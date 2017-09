Bundestag: So fleißig waren die Frankfurter Abgeordneten in den letzten vier Jahren in Berlin

Die letzte Sitzung des Bundestags ist vorbei, am kommenden Sonntag wird die Zusammensetzung des Parlaments neu bestimmt. Drei der fünf bisherigen Abgeordneten aus Frankfurt streben ihre Wiederwahl an. Aber wie haben sie sich in der abgelaufenen Wahlperiode geschlagen?

Ein Ergebnis der Bundestagswahl steht aus Frankfurter Sicht heute schon fest: Die Mainmetropole wird auch von neuen Abgeordneten vertreten. Erika Steinbach, die Anfang des Jahres aus der CDU ausgetreten ist, kandidiert ebenso nicht mehr wie der Linke Wolfgang Gehrcke. Hingegen kämpfen Matthias Zimmer (CDU), Ulli Nissen (SPD) und Omid Nouripour (Grüne) für ein neues Ticket nach Berlin.

Was haben die Frankfurter Abgeordneten in den vergangenen vier Jahren geleistet? Wir haben in den Datenbanken des Bundestags recherchiert und die Sitzungsprotokolle ausgewertet. Daraus lässt sich noch kein Bild über die Qualität der Arbeit innerhalb und außerhalb des Bundestags erstellen. Aber es lässt sich erahnen, wie ernst die Politiker den parlamentarischen Betrieb genommen haben und wie fleißig sie waren.

Nicht mit Anfragen nerven

Deutlich wird auf den ersten Blick der Unterschied zwischen Regierung und Opposition: Die Abgeordneten der Koalitionsfraktionen CDU und SPD haben in den vergangenen vier Jahren kaum kleine und keine großen Anfragen gestellt. Das ist das klassische Instrument der Opposition, mit der sie die Arbeit der Regierung kontrolliert. Umgekehrt sind Minister nicht begeistert, wenn sie von Mitgliedern der eigenen Koalition mit Anfragen genervt werden. Von allen Frankfurter Abgeordneten stellte Wolfgang Gehrcke die meisten Anfragen.

Steinbachs letzter Auftritt

Bei den Reden ist er ebenfalls vorne dabei. Übertroffen wird er nur vom Grünen Omid Nouripour. Beide trafen regelmäßig bei Debatten aufeinander, waren sie doch außenpolitische Sprecher ihrer Fraktionen. Nissen sprach vor allem zu ihren Schwerpunktthemen Wohnungs-, Umwelt- und Verkehrspolitik, zuletzt zum Dieselskandal. Zimmer äußerte sich überwiegend zur Sozialpolitik, etwa Anfang Juni zum Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Steinbach hielt nach 27 Jahren im Bundestag ihre letzte Rede am 30. Juni. Damals begründete sie, warum sie die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ablehnt.

Sehr unterschiedlich war die Präsenz der Abgeordneten bei den Plenarsitzungen. Warum sie fehlten – Krankheit, Dienstreise oder andere Gründe –, geht aus den Protokollen nicht hervor. Die wenigsten Sitzungen verpassten Nissen und Zimmer. Am häufigsten findet sich der Name von Erika Steinbach in der Liste der entschuldigten Abgeordneten.