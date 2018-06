Auf der Frankfurter Velo-Messe zeigen sich am Wochenende wieder die besten Fahrradhersteller der Region. Mit dabei ist auch Opelite. In deren Laden in der Klassikstadt können sich die Kunden ihr Traumrad nach eigenen Vorstellungen konfigurieren. Auch wenn es dieses Geschäft erst seit zwei Jahren gibt, blickt das Unternehme auf eine lange Geschichte zurück: Auf Nähmaschinen, Ruderboote und vor allem Autos.

Es ist schwer, das Rad neu zu erfinden. Auch für die Fahrrad-Freunde von Opelit. Doch die Kronberger Firma hat sich etwas einfallen lassen: Wenn sie schon nicht das Rad neuerfinden können, dann sollte doch wenigstens jedes Rad individuell sein – perfekt auf den Kunden zugeschnitten.

Ein Radbaukasten

Seit nun zwei Jahren produziert das Unternehmen Räder nach den individuellen Wünschen der Kunden. Aus 17 verschiedene Rahmenfarben (je in glänzend und matt), 25 verschiedenen Rahmenarten und bis zu 20 verschieden Bremsen und Gangschaltungen, einer Vielzahl an Reifen, Sättel und Lenkergriffen, können sich die Kunden bei Opelite ihr Lieblingsrad zusammenstellen lassen.

„Das Rad wird erst zusammengebaut, wenn man es sich ausgesucht hat“, erklärt Charly Brech. Der leidenschaftliche Radfahrer ist in dem kleinen Unternehmen, mit nicht mehr als vier Mitarbeitern, für den Vertrieb und Service zuständig. Den Kunden sollen dabei keine Grenze gesetzt sein: „Wenn jemand einen besonderen Wunsch hat, dann versuchen wir das zu ermöglichen“, erklärt Brech, der gerne auch in die Beratungen seine Expertise einfließen lässt.

Der Servicegedanke

Dabei sind die Opelite-Räder keine High-End-Produkte im Zehntausend-Euro-Bereich, doch etwas Liebe zum Rad sollte der Kunde schon mitbringen: „Wem egal ist, wie er auf dem Rad sitzt und wer nur ein Schnäppchen sucht, der ist falsch bei uns“, klärt Brech auf. Denn Sonderwünsche wirken sich natürlich auf den Preis aus. Bis zu 3 500 Euro kann ein Opelit-Rad dann schon kosten. Doch, so betont Brech, das Preis-Leistungsverhältnis stimme immer. Zudem höre der Service-Gedanke nicht an der Ladentheke auf, erklärt Brech. Deutschlandweit vermittelt Opelite an seine Kunden eigene Vertragswerkstätten als Anlaufstellen für Service und Inspektion.

Das Unternehmen blick auf eine lange Tradition zurück. Bereits 1947 wurde es gegründet. Doch seinen Ursprung hat es noch deutlich früher, nämlich 1868 im Hause Opel. Mehr als zehn Jahre bevor das erste Automobil die Firma mit dem Blitz zu prägen begann, produzierte Opel Fahrräder. Es war die erste Entwicklung nach der Unternehmensgründung als Nähmaschinenhersteller und sollte der Firma den ersten weltweiten Erfolg bescheren. Schon in den 1920ern war Opel der weltweit größte Fahrradhersteller, die fünf Opel-Brüder selbst wurden zu erfolgreichen Radrennfahrern.

Fahrräder eingestellt

Doch wie die Geschichte weiterging, ist bekannt und kurz vor dem Krieg stellte Opel die Produktion von Fahrrädern ein und wurde fortan ausschließlich zum Automobilhersteller.

Opelite-Neugründer Gregor von Opel

1947 gründete Georg von Opel, Enkel des Firmengründers Adam Opel, die Opelit GmbH, um wieder Sportgeräte jenseits des Autos zu produzieren. Vor allem Ruderboote und Bobs gehörten damals zum Sortiment. Doch irgendwann, so genau kann das auch Charly Brech nicht rekonstruieren, vermutlich in den 70ern, geriet die Firma in Vergessenheit. Bis im Jahr 2016 Gregor von Opel, Georgs Sohn und Adams Urenkel, die ruhende GmbH wieder reaktivierte. Diesmal im Mittelpunkt: Die alte Tradition Fahrräder zu produzieren.

Eigenes Unternehmen

Abgesehen von der Tradition und der Verwandtschaft hat Opelit keinerlei Verknüpfung zum Unternehmen Opel. Doch vor allem der Tradition fühlt man sich bei Opelit verpflichtet. Viele Radsportfans, die Opelit noch aus der Geschichte kennen, hättet sofort reagiert, als die Firma ihr Comeback feierte, erzählt Becht.

Opelite

Individualität mit Qualität, einem breiten Sortiment und einem mittleren Preissegment zu kombinieren, ist seither das Konzept von Opelit. Um das zu erreichen und den Kunden eine Vielzahl an Optionen ermöglichen zu können, greift die Firma auf zahlreiche Zulieferer zurück. Produziert wird das Meiste in Asien, doch zusammengebaut wird es in Deutschland. Vertrieben werden die Räder bisher online. Ein Ladenlokal betreibt das Unternehmen in der Frankfurter Klassikstadt. Ob es Opelit-Räder in Zukunft vielleicht auch in einem der großen Fahrradläden zu kaufen gibt, darüber kann Brech noch keine Auskunft geben.

Bloß eine Linie des Sortiments gibt es bisher in Läden zu kaufen, und in keinen geringeren als den Eintracht Fan-Shops. So hat Opelit sein einem Jahr einen Lizenzvertrag mit Eintracht Frankfurt und darf daher offizielle Eintracht-Bikes anbieten. Deren Dekor muss nun jedoch dringend überarbeitet werden. So sind auf dem Rahmen der Räder alle bisherigen Triumphe verewigt. Der sensationelle Pokalsieg von vor knapp zwei Wochen soll nun schnell hinzugefügt werden.

Die Eintracht-Räder tragen Namen wie „Riederwald“, „Stadtwald“ oder Lohrberg“. Denn auch die eingängigen Namen gehören zum Konzept von Opelit. So trägt ein Rennrand etwa den Namen „Feldberg“ und ein Kinderrad entsprechend den Namen „kleiner Feldberg“. Auch das E-Bike „Mainhatten Blitz“ darf da im Sortiment nicht fehlen.

Auf der VELO

Auf der Frankfurter Radmesse Velo, am 8. Und 9. Juni, können all diese Räder Probegefahren werden. Erstmalig sind dabei auch die Eintracht-Räder am Stand zu finden. Doch auch einen Einblick in die vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten können die Besucher vor Ort bekommen. Und vielleicht wird so manch ein Kunde die Messe auch mit einem frisch zusammengestellten Rad verlassen und kann schon bald beim Radfahren feststellen: „Nur fliegen ist schöner!“

