Alle Fotos, Videos und Infos zum Triathlon-Event: So war der Ironman Frankfurt 2017

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Wir haben den Ironman Frankfurt von Anfang bis zum Ende begleitet: Vom Start am Langener Waldsee um 6.30 Uhr bis zum Zieleinlauf der Erstplatzierten am Römer. In unserem Minutenprotokoll können Sie den Verlauf des Triathlon-Wettkampfes nachlesen.Die härteste Prüfung kommt gleich am Anfang: 3.800 Meter Schwimmen, morgens kurz nach Sonnenaufgang. In unserer Bilderstrecke sehen Sie viel Neopren, stramme Waden - und nasse Bärte.177 Kilometer in zwei Runden mussten die Triathleten auf dem Rad bewältigen. Eine besonders gefürchtete Passage: "The Hell", ein 500 Meter langer, steiler Anstieg über Kopfsteinpflaster im Ortskern von Maintal-Hochstädt. In unserer Bilderstrecke finden Sie Fotos aus der Hölle.Zum Abschluss mussten die Athleten 42,195 Kilometer durch Frankfurt laufend - bei sengender Hitze, über Asphalt, Kopfsteinpflaster und unbefestigte Wege. In unserer Bilderstrecke sehen Sie die Sportler auf den letzten Kilometern, kurz vor dem großen Finale auf dem Römer.Emotionaler geht nicht: Im Ziel angekommen, fallen die Athleten auf die Knie, lachen, weinen - oder kippen sich Bier ins Gesicht. In unserer Bilderstrecke sehen Sie, was in den Minuten nach dem Zieleinlauf auf dem Römer passiert.