Nach Anschlag in Berlin: Konzept für Innenstadt-Party: So soll Silvester in Frankfurt sicherer werden

Eine Sicherheitszone am nördlichen Mainufer, Anlaufstellen für Bürger in der City und Hunderte von Einsatzkräften – Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) hat gestern das Sicherheitskonzept für den Jahreswechsel in der Innenstadt vorgestellt. Er merkte aber bereits an, dass die Vorkehrungen nach dem Anschlag in Berlin womöglich noch verschärft werden.

Bild-Zoom Die rot markierten Flächen (nördliches Mainufer und Eiserner Steg) sind an Silvester eine Sicherheitszone. Die Zugänge werden kontrolliert.

Betonsperren auf der Straße

Nach den sexuellen Übergriffen von Männergruppen auf Frauen in Frankfurt und anderen Städten in der letzten Silvesternacht hat Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) gestern Details des Sicherheitskonzeptes für den bevorstehenden Jahreswechsel vorgestellt. Kern des Konzepts ist, wie schon im Stadtparlament angekündigt, die Einrichtung einer Sicherheitszone. Diese wird die Verkehrs- und Grünflächen am nördlichen Mainufer zwischen der Neuen Mainzer Straße/Untermainbrücke (im Westen) und der Kurt-Schumacher-Straße/Alten Brücke (im Osten) umfassen. Außerdem gehören der Eiserne Steg als zentrale Fußgängerbrücke über den Fluss und der Platz rings um den südlichen Brückenabgang zur Zone.Stadtrat Frank schätzte, dass es an mindestens 20 Stellen kontrollierte Zugänge zu der Sicherheitszone geben wird. Die genauen Einlassstellen würden derzeit noch mit der Polizei abgestimmt. Im abgeriegelten Bereich verboten ist erstens Feuerwerk der Kategorie 2 (so gut wie alle üblichen Böller und Raketen), zweitens dürfen keine Rucksäcke, Taschen, Beutel und Tüten mit einem Fassungsvermögen von mehr als drei Litern mitgenommen werden. Flaschen, auch solche aus Glas, seien dagegen erlaubt.

Im Hinblick auf die Lastwagenanschläge in Nizza und Berlin sagte der Ordnungsdezernent, dass die Zufahrten zur Sicherheitszone mit Betonsperren gesichert werden. Mit flexiblen Sperren – wahrscheinlich schweren Lastwagen – werde gewährleistet, dass Einsatzfahrzeuge der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdiensts im Notfall durchkommen. Die Grünflächen am südlichen Mainufer werden nach Angaben von Franks Referentin, Andrea Brandl, ebenfalls gesperrt, Zugangskontrollen und Verbote seien dort aber nicht vorgesehen. Auch eine Sperrung des Schaumainkais in Sachsenhausen sei nicht geplant.

Kommentar Auf Nummer sicher Stadt und Polizei gehen zum Jahreswechsel auf Nummer sicher: Eine Sperrzone am Main, Anlaufstellen für Bürger und eine starke Präsenz von Ordnungshütern sollen dafür sorgen, dass die Frankfurter clearing

Das von Stadt und Polizei erarbeitete Sicherheitskonzept beschränkt sich allerdings nicht nur auf die Mainufer: Stadtrat Frank betonte, dass es sich um ein Gesamtkonzept für ganz Frankfurt handele. Dazu gehörten auch ausgeschilderte Anlaufstellen für Bürger an verschiedenen Stellen in der Innenstadt. Dort werden nach Franks Worten Polizisten und Sanitäter anwesend sein. „Wer Opfer einer sexuellen Belästigung wurde oder einen Notfall zu melden hat, kann sich an einen dieser Stützpunkte wenden.“ In das Netz der Anlaufstellen würden auch die Innenstadtwache der Stadtpolizei in der B-Ebene der Hauptwache und das 1. Revier der Landespolizei auf der Zeil einbezogen.

Frank sagte, dass die Polizeibehörden mit Hunderten von Einsatzkräften für Sicherheit sorgen werden. Der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill wird morgen voraussichtlich die polizeiliche Seite des Sicherheitskonzeptes erläutern. Bereits bekannt ist, dass die Polizei für die Feierlichkeiten zum Jahreswechsel und die möglicherweise folgenden strafrechtlichen Ermittlungen eine „Besondere Aufbauorganisation“ (BAO) bilden wird. Darin werden – wie schon bei den Blockupy-Protesten, dem Queen-Besuch oder aktuell im Bahnhofsgebiet – Beamte verschiedener Abteilungen zusammengezogen.

Polizeikamera am Mainufer

Die mobile polizeiliche Überwachungskamera, die wie berichtet auf dem derzeit laufenden Weihnachtsmarkt getestet wird, hat sich nach Informationen aus Polizeikreisen so gut bewährt, dass sie nun auch am Eisernen Steg zum Einsatz kommen soll. Die Brücke war in der letzten Silvesternacht einer der Schwerpunkte der sexuellen Übergriffe gewesen. Von der Kamera erhofft sich die Polizei eine bessere Chance, Straftäter zu überführen. Erfahrungsgemäß nutzen auch Trick- und Taschendiebe das Gedränge an Silvester aus.

Der Großteil der Täterbeschreibungen nach dem letzten Jahreswechsel in Frankfurt deutete auf nordafrikanische Täter hin. Die Sicherheitsbehörden informieren deshalb unter anderem in Flüchtlingseinrichtungen über „unsere Regeln und die Folgen, wenn man sie nicht einhält“. Dem Vernehmen nach werden die Bundes- und Landespolizei auch prüfen, ob sich aus Einrichtungen außerhalb Frankfurts größere Gruppen auf den Weg in die Innenstadt machen.

Stadtrat Frank sagte, dass die Sicherheitszone friedlichen Menschen und Familien die Möglichkeit bieten soll, ohne Angst am Main den Jahreswechsel zu feiern. Er hofft, „dass schon die Existenz einer Sicherheitszone die ein oder andere Gruppe abschrecken wird“. Dass trotz des Anschlags in Berlin viele Menschen an den Main kommen werden, bezweifelt Frank nicht: „Die Frankfurter sind keine Bürger, die sich verstecken.“