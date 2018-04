Klapprig, futuristisch, motorisiert, geliehen, gekauft, geklaut: Die Fahrräder in Frankfurt sind so vielfältig wie ihre Fahrer. Und es werden immer mehr: Der Ruf nach einer besseren Infrastruktur für Radfahrer wird stetig lauter. Denn das Fahrrad ist für viele Frankfurter Sportgerät, Lastenträger und Autoersatz zugleich. Alexander Gottschalk hat am Fahrradknotenpunkt Opernplatz versucht, die ungewöhnlichsten Drahtesel anzuhalten. Von denen, die ihm nicht davon gefahren sind, stellt er sechs vor.

Die Frau aus Spanien und ihr rosa Ross

Bild-Zoom Foto: Dominik Rinkart

Gemütlich schiebt Alejandra Perea (25) ihr pinkfarbenes Fahrrad mit dem weißen Korb über den Opernplatz. Die Frankfurter Fahrradkultur ist kaum vergleichbar mit jener, die die Spanierin aus ihrer Heimat Toledo kennt. Die Hauptstadt der Region Kastilien-La Mancha liegt rund 70 Kilometer südwestlich von Madrid, hat nur ein Zehntel der Einwohner, und ist allgemein eher historisches Freilichtmuseum als geschäftige Arbeitsstadt. Und, wie Perea gestikulierend erklärt, dort geht es beim Radeln immer entweder bergauf oder bergab, anders als im vergleichsweise ebenerdigen Frankfurt. Was ihr hier sonst bei ihren Fahrten aufgefallen ist? „Es gibt so viel Verkehr auf den Straßen“, sagt die Frau, die derzeit als Au-pair in der Mainmetropole lebt. „Das macht es schwieriger mit dem Bike.“ Von ihrer Gastfamilie hat sie sich das auch das auffällige Fahrrad geborgt.

Das praktische Reisegepäck für Bus und Bahn

Bild-Zoom Foto: Dominik Rinkart

„Mein Fahrrad kann ich problemlos mit in den Zug nehmen. Das ist so klein, das zählt sogar als Reisegepäck“, erzählt Mathias Meier (44) mit einem breiten Grinsen. Das sei praktisch, vor allem wenn es schnell gehen muss. Mit geübten Handgriffen schiebt er das lange Rohr des Lenkers in den Rahmen, klemmt die Räder zusammen und schraubt den Sitz nach unten: In nur 20 Sekunden hat Meier sein liebstes Transportmittel zu einem handlichen Paket zusammengefaltet. Klappräder liegen auch in Frankfurt im Trend, aber die Flexibilität hat ihren Preis: Knapp 1 200 Euro habe selbst die einfachste Variante der britischen Marke „Brompton“ ihn gekostet, erzählt der Bockenheimer. Ohne Rad macht er aber auch kaum noch eine Besorgung: „Beim Frankfurter Straßenverkehr bin ich unempfindlich. Ich fahre selbst oft nach dem Prinzip Chaos.“

Das E-Bike für die Großfamilie

Bild-Zoom Foto: Dominik Rinkart

Auf den ersten Blick sieht das „Bike 43“ vielleicht aus wie ein umgebautes Tandem, es ist aber ein sogenanntes Familienfahrrad.In Deutschland verkaufen derzeit nur acht Geschäfte die Marktneuheit, eines davon in Bockenheim. Cornelie Klüwer (38) musste mehrere Woche warten, bis die belgischen Tüftler ihr Modell zusammengeschraubt hatten. Jetzt bugsiert die vierfache Mutter mit dem Familienrad ihre Kinder durch ihre Heimatstadt Frankfurt. Ein 250-Watt-Elektromotor hilft ihr dabei. Für sie ist das knapp 3000 Euro teure Rad eine echte Investition in die Zukunft: „Die Kindersitze kann ich austauschen oder ich montiere sie ab und habe gleich einen größeren Gepäckträger.“ Aber kann das massive Gefährt im dichten Straßenverkehr überhaupt mithalten? „Es geht“, sagt Klüwer, „aber man muss es schon wollen.“

Warum ein Posaunist mit dem Leihrad zur Oper fährt

Bild-Zoom Foto: Dominik Rinkart

Heute achtet Andrew Nissen ganz genau darauf, seine Tasche auf dem rutschigen schaufelartigen Metall-Gepäckträger festzuschnallen. Unlängst ist ihm nämlich der Laptop prompt heruntergefallen. In voller Fahrt. Ärgerlich. Und teuer. Von Sidney aus ist der Australier Anfang des Jahres nach Frankfurt gezogen. Hier hat er an der Orchesterakademie der Oper ein Stipendium ergattert. Der Berufsmusiker spielt Posaune. Täglich kurvt Nissen mit dem Leihrad zur Arbeit. „Das geht auch mit dem Instrument. Viele meiner Kollegen machen das so“, erzählt er auf Englisch. Die Fahrradstationen findet er klasse, weil es günstiger sei, als sich für die paar Monate ein eigenes Bike zu kaufen. „Fahrradfahren ist hier einfacher als in Sidney“, sagt er. „Dort hat man das Gefühl, die Autofahrer versuchten, dich von der Straße zu drängen.“

Das kleine Schwarze gegen den Stadtverkehr

Bild-Zoom Foto: Dominik Rinkart

Leicht, pechschwarz, schnittig: Joel Terlaak präsentiert stolz sein Rennrad. „Damit kann ich auch mit dem Tempo der Autos mithalten“, verrät der Student aus Bockenheim. „Gerade am Hauptbahnhof muss man das als Fahrradfahrer auch.“ Sein kleines Schwarzes hat außerdem nur einen Gang und eine Kette, er kann mit dem Bike auch rückwärts manövrieren. Perfekt für Tricks, oder? Der 28-Jährige lacht und sagt: „Schon, aber das erfordert viel Übung.“ Als angehender Physiotherapeut schätzt er am Fahrradfahren vor allem, dass es im Alltag fit hält: „Es ist total empfehlenswert.“

Mit Einkauf, Kind und Picknickdecke

Bild-Zoom Foto: Alexander Gottschalk

Justine Weigel (36) aus dem Westend hat wertvolle Fracht: In ihrem 15-Kilogramm-Fahrradanhänger transportiert sie ihre Söhne. Sie ist auf das Rad angewiesen. Zum Glück passen in den Kofferraum des Anhängers neben den Einkäufen auch Kinderspielzeug und Picknickdecke. „Mit dem großen Anhänger muss ich aber aufpassen, weil oft Autos die Radwege zuparken“, erzählt sie. Dann bleibt ihr nichts anderes übrig, als auf die Straße auszuweichen. Weil sie das ärgert, sei sie froh, dass eine Bürgerinitiative das Fahrradfahren in Frankfurt sicherer machen wolle.