Neue Tierart ins Grzimekhaus eingezogen: So niedlich sind die Neuen im Frankfurter Zoo

Nüchtern gesehen besitzen die Rotschulter-Rüsselhündchen eine rüsselartig verlängerte Nase, einen 25 Zentimeter langen unbehaarten Schwanz und ein rotbraun-schwarzes Fell. Der etwas weniger sachliche Eindruck: Die kleinen Säugetiere sind extrem niedlich! Zoodirektor Professor Dr. Manfred Niekisch freut sich über den Neuzugang im Tagbereich des Grzimekhauses: „Unser Paar, beide Tiere geboren im Juni 2016, haben wir vom Zoo in Rotterdam erhalten. Damit sind wir momentan der einzige Zoo in Deutschland, der Rotschulter-Rüsselhündchen hält."In Europa seien sie außer in Rotterdam nur noch im Zoo von Antwerpen zu sehen. "Zwischen 1978 und 1988 und von 1992 bis 1997 gab es hier schon mal Rüsselhündchen – allerdings eine andere Art, nämlich Goldrücken-Rüsselhündchen. Einer unserer Kuratoren war damals als Kind so tief beeindruckt von den Tieren, dass er jetzt die Gelegenheit ergriff und wieder Rüsselhündchen nach Frankfurt holte", so Niekisch.Rüsselhündchen sind sehr vorsichtig und ständig auf der Hut, denn in ihrer Heimat haben sie zahlreiche Fressfeinde. „Die Eingewöhnung in der Anlage nehmen wir daher sehr behutsam vor“, so Niekisch. „Das Gehege ist mit sehr vielen Versteckmöglichkeiten ausgestattet und bis auf weiteres bleiben die Scheiben gekalkt. Das behindert zwar den Blick unserer Besucherinnen und Besucher auf die Tiere, ist aber wichtig, damit sie sich einleben und die Verstecke kennenlernen können. Wir hoffen, dass sich das Paar schnell bei uns wohlfühlen wird und sich zu gegebener Zeit Nachwuchs einstellt.“Rotschulter-Rüsselhündchen gelten derzeit nicht als gefährdet. Allerdings stellt die Lebensraumzerstörung in ihrem relativ kleinen Verbreitungsgebiet an den Küsten von Tansania und Kenia eine Bedrohung dar. Außerdem fallen sie häufig streunenden Hunden zum Opfer. Die kleinen Säugetiere sind Waldbewohner, die sich vor allem von Insekten ernähren. Sie leben in monogamen, lebenslangen Partnerschaften – allerdings sind die Beziehungen eher locker. Männchen und Weibchen teilen sich ein Revier, verbringen Tage und Nächte aber einzelgängerisch. Mithilfe von Duftdrüsen an den Füßen setzen sie beim Laufen Duftmarken in ihrem Territorium ab.