Kontrolle des Fleischerverbandes: So läuft eine Qualitätskontrolle bei Wursterzeugnissen ab

Gelbwurst. Salami. Leberwurst. Rindswurst. Frankfurter Würstchen. Presskopf – und natürlich Fleischwurst. Ganz viel Fleischwurst: Insgesamt 75 Proben liegen auf Papptellern auf Tischen in der Aula der Bergiusschule in Sachsenhausen. Hier lassen 30 Mitgliedsbetriebe der Fleischer-Innung Frankfurt-Darmstadt-Offenbach ihre Erzeugnisse einer Freiwilligen Selbstkontrolle unterziehen. Bestehen sie den Test, dürfen die Betriebe den Titel „Qualitätsprodukt aus Hessen“ führen.Dirk Baumann nimmt ein Stück Gelbwurst in die Hand. Der erste kritische Blick. Noch einmal in der Hand umdrehen, drücken – das Auge isst bekanntlich mit. Der Metzger aus Hain-Gründau im Main-Kinzig-Kreis ist einer der sechs Prüfer, die mit ihrem fachmännischen Auge die Erzeugnisse aus der Region beurteilen. Er zückt das Messer, schneidet eine Scheibe ab und teilt sie in etwa drei gleich große Stücke auf. Dann noch einmal die Geruchsprobe. Schließlich wandert die Wurst in den Mund. „Und, was sagt ihr?“, fragt Baumann seine beiden Mitstreiter an dem langen, mit den unterschiedlichsten Wurstsorten bedeckten Tisch.„Ist ein bisschen fad“, sagt sein Gegenüber schmatzend. „Aber gut. Sehr gut.“ Die Noten fallen dementsprechend positiv aus. Sie werden in den Kategorien „Aussehen“, „Zusammensetzung“, „Konsistenz“, „Geruch und Geschmack“ vergeben. Die Prüfung ist anonym und neutral, alle eingereichten Produkte sind lediglich mit einer Nummer versehen. Allerdings lässt sich die Herkunft oft nicht verbergen: „Nur einer in Frankfurt macht so eine Wurst“, sagt Baumann. Er notiert auf dem Bogen die Urteilsbegründung. Ein kleiner Schluck Wasser, dann ist die nächste Probe an der Reihe. Kalbsleberwurst. Die Prüfer schmieren sich ein wenig davon auf die Brötchen, beißen rein und sind sich schnell einig: „Wirklich schön“, „Mir gefällt’s.“, „Könnte ich auffressen.“ Auch hier ist klar, dass es sich um ein Qualitätsprodukt handelt.Die drei Herren haben genauso wie ein weiteres Prüfer-Trio an einem anderen Tisch noch einen wahren Wurst-Marathon vor sich. 75 Wurstproben müssen sie an diesem Nachmittag nach diesem Muster untersuchen. „Wir sind Feinschmecker, Gourmets“, sagt Prüfer Norbert Kromm. Soll heißen: Nur kleine Stückchen in den Mund nehmen, was zu viel ist, wird wieder ausgespuckt. Ähnlich wie der Winzer, der seinen Wein testet. „Meiner Frau würde es nicht gefallen, wenn ich am Abend ein Kilo schwerer nach Hause käme“, witzelt Peter Wahl. Allerdings: Was richtig gut schmeckt, wird natürlich auch runtergeschluckt, erklärt Kromm. Der Rest wird eingepackt und darf später mit nach Hause genommen werden.