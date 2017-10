Giftköder im Stadtwald: So können Sie Ihrem Hund helfen, wenn er einen Giftköder gefressen hat

Was tun, wenn der Hund nachweislich Giftköder gefressen hat?

Die Meldung, dass im Frankfurter Stadtwald wieder Giftköder gefunden wurden, erschreckt viele Hundebesitzer. Und manch einer fragt sich, wie er überhaupt erkennen kann, ob sein Vierbeiner Gift gefressen hat. Und was genau im Notfall zu tun ist. Wir haben mit der Hattersheimer Tierärztin Kirsten Tönnies über das Thema gesprochen.Was sind? Futterverweigerung, schmatzendes Kauen mit und ohne Schaumbildung, Hechlen, schwankender Gang, Fiepen, Würgen, Jaulen, Krampfen, Erbrechen, Durchfall, Blutungen in der Haut, im Kot, Urin oder Erbrochenem.Doch Vorsicht: Blut ist nicht zwingend ein Zeichen für Gift. "Die weitaus meisten Fälle von Blut im Kot oder Erbrochenen sind Begleiterscheinungen einer normalen Magen-Darminfektion. Geschätzt jeder fünfte Hund zeigt bei wässrigem Durchfall Blut im Kot. Nur extrem selten ist es ein Zeichen für eine Vergiftung'", berichtet Tierärztin Kirsten Tönnies.Außerdem sollten Hundebesitzer diekontrollieren. Je nach Anstrengung liegt sie zwischen blass-rosa bis pink. Bei Erkrankung ist es gräulich, gelblich oder bläulich. Wichtig bei Vergiftungsverdacht: "Auf Druck dürfen keine Blutpünktchen entstehen. Nach etwa 1-2 Sekunden muss der blasse Druckfleck wieder rosa geworden sein."

Wenn Sie es sofort bemerken: Nicht versuchen, den Hund durch Hand in den Fang stecken zum Erbrechen zu bringen.

Statt dessen:

- Noch vorhandene Reste mitnehmen.

- Sofort in die nächste Tierklinik fahren. Wenn Sie wissen, dass die nächste Tierarztpraxis geöffnet hat, dorthin fahren.

- Wenn Sie ein Telefon haben, dort anrufen und Ihr Kommen ankündigen!

- Wenn Erbrechen in Aussicht gestellt wird, während der Fahrt dem Hund so viel Futter geben, wie irgend möglich, egal was.

- Polizei über Fundort unterrichten.



Mit der Futtergabe wird das Gift im Magen vermischt und bleibt länger dort, weil nur durch die Magenmotorik ausreichend durchgewalgtes Futter weiter in den Darm geleitet wird." Durch das längere Verweilen im Magen gewinnt man Zeit, bis man beim Tierarzt das passende Medikament Apomorphin spritzen lassen kann, damit der Hund erbricht. Wasser sollte der Hund im akuten Fall nicht bekommen. Erst bei begonnener Behandlung sollte dem Hund viel Wasser gegeben werden, um das Ausspülen des Giftes zu unterstützen. Die meisten Gifte werden über die Nieren ausgeschieden werden.



"Grundsätzlich rechnet man 1-2 Stunden Zeit, die man zwischen Aufnahme und Erbrechen lassen zur Verfügung hat. Nur Tiere, die bei vollem Bewusstsein sind, dürfen erbrechen. Noch besser ist eine Magenspülung."

Tipp von der Tierärztin: Da Apomorphin sehr schlapp macht, ist eine kreislaufunterstüzende Infusion dringend zu empfehlen.



Welche Gifte werden verwendet?

Rattengifte (Rodentizide), wie die Warfarine, die sogar zu Resistenzen führen können oder Cumarine. "Ihnen allen ist zu eigen, dass das Säugetier keine Blutgerinnung mehr bilden kann. Die Tiere sterben qualvoll durch innere Blutungen." Die Problematik bei den blutgerinnungshemmenden Giften sei, dass sie erst zeitverzögert nach Stunden oder Tagen ihre Wirkung entfalten.Neu seien Phophinbildner, die eigentlich zur Begasung der Bauten der Tiere oder in abgeschlossenen Räumen wie Schiffen, eingesetzt würden. "Wenn sie aufgenommen werden, bilden sich mit der Magensäure sehr schnell zerstörerische Gase." Beispielsweise E 605 sei seit etwa 20 Jahren verboten "und wird immer noch nachgewiesen." Wie auch Carbamate und besonders Metaldehyd als Schneckenkorn.Doch nicht immer werden Giftköder verwendet. Häufiger sind Fleischbällchen mit Rasierklingen oder Nägeln.