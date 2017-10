Reaktionen: So trauert Frankfurt um den abgebrannten Goetheturm

Die Wikipedianer sind mal wieder die Schnellsten:

Während die Trümmer des zusammengebrochenen Goetheturms noch rauchen

Zur Zeit wird die Umgebung und ein in der Nähe befindliches Café gekühlt bzw. geschützt. Der Turm selbst ist leider nicht mehr zu retten.^rh pic.twitter.com/ZoSSMDB4Tb — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) October 12, 2017

Der #Goetheturm abgebrannt?! Das macht mich traurig. Da bin ich schon als kleiner Hüpfer hoch. Ein Wahrzeichen von Sachshausen. Unfassbar. ? — Frankfurter ? (@SGE_FFM86) October 12, 2017

Wir trauern um den #goetheturm, der heute Nacht gegen drei Uhr Feuer fing und nicht mehr zu retten ist. Teilweise ist er kollabiert. — Journal Frankfurt (@journalffm) October 12, 2017

Der Frankfurter #Goetheturm steht in Flammen. Da hat heute Nacht kein Blitz eingeschlagen. https://t.co/NYLExj7fGY — Digital Disruption (@hb_join) October 12, 2017

Goethes Tod ging eine wochenlange Erkrankung voraus.



"Seinen" Turm rafft es in einer Nacht dahin!#Rip #Goetheturm — Markus Emmerich™ (@TheRealMarkusE) October 12, 2017

Man sollte Ausflugsziele, die man sich raussucht immer zeitnah besuchen. Sonst sind sie weg. https://t.co/PcFo8gunmX #goetheturm #Frankfurt — Christian ?? (@freeskier1978) October 12, 2017

Der #Goetheturm in #Sachsenhausen brennt gerade. So eine Scheiße! :( Erst die beiden Pavillons, jetzt der. Was stimmt mit den Leuten nicht? — Fabian Drop Tables (@Jenseitstechnik) October 12, 2017

Eine Kindheitserinnerung geht in Flammen auf :-(. Wie entsetzlich, ich bin untröstlich. Unser schöner #Goetheturm #sachsenhausen — LUZZI (@LuzziSnowdrop) October 12, 2017

Möge den Brandstifter 10 Jahre heftigster Durchfall heimsuchen. #Goetheturm #meinfrankfurt — FrankfurtDude (@FrankfurtDude) October 12, 2017

Wiederaufbau Goetheturm JETZT! — Daniel (@iheartfrankfurt) October 12, 2017

, haben sie den Artikel über den Aussichtsturm im Norden des Frankfurter Stadtwalds bereits umgeschrieben "Der Goetheturm war ein vollständig aus Holz gebauter, 43,3 Meter hoher Aussichtsturm ...", heißt es dort schon in den frühen Morgenstunden. Im letzten Absatz des Abschnittes "Geschichte" wird der Verlauf der Brandnacht beschrieben - noch während der Nacht.Auch an anderen Stellen im Netz reagieren die Menschen auf den Brand. Gegen 4.30 Uhr veröffentlicht die Feuerwehr auf Twitter ein kurzes Video, das den Goetheturm im Vollbrand zeigt:Das Video wird binnen Minuten geteilt und kommentiert:"Es ist zum Heulen", schreibt ein Nutzer. "Traurig. Ein Frankfurter Wahrzeichen in Flammen", kommentiert ein anderer.Mehrere Nutzer spekulieren über die Brandursache, zu der es am frühen Donnerstagmorgen allerdings noch keine Erkenntnisse gibt.