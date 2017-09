Die U-Bahnstation „Westend“ soll barrierefrei werden. Den dazu nötigen Aufzug in eine bestehende Haltestelle hinein zu bauen, ist gar nicht so einfach. Teils gegensätzliche Interessen müssen abgewogen werden. Wie teuer der Umbau und wie groß der Eingriff in den Schienen- und Straßenverkehr wird, sind nur die naheliegendsten Fragen. Den alltäglichen Betrieb bestimmen Details: Wie groß kann der Aufzug sein, wie anfällig ist er für Störungen, wie viele Bäume müssen dafür gefällt werden, und was passiert, wenn der Aufzug mitten auf der vielbefahrenen Bockenheimer Landstraße herauskommt?

Insgesamt zwölf Konzepte hat die Frankfurter Verkehrsgesellschaft (VGF) geprüft. Die meisten waren mit dem Brandschutz unvereinbar, da Fluchtwege nicht verengt werden dürfen. Vier Lösungen blieben übrig, die am Montagabend im Ortsbeirat 2 (Westend, Kuhwald, Bockenheim) vorgestellt wurden. Sie tragen die blumigen Namen „V2.0“, „V4.1b“, „V6.0b“ und „V7.1“.

Straßenmitte bevorzugt

Die VGF bevorzugt die Variante „2.0“. Der Aufzugsausgang stünde hier auf einer zu errichtenden Verkehrsinsel mitten auf der Bockenheimer Landstraße an der Ecke Myliusstraße, um welche die Straßenführung einen kleinen Schlenker machte. Darum müssten vier Bäume gefällt werden. Ampeln sollen den Straßenübergang regeln. Für etwa sechs Monate wäre der Verkehr während der Bauphase einspurig. Die U-Bahnen könnten jedoch uneingeschränkt fahren. Variante „2.0“ kostet etwa 2,7 Millionen Euro. Nur Variante „4.1b“ wäre um 70 000 Euro günstiger.

„Mitten auf der Straße rauskommen, so ein Quatsch“, ruft einer aus dem Publikum. „Das können sie vergessen!“ Schon im vergangenen Jahr regte sich gegen diesen Vorschlag Widerstand unter den Anwohnern, weil man sich um die Verkehrssicherheit sorgte. Der Vorteil sei jedoch, sagte Udo Herkenroth von der VGF, dass man mit nur einem Aufzug von den Bahngleisen an die Oberfläche gelange.

Bei den Varianten „6.0b“ und „4.1b“ müssten die Passanten nämlich auf der B-Ebene in einen zweiten Aufzug umsteigen. Das findet Hannes Heiler von der Behindertenarbeitsgemeinschaft (FBAG) noch viel unsinniger. „Damit verdoppelt sich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Aufzug defekt ist und Rollstuhlfahrer die Station Westend nicht nutzen können.“

Bei den Vorschlägen „4.1b“ und „6.0b“ ersetzt der Fahrstuhl, der von der B-Ebene an die frische Luft führt, die Rolltreppe am Ausgang vor der „Apotheke am Palmengarten“.

Die Varianten unterscheiden sich darin, dass der Aufzug im Plan „4.1b“ vertikal nach oben steigt und einen eigenen Ausgang erhält, für den ein Baum gefällt werden müsste.

Dagegen fährt der Fahrstuhl in der Variante „6.0b“ wie die Rolltreppe schräg nach oben, also parallel zur Treppe. So greift der Plan weder in den Straßenverkehr noch in den Baumbestand ein. Diese Variante kostet 3,3 Millionen Euro. Gegen beide Vorschläge meldete sich ein älterer Herr zu Wort, um „die Interessen der Senioren zu vertreten“. Für die sei die Rolltreppe, die wegfallen würde, wichtig. Den Fahrstuhl nutzen zu müssen, könnte mühsam werden, wenn sich dort lange Warteschlangen bilden. Das wäre in diesem Fall zu erwarten, weil sich die beiden Vorschläge nur mit einer kleinen Fahrstuhlkabine realisieren lassen. Für Kinderwägen wird es auf den 1,4 mal 1,2 Metern eng.

Schräger Aufzug geprüft

Wegen solcher Nachteile brachte die Initiative „Rettet die U 5“ einen Schrägaufzug ins Gespräch, der direkt von der Gleis-Ebene an die Oberfläche fährt und die Fahrgäste vor dem Rewe aussteigen lässt. In dieser Variante „7.1“ könnte eine größere Kabine eingesetzt werden. Nach den Plänen der VGF erfordere sie jedoch auch einen größeren Ausgang, weshalb die Bockenheimer Landstraße einen Bogen machen müsste, dem vier Bäume zum Opfer fielen. Außerdem kostet diese Variante mit über 6,7 Millionen mehr als doppelt so viel wie alle anderen. Auch die Bauphase, die sowohl Straßen- als auch Bahnverkehr beeinträchtigt, verlängert sich um ein Jahr. Skeptisch ist auch hier Heiler vom FBAG. „Schrägaufzüge fallen deutlich häufiger aus.“ Das bestätigt Herkenroth vom VGF. Da die Techniker der Verkehrsgesellschaft mit diesen Fahrstühlen wenig Erfahrung hätten, würden auch Reparaturen länger dauern.

Bis Weihnachten will Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) eine Entscheidung fällen. Neben der Station Westend sind die Haltestellen „Römerstadt“ und „Niddapark“ noch nicht barrierefrei, sollen es aber bis 2021 werden.