Ohne Schweiß zum Fleiß

Es war auf dem Weg zur Gundelhard, dem Ausflugslokal zwischen Kelkheim-Münster und Hofheim-Lorsbach. Und wer dort schon einmal war, weiß, dass es dorthin ordentlich bergauf geht. Ich auf einem Fahrrad, vor mir strampelt sich ein nicht mehr ganz junger Mann im kleinsten Gang auf seinem Mountainbike ab.

Ich fahre locker an ihm vorbei, sage nett „Guten Morgen“ und füge noch grinsend hinzu: „Ich weiß auch nicht, warum es bei mir schneller geht.“ Mit einem Blick auf mein Fahrrad versteht er den Spaß, lächelt etwas gequält zurück, während die Schweißperlen an seinem Gesicht herunterlaufen.

Ich fahre E-Bike. Wie oft muss ich mir deswegen anhören, dass das was für alte Leute sei. Ich kann es schon nicht mehr hören. Gut, ich bin auch schon fortgeschrittene 56 Jahre alt, aber wenn man nicht gerade im flachen Holland wohnt, ist das elektrisch unterstützte Fahrrad eine tolle Sache – auch für die sogenannten Best-Agers. Man muss zwar genauso treten wie bei einem gewöhnlichen Zweirad, aber selbst bei starken Steigungen fließt – so lange der Akku hält – kein Tropfen Schweiß. Obwohl ab einer Geschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde der elektrische Motor nicht mehr helfend zur Seite steht, ist selbst nach einer Stunde Radeln auf dem Weg in die Redaktion keine Dusche fällig.

Das ist ein Grund, warum ich die gut 20 Kilometer dorthin täglich mit dem Fahrrad in Angriff nehme. Und was viele nicht glauben: Mit dem Auto wäre ich nicht viel schneller. Zählt man die Zeit für die Parkplatzsuche im Frankfurter Gallus mit, dann ohnehin. Dazu kommt, dass ich das Glück habe, nur wenige Straßen auf meiner Route nutzen zu müssen. Und neben den Radwegen sehe ich nicht nur eine abwechslungsreiche Tierwelt mit Nutrias, Enten, Schwänen und auch mal Ratten, man trifft auch alte Freunde, Kollegen, und einmal stand plötzlich auch mal der ehemalige Eintracht-Kicker Norbert Nachtweih mit seinem Hund „Krümelchen“ in Liederbach vor mir. Im Auto hätte ich kaum ein Schwätzchen halten können . . .

Was aber wahrscheinlich das Beste an den morgendlichen und abendlichen Touren ist: die „Glückshormone“, die durch die Bewegung ausgeschüttet werden. Fachleute sind sich zwar nicht ganz einig, ob es Dopamin, Serotonin oder auch das Adrenalin ist. Aber jedenfalls gilt: Ich komme entspannt ins Büro, und selbst nach stressreichen Arbeitstagen ist der Ärger bis nach Hause vergessen. Meistens jedenfalls. Gut, ganz billig ist ein E-Bike allerdings nicht. 2000 bis 3000 Euro muss man schon rechnen. Aber wenn man – in meinem Fall – das eingesparte Benzin für die 700 bis 800 Kilometer im Monat gegenrechnet, ist das schon wieder erträglich.

Ach ja, noch was: Wie im Kindergarten gilt auch beim Radfahren die Devise: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.“ Richtig eingepackt kommt wirklich kein Tropfen durch. Nur bei Schnee und Eis sollte man sich die Tour zweimal überlegen …

Matthias Geis

Bild-Zoom Foto: Rainer Rueffer-- FRANKFURT AM MA FNP-Redakteur Olaf Kern im Radler-Dress träumt auf der Wiese in der Frankenallee von einem Rad-Schnellweg von Frankfurt nach Darmstadt. (c) Foto: Rainer Rüffer

Ich habe einen Traum

Weniger Verkehr, saubere Luft, glückliche Menschen – Metropolen auf der ganzen Welt setzen auf das Fahrrad zur Lösung des Stauproblems. In Frankfurt und der Region ist man davon noch weit entfernt. Immerhin soll es einen Radschnellweg geben. Aber wann?

