Historischer Liveticker: So verliefen die Osterunruhen 1968 in Echtzeit

11.04.2018

Nach dem Attentat auf den Wortführer der Studentenbewegung, Rudi Dutschke, am 11. April 1968 waren die Ostertage in vielen westdeutschen Städten von großen Unruhen geprägt. Ein Schwerpunkt der Proteste war neben Berlin auch Frankfurt. Wir blicken auf die Ereignisse vor 50 Jahren in Echtzeit zurück.