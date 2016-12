Fast 10 000 Haushalte auf der Suche: So knapp sind Sozialwohnungen in Frankfurt

Rund 375 000 Wohnungen gibt es in Frankfurt. Es sind zu wenige. Die Stadt wächst, und der Magistrat schätzt, dass mindestens 28 000 Wohnungen fehlen, Tendenz steigend.

Auch Sozialwohnungen sind knapp. Rund 30 000 davon gibt es im Stadtgebiet. Bei den Mietern sind sie begehrt, weil die Miete mit nur fünf Euro bis 5,50 Euro im Monat erschwinglich ist. Beim Amt für Wohnungswesen waren 9592 Haushalte mit insgesamt 22 877 Personen am Stichtag 31. Dezember 2015 für eine Sozialwohnung registriert. Diese Antwort gab der Magistrat auf eine Anfrage des Stadtverordneten Bernhard Ochs („Die Frankfurter“).

Einen Antrag auf eine geförderte Wohnung kann beim Wohnungsamt jedoch nur stellen, wer einen Anspruch darauf hat. Eine alleinstehende Person darf demnach höchstens rund 22 000 Euro im Jahr verdienen, brutto wohlgemerkt. Vor kurzem wurde diese Einkommensgrenze angehoben. In Frankfurt können sich jetzt auch Einzelpersonen mit einem jährlichen Bruttoeinkommen von 26 250 Euro um eine Sozialwohnung bewerben. In den Zahlen, die der Magistrat jetzt nannte, ist diese Neuerung noch nicht berücksichtigt.

Drei Personen im Raum

235 Haushalte leben nach Aussagen des Wohnungsamts in sehr beengten Verhältnissen: Maximal neun Quadratmeter pro Person oder gar drei und mehr Personen in einem Zimmer – diese Zustände sind unzumutbar. Insgesamt hat das Amt 2826 Familien auf seiner Warteliste, die eine größere Wohnung suchen.

Info: So sind die Menschen untergebracht Wer sich beim Amt für Wohnungswesen meldet, weil er eine Wohnung sucht, muss angeben, wie er derzeit untergebracht ist. Nimmt man diese Angaben, lebten die Bewerber am 31. Dezember 2015 folgendermaßen: clearing

Viele der Sozialwohnungen sind im Bestand der städtischen ABG Holding. Dort lagen am Stichtag 11 290 Bewerbungen für eine Wohnung vor. 2814 dieser Haushalte waren zugleich beim Amt für Wohnungswesen registriert, erfüllen also die Kriterien für eine Sozialwohnung. Die anderen Bewerber bei der ABG verdienen mehr, doch das heißt nicht, dass sie in Frankfurt bezahlbaren Wohnraum finden.

Prämienprogramm erfolglos

Um dem Mangel an Sozialwohnungen abzuhelfen, zahlt die Stadt Prämien und Zuschüsse zum Umzug an Personen, die aus einer großen in eine kleinere Sozialwohnung wechseln. Dieses Prämienprogramm werde jedoch, so der Magistrat, nur wenig in Anspruch genommen. 2015 konnten lediglich 20 Anträge bewilligt werden, heißt es in dem Bericht.

Eine weitere Möglichkeit, die Zahl der Sozialwohnungen zu erhöhen, ist der Erwerb von „Belegungsrechten“ durch die Stadt Frankfurt. Zwischen 2007 und 2015 ist dies für 1358 Wohnungen gelungen. Die Immobilienbesitzer erhielten eine Förderung, und im Gegenzug werden die Wohnungen durch das Wohnungsamt vergeben, die Mieten sinken auf das Niveau einer Sozialwohnung, die Stadt zahlt die Differenz. Die Stadt erhöht so die Zahl der Sozialwohnungen, ohne dass mehr gebaut werden.