62 Teilnehmer: So krass war's beim ersten hessischen Extrem-Hindernislauf

Schweiß, Schürfwunden und schwere Hindernisse haben am Samstag 44 Männer und 18 Frauen auf dem Gelände des SC Riedberg überwunden. Beim ersten Extrem-Hindernisrennen des „OCR Frankfurt“ – dem ersten Verein seiner Art in Hessen.

Er nimmt Anlauf und stürzt sich mit 114 Kilo Körpergewicht auf das letzte von 15 Hindernissen. Andreas Lehr (50) sprintet auf eine 2,50 Meter hohe senkrechte Holzwand zu, springt mit beiden Füßen an die glatte Wand, krallt seine Finger in die Kante und versucht, sich hochzuziehen. „Nimm das linke Bein drüber“, ruft jemand. Es klappt nicht. „Noch mal, du schaffst das“, feuern ihn seine Kumpels an. Der Speditionsinhaber springt noch einmal an die Holzwand, Schweiß im Gesicht, die Zähne zusammengebissen. Er hebt das linke Bein über das Holz, zieht den Körper über die Kante, landet gekonnt auf dem Gras. Er strahlt. „Mein Bauch ist im Weg“, meint er grinsend „und schneller sind andere auch“.

Lehr hat Fabian Raschke, den Vorsitzenden des „OCR Frankfurt“, im Jahr 2015 kennengelernt. „Beim Anfang des Sports in Frankfurt war ich schon mit dabei“, sagt er stolz. „OCR“ steht für „Obstacle Course Racing“ – extremer Hindernislauf. Der Ursprung des Sports ist militärisch, wurde für Elite-Truppen konzipiert. Lehr und Raschke trafen sich zum Laufen, und es wurden immer mehr. Vor einem halben Jahr hat Raschke dann den Verein gegründet. „Den ersten in Hessen“, sagt er. „Auf dem Gelände des SC Riedberg, auf dem wir auch trainieren, haben wir alle 15 Hindernisse selbst gebaut. Das schwerste wiegt eine halbe Tonne.“ Daran hangeln sich die Athleten an hohen Streben entlang. Türme mit Lkw-Reifen, schmale Wippen, Barren und Holzbalken gehören dazu. „Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Balance und Koordination sind wichtig“, erklärt Raschke und feuert seine Freundin Viktoriya an, die im tiefen Sand robbt, springt, klettert und sprintet.

Zwischen den Vorrennen mit 44 Männern und 18 Frauen, dem Achtel-, Viertel und Halbfinale dehnen sich die Teilnehmer, machen Gymnastik, lassen sich massieren, plaudern und feuern die anderen Teilnehmer an. Die Stimmung ist locker. Am Ziel wird abgeklatscht. Tipps werden über den Platz gerufen. Die jeweils ersten drei, die ins Ziel kommen, sind eine Runde weiter. Beim Finale durchlaufen die Männer und Frauen die Strecke zum fünften Mal.

Joanna Zukowska-Kasprzyk (28) trägt quietschbunte Strümpfe und Blumen-Tattoos auf der linken Schulter. Beim Finale sprintet sie, zieht einen Baumstamm am Seil durch Sand, schleppt einen 25-Kilo Sandsack, krabbelt, robbt, balanciert und sprintet weiter. Mit Schwung an die 2,50 Meter hohe Holzwand, ihr linkes Bein schwingt über den Rand, sie landet im Gras. Kein Tropfen Schweiß auf der Haut. Ein Knie und das rechte Schulterblatt sind aufgescheuert und bluten. Die Forschungstechnikerin für Molekularbiologie ist glücklich. „Ich wohne in Heidelberg und bin für den Wettkampf nach Frankfurt gekommen. Im März habe ich mit Extrem-Hindernislauf angefangen, davor war ich Athletin“, erzählt die gebürtige Polin, die in Schottland studiert hat.

Bei den Männern läuft Marjan Bonev (29) als erster auf die Holzwand zu, die „Eskaladierwand“ genannt wird, zu. Nackter Oberkörper, kein Gramm Fett am Leib, jeder Muskel ausgearbeitet. Wie eine Katze springt er über das Holz und reißt die Arme hoch. „Sauber“, sagt er, schwer atmend. „Ich habe nicht erwartet, dass es so schnell und so hart ist. Man muss die Kräfte genau einteilen, sich total fokussieren.“

Bonev kommt aus Mazedonien und lebt seit zwei Jahren in Frankfurt. Er arbeitet als Masseur und als Restaurant-Auslieferer. Die Freundin von Fabian Raschke wird Vierte. Er nimmt sie in den Arm und tröstet sie. „Holzmedaille“, sagt er. Andreas Lehr ist ausgeschieden, hat bis zum Ende alle Teilnehmer angefeuert und getröstet. Eines steht für ihn fest: „Beim nächsten Mal bin ich wieder dabei.“