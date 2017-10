Vier Tage nach dem Brand: So nehmen die Frankfurter Abschied von ihrem Goetheturm

Viele Menschen pilgerten am Sonntagmittag in den Stadtwald – dorthin, wo das Frankfurter Wahrzeichen gestanden hatte. Manchen von ihnen geht dessen Zerstörung so nahe, als wäre ein beliebter Frankfurter gestorben.

Wie abstrakte Kunst wirkt das Stahl- und Betonfundament auf der neuen Lichtung am Rand des Frankfurter Stadtwalds im Nordosten Sachsenhausens. Dutzende Menschen stehen wie bei einer Grabwache auf dem vom Löschwasser noch feuchten Boden und blicken auf das, was vom Goetheturm übriggeblieben ist.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ging das 80 Jahre alte Frankfurter Wahrzeichen in Flammen auf. Die Feuerwehr war nur wenige Minuten nach Ausbruch der Flammen vor Ort, konnte die 43 Meter hohe Holzkonstruktion aber nicht mehr retten und ließ den Goetheturm kontrolliert abbrennen. Die Polizei vermutet, dass Brandstifter das Feuer entzündet hatten. Möglicherweise sind sie auch für die Brände im Grüneburgpark im Westend und im Bethmannpark im östlichen Teil des Westends verantwortlich. In beiden Fällen wurden asiatische Tempel zerstört. Danach fiel auch der Atzelbergturm im benachbarten Kelkheim den Flammen zum Opfer.

Bilderstrecke Goetheturm in Flammen: Frankfurter Wahrzeichen abgebrannt

Vier Tage später strömen Menschen zu den Relikten des Goetheturms. Blumen wurden am Zaun angebracht, der das Fundament abschirmt. Trotz des Betriebs rund um das so beliebte Ausflugsziel ist es ruhig, viele blicken schweigend und trauernd auf die lichte Stelle im Frankfurter Stadtbild.

Nirgends bessere Aussicht

Martin Schaum hat mit einem Buch auf einer Bank nur wenige Meter vom Zaun entfernt Platz genommen. Aufs Lesen kann er sich aber nicht konzentrieren. „Ich war schon als Kind oft hier oben“, erzählt er. Schaum geht davon aus, dass Brandstifter hinter dem Feuer stecken: „Unfassbar, dass Leuten darauf einer abgeht.“

Wolfgang Kujat aus Rödelheim ist mit dem Rad in den Stadtwald gefahren, um vom Goetheturm Abschied zu nehmen. Er hielt den Ort stets für einen der schönsten in ganz Frankfurt. „Nirgends hatte man eine bessere Aussicht“, erinnert er sich.

Wie ein Kunstwerk

Nicht alle Menschen finden Worte, um den Verlust zu beschreiben. Eine Dame im Rentenalter erzählt, dass sie in Oberrad aufgewachsen sei, dann kommen ihr die Tränen. Sie bewältigt Trauer und den Frust über den Brand mit Humor: „Ich war jüngst auf der Documenta in Kassel. Das, was noch vom Goetheturm übrig ist, sieht aus wie die Kunstwerke dort.“

Der Turm wurde nach aufwändigen Sanierungsarbeiten im Frühjahr 2014 wieder eröffnet. Er zählte nach Angaben der Stadt Frankfurt zu den höchsten hölzernen Aussichtstürmen Deutschlands.

Sein Name war ihm bei der Eröffnung 1931 anlässlich des bevorstehenden 100. Todestages von Johann Wolfgang von Goethe gegeben worden.