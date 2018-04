Allessa: So wappnet sich der Industriepark Fechenheim gegen Störfälle

Wolfgang Böhm wird nicht müde zu erklären, wie groß der Aufwand ist, den die Allessa GmbH in ihrem Fechenheimer Industriepark betreibt, um Unfälle auszuschließen. „Wir handhaben hier Stoffe, die Gefährdungspotenzial haben. Die Anlagen müssen so sicher sein, dass nichts entweichen kann“, sagt der Geschäftsführer des Chemieunternehmens. Und doch könne man Unfälle nie ganz ausschließen, ist sich Böhm bewusst. Um die Nachbarn und Anwohner in Fechenheim aufzuklären, was passieren kann und wie sich die Menschen bei einem Unfall richtig verhalten und schützen können, verteilte die Allessa rund 35 000 neue Broschüren.

Auf insgesamt 24 Seiten informiert die Allessa unter anderem darüber, welche Unternehmen es im Industriepark gibt, mit welchen Stoffen sie arbeiten und wie bei einem Störfall reagiert wird. Infokarten – praktischerweise zum Heraustrennen – fassen die wichtigsten Infos und Verhaltensregeln auf Deutsch, Englisch, Türkisch, Italienisch und Kroatisch zusammen.

Die Auswirkungen

Dass nicht jede Betriebsstörung gleich ein Störfall im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ist, wird auch erklärt. Ein solcher liege vor, wenn ein in der Störfallverordnung genannter Stoffe austritt, der Betrieb damit gestört ist und außerdem eine „ernste Gefahr“ auftritt. Einige gefährliche Stoffe wie Chlor, Ammoniak und Formaldehyd sowie mögliche Auswirkungen auf Menschen zählt die Broschüre beispielhaft auf.

„Uns ist sehr daran gelegen, nicht einfach nur die Broschüren zu verteilen“, sagt Böhm. Mitarbeiter des Unternehmens oder der Werksfeuerwehr könnten gerne Lehrer und Erzieher der umliegenden Schulen und Kindertageseinrichtungen informieren.

„Unsere Sicherheitsphilosophie ist, zu vermeiden, dass es überhaupt zu einem Unglück kommt“, betont Böhm. Alle Anlagen und Rohrleitungen auf dem Gelände würden in festgelegten Zyklen gewartet, viele Teile regelmäßig ersetzt, bevor sie kaputt gehen können. „So wollen wir sicherstellen, dass alles sicher und dicht ist für den nächsten Nutzungszeitraum.“ Das sei wie beim TÜV, der nicht nur den momentanen Zustand eines Fahrzeuges begutachte, sondern prüft, dass es bis zur nächsten Hauptuntersuchung sicher ist.

Prozesse werden überprüft

Nicht nur die Mechanik der Anlagen werde immer wieder überprüft, sondern auch die in ihnen ablaufenden Prozesse, sagt Böhm. Alle denkbaren Fehlermöglichkeiten würden Schritt für Schritt durchgespielt, dazu gehören sowohl technische Fehler als auch Bedienungsfehler. „Um auszuschließen, das Fehler passieren, gibt es einen Doppel-Check: Ein Mitarbeiter tut etwas, ein zweiter kontrolliert, ob der erste es richtig gemacht hat“, so Böhm. Wichtige Systeme seien mehrfach vorhanden, technische Sicherungen sollen Bedienungsfehler ausschließen.

Viel Information Die neue Info-Broschüre für Fechenheim wurde im Umkreis von zwei Kilometern um den Industriepark an Haushalte und Unternehmen verteilt: clearing

Für jeden denkbaren Unfall gebe es außerdem genaue Notfallpläne, sagt der Geschäftsführer. Diese würden regelmäßig aktualisiert und an Behörden sowie die Berufsfeuerwehr weitergereicht. „Die Mitarbeiter werden immer wieder geschult.“ Hinzu kommen in jedem Betrieb mehrere Übungen pro Jahr. Auch öffentliche Rettungskräfte – etwa Hubschrauberpiloten oder Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr – nehmen regelmäßig daran teil, um die Zusammenarbeit zu üben.

Die 30-köpfige Werksfeuerwehr der Allessa wisse außerdem genau, mit welchen chemischen Stoffen sie es im Industriepark zu tun hat, wie diese miteinander reagieren und wie mit ihnen umzugehen sei, sagt Böhm. „Die Einsatzkräfte haben daher auch verfahrensspezifisches und chemietypisches Wissen.“ Zudem unterstütze die Werksfeuerwehr auch die Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehr bei Einsätzen außerhalb des Firmengeländes. „Wenn wir die Ersten sein können, die helfen können, ist das doch selbstverständlich.“ Die Werksfeuerwehr ist täglich rund um die Uhr einsatzbereit.

Der wichtigste Rat für die Anwohner sei, sich zu informieren, sobald die Sirenen ertönen, sagt Böhm. Ein lauter und leiser werdender, eine Minute dauernder Heulton bedeutet Gefahr. „Die Menschen sollten dann in Gebäude gehen, Fenster und Türen schließen.“ Wer fit genug sei, solle anderen helfen, etwa älteren und behinderten Menschen oder Kindern. Weitere Informationen gebe es dann im Radio, auf Nachrichtenseiten im Internet oder beim Allessa-Bürgertelefon unter der Nummer (069) 41 09-27 66.