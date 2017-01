Eis und Kälte: So lässt der Frost die Hessen bibbern

Väterchen Frost hat uns fest im Griff, die eisigen Nächte und frostigen Tage bleiben den bibbernden Hessen bis auf weiteres erhalten. Der Deutsche Wetterdienst rechnet auch in den kommenden Tagen mit Reifglätte in den Morgenstunden.

In der Nacht zum Montag herrschten vielerorts Minustemperaturen. Auf dem Main verstärkte sich die Bildung von Treibeis. So trieben sogar in der sonst so hitzigen Mainmetropole zahlreiche Schollen auf dem Fluss, doch die Schifffahrt ist noch nicht betroffen. Der Jacobiweiher im Stadtwald, der Ostparkweiher und der Weiher im Stadtpark Höchst haben gefrorene Wasseroberflächen.

Bilderstrecke Eisiges Winterwetter: So bibbert Frankfurt

Doch auch wenn es knackig kalt bleibt: Die Fachleute warnen eindringlich vor dem Betreten der teils vereisten Weiher. Wegen der nicht tragfähigen Eisstärken bestehe Lebensgefahr. Bernd Roser, bei der Stadtverwaltung zuständig für die Grünflächenunterhaltung und damit auch für Gewässer, erklärte bereits, aufgrund der aktuellen Personallage der Stadt sei es ausgeschlossen, zu prüfen, ob man sich auf eine Eisfläche wagen könne. Wer aber zugefrorene Eisflächen freigebe, müsse diese dauerhaft überwachen. Das könne die Stadt Frankfurt aber nicht leisten.

Der strenge Frost ließ nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes etwa in Nordhessen das Thermometer auf teils minus 17 Grad sinken. Ähnlich kalt war es auch in Schlüchtern, wo die Temperatur auf minus 16 Grad sackte. Auf den Berggipfeln hingegen war es milder – eine Folge des Inversionswetters, bei dem die Temperaturen im Tal unter denen auf den Höhen liegen. So war es auf der Wasserkuppe in der Rhön „nur“ minus 7,5 Grad kalt. Dort und auf dem Großen Feldberg tummelten sich am Wochenende Ausflügler; das übliche Verkehrschaos gab’s inklusive.

Minusgrade sind zwar auch in den kommenden Nächten zu erwarten, sie bleiben aber im Bereich von minus vier bis minus neun Grad – auch eine Folge zunehmender Bewölkung. Dort, wo es über längere Zeit klar bleibt, ist es auch kälter, nachts kann es dort bis minus zwölf Grad kalt werden.

Für heute, Dienstag, wird Hochnebel erwartet, der stellenweise auch am Mittwoch anhält.

(red,dpa)