Bis zu 2 Mio.: So viel verdienen die Manager städtischer Gesellschaften

Wer das Ziel hat, in seinem Leben Reichtümer zu erwerben, meide die Politik. Denn in der Wirtschaft ist viel mehr Geld zu verdienen. Das gilt auch für Gesellschaften die mehrheitlich im Besitz der öffentlichen Hand sind.

Beim Flughafenbetreiber Fraport haben das Land mit 31,32 Prozent der Anteile und die Stadt mit 20 Prozent das Sagen. Der restliche Streubesitz wird im Börsensegment M-Dax gehandelt. 2016 betrug die Bilanzsumme des Unternehmens 8,87 Milliarden Euro, die Zahl der Mitarbeiter lag über 20 000. Vorstandschef Stefan Schulte verdiente laut Geschäftsbericht 2,3 Millionen Euro nach 2,2 Millionen Euro im Jahr 2015 – zwei Jahre zuvor war es die Hälfte gewesen: 1,212 Millionen Euro. Deutlich gestiegen sind auch die Vergütungen seiner Vorstandkollegen Matthias Zieschang (Vorstand Controlling und Finanzen) bezog 1,69 Millionen Euro, Anke Giesen 1,46 Millionen Euro, Arbeitsdirektor 1,44 Millionen Euro. Für die Aktionäre blieb auch noch etwas übrig, Sie erhielten 2016 eine Dividende von 1,50 Euro. Das entsprach einer Rendite von 2,68 Prozent.

Müssen das Geld abführen

Von Gehältern wie die Fraport-Manager können Frankfurts Spitzenpolitiker nur träumen. Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) kann in diesem Jahr in der Gehaltsgruppe B 11 als Verheirateter mit zwei Kindern mit knapp 160 000 Euro rechnen. Bürgermeister und Kämmerer Uwe Becker, ebenfalls verheiratet mit zwei Kindern, bezieht in der Gehaltsgruppe B 9 etwas mehr als 130 000 Euro. Beide gehören dem Aufsichtsrat der Fraport AG an. Als Aufsichtsratsmitglied hätte Becker 2016 insgesamt 40 500 Euro als Bezüge erhalten müssen, Feldmann 38 100 Euro. Nach der hessischen Nebentätigkeitsverordnung für Wahlbeamte dürfen sie aber insgesamt nur 6150 Euro als Gesamtsumme für Aufsichtratstätigkeiten behalten, den Rest müssen sie abführen.

Bild-Zoom Foto: Arne Dedert (dpa) Uwe Becker hält die Gehälter für angemessen. Sie seien marktüblich.

Beim mehrheitlich städtischen Energieversorger Mainova ist Becker Aufsichtsratsvorsitzender. Die Geschäftsführer des Konzerns übertreffen Beckers Gehalt um ein Mehrfaches. Mainova-Vorstandschef Constantin Alsheimer bezog 2016 rund 582 000 Euro, seine Kollegen Norbert Breidenbach 536 000 Euro und Lothar Herbst 478 000 Euro.

Frankfurt im Mittelfeld

Ähnlich gut verdienen kann man bei der Messe. Sie gehört zu 60 Prozent der Stadt Frankfurt, zu 40 Prozent dem Land. Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt GmbH, verdiente 2016 laut Beteiligungsbericht der Stadt 582 000 Euro, sein Vorstandskollege Uwe Behm 541 000 Euro, der dritte im Bunde, Detlef Braun kam auf 534 000 Euro.

Was mitunter in Politik und Öffentlichkeit zu Kritik führt, verteidigt Kämmerer Becker: Mit den Geschäftsführergehältern der städtischen Tochtergesellschaften liege Frankfurt in aller Regel im Mittelfeld. Die Gehälter seien branchenspezifisch und bei international tätigen Unternehmen höher als bei regionalen oder kleinen städtischen Zuschussgesellschaften.

Aus Sicht des Bundes der Steuerzahler spreche nichts dagegen, „geldwerte oder finanzielle Anreize zu bieten, um kompetente Führungskräfte für öffentliche Unternehmen gewinnen zu können“. Wichtiger als die Frage der Vergütung sei ohnehin, dass die Personen fähig seien, mit dem Geld der Stadt gut umzugehen. „In der Vergangenheit stand die Parteimitgliedschaft bei der Besetzung von Aufsichtsrats- oder Geschäftsführungsposten in städtischen Unternehmen im Vordergrund, und die Kompetenz war zweitrangig.“

Die beiden Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG Holding, Frank Junker und Ralf Hübner, erhielten 2016 zusammen 502 000 Euro. Weil Junker noch einen alten Vertrag hat, werden die Bezüge der beiden nicht einzeln ausgewiesen. Viel spricht dafür, dass Junkers Gehalt mindestens bei 300 0000 Euro liegen dürfte. Junker ist auch Geschäftsführer der Saalbau. Was er dafür zusätzlich an Bezügen erhält, darüber schweigt der Beteiligungsbericht.

Dass auch die Kunst nach Brot geht, ist nicht neu: Der Geschäftsführer der Alten Oper, Stephan Pauly verdiente 188 000, Matthias Pees vom Künstlerhaus Mousonturm 111 000 Euro.

Noch mehr ist für die Geschäftsführer der Städtischen Bühnen drin: 2016 bezog Bernd Loebe (Oper) 341 000 Euro Jahresgehalt, Oliver Reese, sein Kollege vom Schauspiel, 268 000 Euro.

Auch bei kleineren städtischen Gesellschaften wurden 2016 sechsstellige Gehälter bezahlt: Der Geschäftsführer der Tourismus und Congress GmbH (TCF), Thomas Feda, verdiente 167 000 Euro. Frank Müller, der Chef der Bäderbetriebe, kassierte 142 000 Euro. Die Bäderbetriebe mussten mit rund 26 Millionen Euro aus dem städtischen Haushalt subventioniert werden. Der Geschäftsführer der ebenfalls defizitären Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH, Oliver Schwebel, wurde 2016 mit 182 000 Euro entlohnt.