Er ist mindestens vier Meter breit, hat exakt gezogene Markierungen und ist so platt wie eine Autobahn. Nur, dass niemals ein Auto darauf fahren wird, sondern ausschließlich Fahrräder: große, kleine, dünne, dicke, bunte, rostige – meinetwegen auch diese modernen S-Pedelecs.

Die Rede ist von einem Radschnellweg – ein Traum für mich und viele Radfahrer. Er wäre ein Befreiungsschlag für die Pendler im Sattel wie mich, der die rund 40 Kilometer zwischen dem Wohnen in Darmstadt und dem Arbeiten in Frankfurt gerne mal schnell mit dem Rennrad zurücklegt. Der Expressweg zwischen beiden Städten ist schon fertig geplant und geprüft, aber noch nicht gebaut. Stoßgebete werden schon in den Himmel gesendet, dass noch in diesem Jahr die Bagger rollen. Vier Jahre hat sich die Regionalpark Rhein-Main GmbH als Frist gesetzt, bis man fertig sein will. Erstaunlich lange, wenn man überlegt, wie viele viele andere Straßen für viel, viel Geld in derselben Zeit verlegt, ausgebessert, vergrößert werden. Ich überlege, Hilfe anzubieten und schon mal die Schaufel in die Hand zu nehmen.

Denn Frankfurt/Rhein-Main ist Auto-Gebiet. Autos haben Vorfahrt. Vor allem auf dem Arbeitsweg. Gemütlich pendeln mit dem Rad? Vergiss es! Auf zwei Rädern muss man sich jeden Meter erkämpfen. Dabei würden von einem fahrradfreundlichen Klima alle profitieren, die sich jeden Tag durch die verstopften Straßen quälen.

Der Schlüssel liegt im Ausbau des Radwegenetzes: In Portland ist man so auf sieben Prozent Fahrradanteil gekommen – und das im autoverrückten Amerika.

Kopenhagen ist sogar schon weiter: 29 Prozent legen dort jeden Tag ihren Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad zurück – die Konsequenz aus einer Verkehrsplanung, die bereits seit vielen Jahren aufs Rad setzt. In Oslo will man Ähnliches erreichen und investiert nicht nur in Radwege. Bürger, die statt eines Autos ein Lastenfahrrad kaufen, bekommen einen Zuschuss von 1000 Euro. Barcelona will den Autoverkehr endlich aus der City verbannen und das Radwegenetz verdreifachen. In den Niederlanden gibt es 27 Radschnellwege. Selbst im Fahrrad-unfreundlichen London sind es zwölf. Im Ruhrgebiet will man auf 101 Kilometern gleich zehn Städte mit einer Trasse verbinden, nachts beleuchtet und weitgehend kreuzungsfrei.

Und in Frankfurt? Man wird ja noch träumen dürfen!

Olaf Kern

Lange genießen und nur kurz ärgern

Nach Höchst ist er mit reiner Muskelkraft geradelt, doch nachdem er in die Hofheimer Redaktion gewechselt war, stieg der stellvertretende Lokalchef des Höchster Kreisblatts irgendwann aufs Pedelec um – und hat es nicht bereut.

Klare Sache: Wenn es abends regnet, habe ich morgens die Regenkleidung zu Hause gelassen. Wenn es pressiert, sind an den Bahnübergängen, die ich queren muss, die Schranken unten, die Ampeln unterwegs zeigen Dauer-Rot. Wenn ich auf dem Weg von Oberursel nach Hofheim Gegenwind habe, weht abends kein Hauch mehr – oder der Wind weht gänzlich aus Osten. Das war so, als ich noch ohne Elektro-Unterstützung fuhr, das ist so, seit ich ein Pedelec mein Eigen nenne.

Dennoch: Ich steige gerne bei Wind und Wetter aufs Rad, um zur Arbeit und wieder nach Hause zu fahren – und auch um zu Pressekonferenzen, Interviews, Parteitagen und Straßenfesten zu kommen. Das gibt manchmal fragende Gesichter, manchmal Kopfschütteln, häufig aber auch Bewunderung. Und mit der passenden Regenkleidung sind die Fahrten (fast) immer möglich. Nur als ich zuletzt bei einem blitz- und donnerfreien Unwetter nach Hause wollte, hat mich der Wind trotz E-Unterstützung fast zum Stehen gebracht.

