Lesevergnügen aus dem Schrank: So steht es um die Bücherschränke in Frankfurt

Auf Initiative von Mahmod Shefaat wurde vor gut sieben Jahren in Bornheim der erste offene Bücherschrank der Stadt aufgestellt. Inzwischen finden Literaturfans fast in jedem Frankfurter Stadtteil eine von über 40 begehrten Einrichtungen zum Tauschen von Literatur. Zehn weitere sollen spätestens im nächsten Jahr das Angebot erweitern. Eine Bestandsaufnahme.

Hinter schweren Glastüren stehen die Ausstellungsstücke im offenen Bücherschrank am Merianplatz im Nordend in Reih und Glied. Drei Bände einer alten Karl- May-Ausgabe, in ihrem unverwechselbaren grünen Einband, stehen darin neben Biografien von Gustaf Gründgens und Heinz Rühmann sowie den Bänden der Biss-Serie von Stephenie Meyer im englischen Original. Die Vielfalt der Bücher ähnelt der des Stadtteils, in dem sie stehen, nicht von ungefähr: Jeder, der hier vorbeikommt, kann sich bedienen, jeder bereits gelesene und aussortierte Literatur hineinstellen.

Schrank-Pate

Einige Meter entfernt schaut der 64-jährige Mahmod Shefaat durch das große Schaufenster seines Kopiergeschäfts „Copy Arte“ direkt auf den Schrank. Shefaat ist nicht nur seit sieben Jahren der „Schrank-Pate“, der auf den Regalbrettern für Ordnung sorgt. Er ist nach eigener Aussage auch derjenige, der die Idee damals als erster an den Magistrat herangetragen hatte, ein Vorreiter, der die Welle ins Rollen gebracht hat. Für ihn ist der Schrank, an dem er täglich über hundert Menschen beim Stöbern und Einräumen beobachtet, mehr als Stahl und Glas.

Alle Standorte in der Stadt INFO 48 öffentliche Bücherschränke stehen mittlerweile in Frankfurts Stadtteilen. Hier eine Übersicht: ⋅ Altstadt – Im Innenhof vom Haus Braubachstraße 14-16 clearing

Angefangen hatte vor über zehn Jahren alles mit einer Bücherkiste in seinem Copy-Shop, die er aufstellte, nachdem er Passanten und Nachbarn dabei beobachtete, wie sie Bücher ins Altpapier warfen.

Für den Iraner war das Grund genug, die Menschen anzusprechen und sie zu bitten, ungewollte Bücher doch besser bei ihm im Laden abzugeben. „Als ich vor über 25 Jahren noch im Iran lebte, musste ich heimlich lesen, immer in Angst, erwischt zu werden. In Deutschland ist das anders“, erzählt Shefaat, der genau deswegen dafür sorgen wollte, dass Literatur hierzulande auch kostenlos auf der Straße erhältlich ist und geteilt werden kann.

Bücherschränke gefragt

Botschafter dafür sind neben dem im November 2009 eröffneten Schrank am Merianplatz inzwischen 47 weitere Exemplare in fast allen Stadtteilen. Geplant und beantragt sind für die nächsten Monate mindestens zehn weitere in der Frankfurter Altstadt, in Eckenheim, Niederursel und Schwanheim etwa, berichtet Carina Bautz vom Amt für Straßenbau und Erschließung, das Aufstellen und Reparatur der Schränke koordiniert, jedoch nicht finanziert: „Das übernehmen in der Regel engagierte Ortsbeiräte und private Geldgeber“, so Bautz, die erklärt, dass das derzeit am häufigsten aufgestellte Modell “ Bokx 1“ inklusive Aufbau rund 6000 Euro kostet. Die Paten, die von den Geldgebern benannt werden, arbeiten dafür wie Shefaat alle ehrenamtlich.

Ihre Aufgabe ist nicht nur, in den Schränken Ordnung zu halten und auch mal Bücher nachzufüllen, sondern auch Schäden, zum Beispiel durch Vandalismus, zu melden. Die kommen leider regelmäßig vor: „Wir wissen von vier Brandstiftungen und zahlreichen anderen Vandalismus-Fällen“, so Bautz, deren Amt mit den Reparaturen sowie dem Aufstellen die ortsansässige Firma Holz und Stahl beauftragte, nachdem der ursprüngliche Lieferant aus Köln „Lieferschwierigkeiten aufgrund zu vieler Aufträge“ bekam.

Am Merianplatz, wo lediglich einige Kritzeleien an den Außenseiten des Schranks zu sehen sind, habe es schlimme Fälle von Vandalismus noch nicht gegeben, erzählt Shefaat: „Hier hat höchstens einige Male starker Wind dafür gesorgt, dass die Türen beschädigt wurden. Dann bringe ich die Bücher, wenn es sein muss, in Sicherheit und rufe die Stadt an, die das Ganze schnellstmöglich reparieren lässt.“

Über die Rückmeldungen zu der Welle, die der 64-Jährige einst mit der Bücherkiste in seinem Laden gestartet hat, freut sich Shefaat besonders: „Dass das Projekt so groß geworden ist und Frankfurt inzwischen sogar deutschlandweit als Vorbild fungiert, freut mich“, sagt er. „Mein Ziel, die Freiheit von Literatur zu unterstreichen und sie auf offener Straße zugänglich zu machen, habe ich erreicht.“ Und für ihn ist das alles, was zählt, wenn er aus seinem Ladenfenster auf den Bücherschrank schaut.