Trinkwasser: So viel Rheinwasser aufbereitet wie nie

Ohne das Riedwasser sei Frankfurts Wachstum nicht möglich, sagte Stadtrat Markus Frank (CDU) gestern bei einer Pressekonferenz des Wasserverbands Hessisches Ried. Denn den größten Teil ihres Trinkwasser bekommen die Stadtbewohner aus den dortigen Brunnen. Da der Bedarf steigt und Trockenheitsphasen häufiger werden, ist der Wasserverband zunehmend gefragt. Seine Aufgabe ist es, den Grundwasserspiegel stabil zu halten. Dazu wird seit 1989 in Biebesheim Rheinwasser gefiltert und dann über ein eigenes System aus Leitungen und Versickerungsanlagen im Trinkwasserentnahmegebiet verteilt.

2017 war der Aufwand besonders groß: 25,8 Millionen Kubikmeter Rheinwasser wurden bis Jahresende im Ried versickert, teilte Verbandsvorsteherin Elisabeth Jreisat mit. Das ist ein neuer Rekord. Der bisherige lag bei 22,3 Millionen Kubikmetern im Jahr 2004, eine Folge des Jahrhundertsommers im Jahr zuvor. 2017 war das Problem die Wintertrockenheit. „Das ist die Jahreszeit, in der wir eine natürliche Grundwasserspende erwarten.“ Da diese ausblieb, musste der Wasserverband Hessisches Ried mit aufbereitetem Rheinwasser nachhelfen.

Nicht direkt ins Netz

Weshalb dieses Wasser nicht direkt ins Trinkwassersystem eingespeist wird, hat Jreisat zufolge zwei Gründe. Zum einen will man für den Fall einer Havarie vorbeugen. Wenn das Rheinwasser unbrauchbar wird, erfüllen die natürlichen Grundwasserspeicher im Ried immer noch ihren Zweck. Zum anderen wird der Rhein im Sommer zu warm. „Die Wassertemperatur kann 30 Grad erreichen, das würde zu einer massiven Aufkeimung im Trinkwassernetz führen“, erklärte die Verbandsvorsteherin, die auch Geschäftsführerin des Versorgungsunternehmens Hessenwasser ist.

Jreisat geht davon aus, dass der Bedarf weiter steigen wird. Die Kapazitätsgrenze des Wasserwerks Biebesheim, in dem das Rheinwasser aufbereitet wird, ist noch nicht erreicht. Sie liegt bei rund 38 Millionen Kubikmeter im Jahr. Aber es werden zusätzliche Versickerungsanlagen gebraucht. Bei Lorsch wurde eine neue Anlage bereits in Betrieb genommen, bei Pfungstadt ist eine weitere in Planung.

Mitglieder des Wasserverbandes Hessisches Ried sind neben regionalen Versorgern die Städte Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt sowie die Landkreise Groß-Gerau, Bergstraße, Darmstadt-Dieburg und die Gemeinde Biebesheim. Ein kleinerer Teil des in Biebesheim aufbereiteten Rheinwassers wird an die Landwirtschaft abgegeben.

Getrenntes Brauchwasser

Wirtschaftsdezernent Markus Frank vertritt die Stadt Frankfurt im Verbandsvorstand. Er lobte die gute Zusammenarbeit machte aber auch deutlich, dass der Klimawandel und der starke Zuzug die Wasserversorgung der Rhein-Main-Region vor Herausforderungen stellen werde. „Wir denken darüber nach, bei künftigen Stadterweiterungen ein getrenntes Brauchwassernetz zu bauen“, sagt Frank. So müsste etwa für die Toilettenspülung kein Trinkwasser verschwendet werden und das Wasserreservoir im Ried würde geschont.

Dort kritisieren Naturschützer, dass der Grundwasserspiegel immer noch zu niedrig sei. Elisabeth Jreisat erwiderte, dass der Wasserverband Hessisches Ried die diesbezüglichen Vorgaben des Landes stets einhalte.