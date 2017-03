So sicher fühlen sich die Frankfurter am Hauptbahnhof

"Wie sicher fühlen Sie sich am Frankfurter Hauptbahnhof?", haben wir Anfang der Woche gefragt. Bis Donnerstagabend hatten 1.275 Menschen an der Umfrage teilgenommen.

Das Ergebnis: Gut ein Drittel der Befragten fühlen sich am Hauptbahnhof relativ sicher. Knapp jeder Zehnte gibt sogar an, er fühle sich "sehr sicher". "Ich habe mich noch nie unsicher gefühlt", kommentiert etwa ein Leser auf Facebook.Dem gegenüber steht aber ein gutes Viertel der Befragten, das sich unsicher fühlt; jeder Achte fühlt sich am Hauptbahnhof sogar "sehr unsicher." Viele Leser stören sich vor allem andere Drogenszene am Hauptbahnhof. "Der Bahnhof mag an den Gleisen gastronomisch aufgewertet worden sein, aber die Junkies und Dealer sind immer noch präsent", schreibt etwa ein Nutzer bei Facebook. "Ich laufe nicht mehr über die Zwischenebene von S-Bahn zu U-Bahn. Der Anblick von zwei Junkies, die sich gegenseitig in den Hals spritzen, hat mir einmal gereicht", berichtet eine andere Nutzerin.Die überwiegende Mehrheit der Umfrageteilnehmer - exakt 510 Menschen bzw. 40 Prozent - geben an, sich am Hauptbahnhof mal mehr, mal weniger sicher zu fühlen, je nach Publikum, Wochentag und Uhrzeit. "Das hängt ganz davon ab, auf welcher Ebene man sich befindet", schreibt ein Nutzer.