Grundsätzliches Problem: Nicht immer habe ich die Zeit, kleine Umwege fahren zu können, also nutze ich hin und wieder aus Zeitgründen Hauptstraßen. Soweit es geht, fahre ich aber doch lieber fünf Minuten früher los und mache Schlenker über Feldwege oder wenig befahrene Straßen in Wohngebieten. Das ist ungefährlicher und nervenschonender.

Der schnellste Weg mit dem Rad von Oberursel nach Hofheim ist unspektakulär und einfach, aber zumindest auf zwei Abschnitten durchaus risikobehaftet: auf der Landstraße zwischen Steinbach und Niederhöchstadt sowie auf der B 519/Niederhofheimer Straße vom Feldweg-Ende vor der Rhein-Main-Therme bis in die Innenstadt. Für das eine Stück habe ich schon reichlich Versprechungen gehört.

Umgesetzt wurde davon nichts. Beim Hofheimer Stück kommt Hessen Mobil seit Jahren nicht in die Puschen. Liebe Autofahrer, seid bitte vorsichtig, wenn ich dort – um Löchern auszuweichen – arge Schlangenlinien fahre. Wie viele andere Radler auch.

Eine defensive Fahrweise ist überall von Vorteil. Sonst gibt’s Kollisionen mit Fußgängern, Autos und an Engstellen auch mit entgegenkommenden Radlern. Das Wegenetz ist nur selten auf Radfahrer ausgelegt. Häufig werden sie bestenfalls geduldet.

Bevor ich mich jedoch darüber ärgere, genieße ich lieber frische Luft, Blütenmeere, tolle Blicke über die Frankfurter Skyline sowie in den Taunus, kurze Gespräche mit Bekannten, die ich unterwegs treffe. Ich freue mich, wenn abends der überdimensionale Vollmond blutrot über Frankfurt aufgeht, wenn Fischreiher durch Wiesen staksen und wenn im Winter bizarre Eiskristalle Bäume und Sträucher zieren – und wenn der Wind dann doch mal von hinten weht.

Schließlich ärgere ich mich noch: Wenn Hunde im Feld zwischen Hofheim und Liederbach Rehe jagen, die sich dorthin verirrt haben . . .

Dirk Müller-Kästner

Wie aus dem Nichts

Lutz Bernhardt, stellvertretender Chefredakteur dieser Zeitung, ist mit seinem Rennrad häufig in Frankfurt unterwegs. Dabei hat er eine besondere Schwachstelle ausgemacht.

Vom Frankfurter Gallus aus fahre ich ein, zwei Mal in der Woche zum Sport nach Bornheim, Berger Straße, relativ weit oben. Es ist ein einziges Anfahren, Bremsen, Absitzen, Aufsitzen. Es sind vielleicht ein paar Hundert Meter auf der Mainzer Landstraße, die ich mal in freier Fahrt an einem Stück radeln kann. Ansonsten: Ampeln, Stau, Baustellen, Falschparker. Bockenheimer Anlage und Eschenheimer Anlage verbieten sich wegen der schlechten Wege sowieso.

Deswegen wechsle ich ab Taunusanlage auf den inneren Ring und fahre über die Neue Mainzer Straße und Hochstraße, ab Eschenheimer Turm vorbei bis zum Friedberger Tor. Von hier aus dann links die Friedberger Landstraße hoch und dann irgendwann rechts rüber am Bethmannpark vorbei Richtung Berger.

Ein paar Stellen haben es wirklich in sich. Zum Beispiel die seltsame Führung des Radfahr-Streifens über den Kreuzungsbereich am Eschenheimer Tor. Hier entfädeln sich Auto- und Radfahrstreifen bis kurz vor der Ampel, dann schlenkert der Radstreifen wieder zurück zum Autoverkehr. Völlig Banane, wenn bei starkem Verkehr ein Rückstau entsteht oder wenn die Autos nicht auf die Fahrradfahrer achten.

