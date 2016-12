Für Andreas Krolik spielt die Familie eine große Rolle. Die knapp bemessene Freizeit verbringt der Küchenchef des Lafleur im Palmengarten-Gesellschaftshaus am liebsten mit seiner Ehefrau und den beiden Töchtern. Der Silvesterabend steht ebenfalls im Zeichen von Familie und Freunden. „Wir machen Raclette“, sagt Krolik, „das ist nicht nur locker, sondern auch vielfältig. Der Käse lässt sich ja mit Fleisch, Fisch und Gemüse kombinieren.“ Um Mitternacht ist es Zeit, den Champagner zu öffnen und die Raketen steigen zu lassen.

Ein kleines Feuerwerk gehörte schon in seiner Kindheit zum Silvesterabend. Vorher saß er mit seinem Bruder und seinen Eltern gemeinsam am Tisch. Allerdings gab es weder Raclette noch Fondue. „Wir haben beispielsweise Heringssalat gegessen, danach zusammen Fernsehen geguckt und später ein paar Kracher angezündet.“ Als Jugendlicher ist er mit Freunden unterwegs gewesen – zumindest, bis die Kochlehre begann und er an Silvester in der Küche stand.

Seine Ausbildung absolvierte Krolik im Hotel Krone bei Pforzheim. In diesem Familienbetrieb verschaffte er sich eine gute handwerkliche Basis für seine weitere Laufbahn. Mit dem Abschluss in der Tasche zog es ihn nach einem Schlenker über die Schweiz in den Frankfurter Tigerpalast. Was er dort erlebte, beschreibt er als sehr prägend: „Bei Viktor Stampfer, dem damaligen Chef de Cuisine des Gourmetrestaurants, kam ich das erste Mal mit der Sterneküche in Berührung.“

Es folgte ein Abstecher zum Vierseithof in Luckenwalde und schließlich Brenners Park-Hotel in Baden-Baden: Hier kletterte er die Karriereleiter ganz nach oben und erkochte 2005 den ersten und 2010 den zweiten Michelin-Stern. 2012 kehrte er in den Tigerpalast zurück und katapultierte das Gourmetrestaurant nur ein Jahr später gleichfalls in die Zwei-Sterne-Kategorie. Im Frühling 2015 wechselte er ins Lafleur und im Winter desselben Jahres hatte er dazu beigetragen, dass auch über diesem Lokal ein zweiter Stern leuchtet.

Mit dem Umzug innerhalb der Tiger-Palmen-Gruppe ist übrigens ein schöner Nebeneffekt verbunden: „Ich muss an Silvester nicht mehr arbeiten, sondern kann mit meiner Familie feiern.“ Das wissen seine Ehefrau, die beiden Töchter und er in diesem Jahr vielleicht besonders zu schätzen. „2016 ist anstrengend gewesen, doch der Einsatz hat sich gelohnt“, so Krolik.

Schließlich wurde er vom Gault & Millau zum „Koch des Jahres“ gekürt. Bescheiden wie er ist, schreibt er die Auszeichnung auch seinen Mitarbeitern zu. „Sie haben ja die Aufgabe, meine Ideen umsetzen. Und dabei zeigen sie genauso viel Engagement wie ich.“ Der Beruf spielt neben der Familie halt eine große Rolle für Krolik.