Info-Broschüre: So sollen sich Anwohner des Industrieparks im Ernstfall verhalten

Wenn einmal giftige Stoffe in den Industrieparks in Höchst und Griesheim austreten, könnten auch Anwohner in den angrenzenden Stadtteilen gefährdet sein. Wie sie sich im Ernstfall verhalten sollten, darüber informiert eine neuer Leitfaden. Bis zum 9. Oktober soll er verteilt werden.

Im Ernstfall muss es schnell gehen. Dann klingeln Telefone bei der Werksfeuerwehr, bei Ärzten, Fachleuten für Umweltschutz, chemische Stoffe und Kommunikation. Rund 20 Personen bilden den Einsatzstab des Industriepark Höchst und treffen sich im Lagezentrum, wenn in einem der 90 Unternehmen ein Feuer ausbricht, irgendwo chemische Stoffe freigesetzt werden oder ein schwer verletzter Mitarbeiter mit dem Rettungshubschrauber ausgeflogen wird.

Durchschnittlich vier bis fünf mal im Jahr kommt der Stab wegen solcher Störfälle zusammen. Dann entscheidet er, ob die Mainschifffahrt betroffen sein könnte, ob der Bus- und Bahnverkehr in der Umgebung eingestellt werden muss und natürlich auch, ob für die Bewohner der umliegenden Stadtteile eine Gefahr besteht. In dem Fall springen die Alarmsirenen an und schreien einen anhaltenden Heulton hinaus, in dem sich höhere und tiefere Töne abwechseln. Im Durchschnitt alle 18 Monate gebe es einen Vorfall, bei dem das nötig ist, sagt Michael Müller, Sprecher von Infraserv, der Betreiberfirma des Industrieparks Höchst.

Leitfaden für Anwohner

Wie zuletzt der Bombenfund im Westend zeigte, lassen sich ganze Stadtteile jedoch nicht so leicht evakuieren wie eine Fabrik. Meist wäre das auch nicht nötig, sagt Müller. Dennoch stellt sich die Frage: Wie sollen sich die Einwohner aus Zeilsheim, Unterliederbach, Sindlingen, Höchst oder etwa Kelsterbach verhalten, wenn die Sirenen ihre sorgenvolle Botschaft verkünden? Wegen des Industrieparks Griesheim gilt die gleiche Frage auch für Nied, Schwanheim oder Sossenheim. Dafür gibt Infraserv und die Tochterfirma des Industrieparks Griesheim, Infrasite, in den nächsten Tagen einen neuen Leitfaden heraus. 90 000 solcher Broschüren ließen die beiden Betreiberfirmen insgesamt drucken. Bis zum 9. Oktober sollen sie durch die Post und mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehren in den Ortsteilen in den Briefkästen der Anwohner landen. Eine Änderung in der Störfall-Verordnung erfordert eine Neuauflage des Leitfadens aus dem Jahr 2012. In Zukunft müssten die betroffenen Unternehmen auch über Inspektionstermine informieren, sagte Andreas Fuhrmann von Infraserv. Inhaltlich habe sich aber wenig verändert.

In einem Notfall sollten Anwohner sich nicht mehr im Freien aufhalten und in ihren Wohnungen Türen und Fenster verschließen. Auch Lüftungsanlagen sind besser auszuschalten. Wenn möglich, sollten sich Anwohner in geschlossene Räume in höher gelegenen Stockwerken zurückziehen. Der Grund: Der Wind könnte schädliche Gase aus den Industrieparks in die Umgebung tragen. Darum rät der Leitfaden auch beschmutzte Kleidung und Schuhe vor der Wohnung abzulegen. Im Ernstfall sollten die Menschen aber auch aufeinander aufpassen: Das heißt, Kinder sollten nach Hause geschickt, älteren und behinderten Mitmenschen geholfen werden, und man sich natürlich selbst in Sicherheit bringen. Zur Not, bittet die Broschüre, sollten auch Passanten vorübergehend aufgenommen werden.

Infos im Radio und Netz

Wann die Gefahr vorüber ist, erfahren die Bürger durch die Sirenen. Mit einem einminütigen, durchgängigen und gleichbleibenden Ton geben sie Entwarnung. Informationen lassen die Industrieparks aber auch über das Internet und über das Radio verbreiten (siehe eigener Artikel).

Wer in unmittelbarer Nähe zu einem der Industrieparks wohnt, dem kann der Wind auch einmal einen werksinternen Alarm an die Ohren tragen. Dieser dauert eben falls eine Minute, ist aber nicht durchgängig. Er besteht aus vier längeren Signaltönen. Bei diesem Alarm besteht laut Broschüre für Anwohner keine Gefahr.

Auch von den Probealarmen, die zwei Mal im Jahr durchgeführt werden, sollte man sich nicht verunsichern lassen. Überprüft werden die Sirenen für die Frankfurter Stadtteile übrigens das nächste Mal am 1. November um 10 Uhr. Für Kelsterbach ist der nächste Probealarm für den 25. Oktober ebenfalls um 10 Uhr angesetzt.