Kommt man aus der Situation heil raus, wird’s beim Linksabbiegen von der Bleichstraße auf die Friedberger noch mal lustig: Die Linksabbiegespur beginnt unmittelbar hinter einer Kurve. Als Fahrradfahrer muss man also von der ersten bis zur dritten Fahrbahn, ohne einsehen zu können, wie schnell von hinten die Autos um die Ecke kommen.

Aus Autofahrerperspektive ist das mindestens genauso blöd, weil ein querendes Fahrrad praktisch aus dem Nichts kommt.

Lutz Bernhardt

Bild-Zoom FNP-Redakteur Peter Schmitt mit seinem Rad.

Immer an der Nidda entlang

21 Kilometer von Bad Vilbel-Dortelweil bis ins Frankfurter Gallus – und abends noch mal zurück. Dieses Pensum mutet sich Peter Schmitt indes nicht täglich zu. Wenn aber, genießt er die Landschaft entlang der Nidda.

Eigentlich kann ich hier gar nicht mitreden angesichts so vieler Kollegen, die täglich mit dem Rad zur Arbeit kommen. Dazu fahre ich viel zu unregelmäßig. Auch weil es nach Feierabend oft noch woanders hingeht – dann nehme ich das Auto.

Das endgültige Warmduscher-Image dürfte ich in den Augen hartgesottener Radler angesichts des Umstands kriegen, dass ich ein E-Bike, vielmehr ein Pedelec, fahre. Inzwischen. Weil meine Tour mit einem normalen Rad doch sehr schweißtreibend ist. Dass auch das Radeln mit elektrischer Unterstützung kein Selbstläufer ist, hat mein Kollege Mathias Geiß weiter oben ja schon erläutert. Austoben kann ich mich trotzdem, vor allem abends, wenn ich schneller sein will als die 25 km/h, bis zu denen mich der Motor noch unterstützt. Dann ist der Radweg vor allem entlang der Nidda auch frei.

Meine Tour beginnt zwischen den Fachwerkhäusern von Alt-Dortelweil, dann geht’s weiter durch den Bogen der Nidda, immer über landwirtschaftliche Wege bis zum Biobetrieb Dottenfelder Hof, wo ich hin und wieder mal einem Huhn ausweichen darf. Ich quere dann die Hohe Straße und steuere den Vilbeler Kurpark an.

Spätestens da muss ein Radler achtsam sein, da er seine Piste immer wieder mit Fußgängern teilen muss. An Wochenenden ist der Weg durch Kurpark und entlang der Nidda deutlich belebter als sonst, da kreuzen auch mal Hunde die Piste oder Kinderwagen stehen quer. Für Autos aber bleibt der Weg entlang der Nidda tabu. Welch ein Glück!

Die Strecke entlang des Flüsschens ist nicht durchgehend geteert. Manchmal ist sie nur mit Kies befestigt – der Experte spricht von einer wassergebundenen Decke. Ein Teil davon verfängt sich oft genau dort, wo mein Fahrradhelm in die Stirn rückt. Am Ende der Strecke bin ich dann „gezeichnet“.

Schlaglöcher kann es auch geben. Was tückisch ist, wenn ich spät abends bei Dunkelheit wieder nach Hause radle. Ansonsten ist die Strecke nur zu empfehlen – weil sie fernab von Straßen und mitten durch Felder, Wiesen und entlang des Wassers verläuft.

Zweimal unterquere ich die Autobahn, einmal die Gleise der Main-Weser-Bahn. Beinahe malerisch wird es in Eschersheim und Ginnheim, wo sich die Frankfurter auch gerne mal an der großen Niddawiese zum Grillen niederlassen.

Immer was los ist vor allem im Sommer mitten im Niddapark, am Wasserspielplatz, beim Sportverein Blau-Gelb Frankfurt und dem dortigen Tenniszentrum. In Bockenheim ist mein autofreier Abschnitt dann zu Ende, es wird deutlich hektischer auf der Schloßstraße. Über Westbahnhof und Emser Brücke erreiche ich schließlich mein Ziel im Gallusviertel.

Peter Schmitt