibt es diesen herkömmlichen Techno überhaupt noch? Acht Festivalbesucher erzählen.

Florian, 28, Marburg:

Ich würde sagen, die Musik bei World Club Dome ist eine Vorstufe von Techno. Nicht so hart und gut für den Einstieg in die Electro-Szene. Das Festival passt gut nach Frankfurt. Die Stadt war früher ein Zentrum für elektronische Musik, heute hat sich das eher nach Berlin verlagert. Aber es gibt nach wie vor ein paar coole Orte hier in der Region, das Tanzhaus West im Gutleutviertel oder das Robert Johnson in Offenbach. Trotzdem sind zumindest hier die Glanzzeiten von Techno vorbei. Deshalb ist es wichtig, dass das World Club Dome hier stattfindet, das Festival trägt mit dazu bei, die Kultur hier zu erhalten.

Daniele, 28, Darmstadt:

Das diesjährige Festival ist die sechste Auflage von World Club Dome. Ich war bis jetzt jedes Mal dabei. Die Stimmung, die Musik, die Leute: Das ist eine ziemlich geile Sache hier. Die elektronische Mucke verbindet, alle sind gut drauf. Ich habe noch nie eine Schlägerei oder so was mitbekommen, das ist bei anderen Großveranstaltungen oft anders. Krass finde ich auch, dass man viele Leute wieder trifft. Manche sind schon 30 oder 40, aber das ist denen egal. Die kommen jedes Jahr wieder, das Alter spielt keine Rolle. Diese Einstellung, dieses „Egal, wer du bist, du bist hier dabei und das ist cool“, ist einfach top.

Maria und Veronika, beide 23, Vechta:

Bild-Zoom Veronika und Maria

Wir kommen aus Vechta, das ist eine kleine Stadt in Niedersachsen. Wir sind jetzt zum dritten Mal hier, jedes Mal kommt dieselbe Gruppe aus unserem Viertel mit, das sind so ungefähr 10-15 Leute und alles totale Electro-Fans. Obwohl wir mit so einer großen Clique unterwegs sind, trifft man immer wieder neue Menschen. Die Leute kommen aus so vielen verschiedenen Ländern, dadurch kommen auf dem Festival viele Kulturen zusammen. Stress gibt es deswegen aber nie, alle sind super entspannt unterwegs und wollen einfach nur feiern.

Suphi, 25, Hanau:

Ich arbeite an der Bar im Innenfeld des Stadions. Der Job ist anstrengend, macht aber auch viel Spaß. Die Leute sind irgendwie netter als in Clubs oder Kneipen, keiner beschwert sich, wenn er mal länger warten muss und man lernt immer nette Mädels kennen. Natürlich bin ich hier in erster Linie, um Geld zu verdienen, aber ich genieße es auch ein Stück weit. Immerhin kriegen wir auch hinter dem Tresen viel von der Musik mit und auch, wenn wir keine Zeit zum Tanzen haben: Cool ist die Musik auf jeden Fall.

Steffi, 23, Frankfurt und Julia, 20, Wuppertal:

Bild-Zoom Steffi und Julia

Wir sind Schwestern und jetzt zum zweiten Mal bei World Club Dome. Letztes Jahr haben wir uns noch ein Hotel genommen, seit einem halben Jahr wohnt Steffi jetzt in Frankfurt und wir schlafen bei ihr. Das ist ein großer Vorteil von World Club Dome im Vergleich zu anderen Festivals: Durch die Nähe zur Stadt, ist man nicht gezwungen, auf dem Gelände zelten zu müssen, das ist nichts für uns: Ständig torkeln irgendwelche Leute in das Zelt und man muss höllisch aufpassen, dass einem nichts geklaut wird. Vom World Club Dome brauchen wir mit der S-Bahn normalerweise keine zehn Minuten zum Hauptbahnhof. Gestern Abend haben wir allerdings eine knappe Stunde gebraucht, wahrscheinlich liegt es daran, dass der S-Bahn-Tunnel gesperrt ist. Wir waren total müde, da war das schon ein bisschen nervig.

Emmy und Stella, beide 18, Königsstein:

Wir hören seit der Pubertät elektronische Musik, haben als mit 14 oder so damit angefangen. Electro geht auf Festivals einfach immer, irgendwie erreicht man die Leute damit mehr als mit Hip-Hop. Wir sind jetzt zum ersten Mal hier. Alle Stars der Szene auf einmal zu sehen, ist schon etwas Besonderes. Die Stimmung ist toll, die Leute und die Musik auch: das passt!

Marco, 26, Stuttgart:

Ich komme jedes Jahr aus Stuttgart zum World Club Dome nach Frankfurt. Die drei Tage sind für mich das Highlight des Jahres, ich liebe die Musik hier. Manchmal hört man, dass es Techno bzw. Electro nicht mehr gibt. Ich glaube, das ist Quatsch, die Musik hat sich einfach verändert. Das, was hier läuft, geht eher in Richtung House oder EDM, das ist nicht so trocken und hart wie Techno. Vielleicht kann man sagen, das, was hier läuft, ist so etwas wie moderner Techno.

Jonatan, 22, Würzburg und Laura, 20, München:

Bild-Zoom Jonathan und Laura

Wir haben beide fast zehn Jahre in Ecuador gelebt, haben aber deutsche Wurzeln und sind vor ein paar Jahren hierhergezogen. Hier haben wir auch die elektronische Musik so richtig für uns entdeckt und sind seitdem wir wieder in Deutschland leben jedes Mal auf dem World Club Dome. Die Musik, die hier läuft, ist kein Techno, das ist vorbei. Jetzt ist eher Zeit für House und EDM, das ist schon etwas anderes. Das Ambiente ist einfach mega geil. Man feiert mit Leuten, die man davor gar nicht kannte, aber trotzdem fühlt es sich an, als wäre man seit Jahren befreundet. Das einzig Blöde ist, dass der Innenraum des Stadions schnell wegen Überfüllung geschlossen ist und man dann nicht mehr reinkommt. Besonders ätzend ist das, wenn man auf Toilette muss, im Innenraum gibt es nämlich keine. Wenn es dringend wird, man aber trotzdem weiterfeiern will, kann das ganz schön Willenskraft kosten.