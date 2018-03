Bilder im Vergleich: So lässt Macht Promi-Gesichter altern

14.03.2018

Verantwortung, Druck, Skandale: Jahre der Macht gehen an niemandem spurlos vorüber. Peter Feldmann und Angela Merkel freuen sich in diesen Tag über ihre Wiederwahl. Doch wie sehr leidet der eigene Körper in einer Machtposition? Schieben Sie sich durch die Fotos und erkunden Sie die körperlichen Spuren der Macht.