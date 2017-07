Ditfurth vs. Bosbach: So reagiert das Netz auf den Bosbach-Abgang bei Maischberger

Einzelhandel Läden dürfen zu Messen und Festen nicht öffnen Frankfurt: Sonntags einkaufen erneut verboten

Frankfurt. Schlechte Aussichten für verkaufsoffene Sonntage in Frankfurt: Das Verwaltungsgericht hat am Donnerstag die städtische Verfügung aufgehoben, in der die Ladenöffnung an drei Terminen vorgesehen war. Die Stadt bezeichnet das Urteil als absurd und kündigte an, Beschwerde einzulegen. mehr