Bundestagswahlen: So hat das Rhein-Main-Gebiet bisher gewählt

Bundestagswahlen im Rhein-Main-Gebiet: Direkt gewählte Abgeordnete



Bundestagswahlen Rhein im Rhein-Main-Gebiet: Zweitstimmen-Verteilung

Am Sonntag, 24. September, stimmen die Deutschen über die Zusammensetzung des 19. Deutschen Bundestages ab.Im Vorfeld der Wahl zeigen wir, wie die Menschen in den Wahlkreisen in und um Frankfurt seit 2005 - also in den vergangenen drei Bundestagswahlen - abgestimmt haben.Dabei wird deutlich, dass die Bundestagswahl 2017 in vielen Wahlkreisen durchaus spannend werden dürfte, treten doch einige langjährige Mandats-Träger wie Heinz Riesenhuber oder Erika Steinbach nicht mehr an. Wer geht an ihrer Stelle nach Berlin?Klicken Sie auf einen Wahlkreis, um mehr über die gewählten Abgeordneten beziehungsweise die Zweitstimmen-Verteilung zu erfahren!Der Wahlkreis Main-Kinzig - Wetterau II - Schotten (Wahlkreis 175) wurde zur Bundestagswahl 2013 neu eingerichtet. Dementsprechend gibt es keine Ergebnisse für vorhergehende Wahlen.