Weihnachten in Frankfurt: So war die Eröffnung des Frankfurter Weihnachtsmarktes

Tradition hat manchmal etwas Beengendes: Zur Eröffnung des Frankfurter Weihnachtsmarktes herrschte gestern dichtes Gedränge auf dem Römerberg. Ob es an Stargast Max Giesinger lag oder am Anknipseffekt der 5600 Leuchten auf dem Weihnachtsbaum? Den Besuchern gefiel’s.

Nörgelei vorm Frankfurter Weihnachtsmarkt Oh, Du schöner Schreckensbaum In Frankfurt ist es wieder soweit: Der Weihnachtsmarkt wartet. Und mit ihm erstrahlt der große Weihnachtsbaum auf dem Römer in vollem Glanz. Aber Moment: Sah der nicht schon mal schlechter aus? Von der liebgewonnen Tradition der Weihnachts-Nörgelei. clearing

Frankfurt. 16.30 Uhr: Vor der leeren hölzernen Weihnachtsbühne direkt vor dem Römer fragt eine Frau, wann die offizielle Eröffnung des traditionsreichen Weihnachtsmarktes denn endlich beginne. „Erst kommt des Feldmännsche“, antwortet ihr Mann. Sie kichert. Und lobt den Glühwein samt Tassenmotiv: „Echt schee diesmal.“ Kein Mensch achtet auf die 33 Meter hohe Fichte aus Tirol, geschmückt mit roten Schleifen und 5600 Lampen. Die werden ja auch erst gegen 17.30 Uhr angeknipst.Leise rieselt der Schnee in den kitschigen Lampen auf dem Dach des Glühweinstandes. Mira Grujicic wirft eine Knallerbse auf den Boden, ihre Freundin Ruth Heistermann kichert. Die Rentnerinnen aus Griesheim kommen seit Jahren „immer zum Genießen“ hierher, stehen aber das erste Mal zur Eröffnung direkt vor der Bühne. Wer der singende Stargast ist, wissen sie nicht. Da helfen Juhasit (18) und Hilal (19), Frankfurterinnen mit eritreischem und türkischen Wurzeln, gern weiter: „Der ist sooo süß. Und hat ’ne Gesangsshow gewonnen.“ Sie zeigen Bilder von Max Giesinger auf dem Smartphone. Die Rentnerinnen sagen höflich: „Aha. Wirklich sehr hübsch“.Punkt 17 Uhr läuten die Glocken von St. Nikolai, doch von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) ist noch nichts zu sehen. Keine drei Minuten später geht das für die Frankfurter so typische Geknotter los: „Ei, wenn die im Römer so arbeite, wie der net pünktlisch is, waas isch aach net.“ Da kommt Thomas Feda, Chef der Tourismus- und Congress GmbH, auf die Bühne. Er vergisst, sich vorzustellen. Dafür kündigt er ein Gesangstrio der Frankfurter Oper an, die Sopranistin sei aus Kanada. Eine offensichtlich angetrunkene ältere Frau grölt unhöflich „Hoffentlich singt se uff Deutsch.“ Bariton, Sopranistin und Bass geben alles, singen Weihnachtslieder. Beim vierten Lied, „Stille Nacht“, wird es tatsächlich langsam weihnachtlich: Hunderte summen und singen mit. Der Applaus ist groß.17.30 Uhr: OB Feldmann betritt die Bühne. Und sagt unter anderem, Frankfurt sei zwar ein Stadt der Händler, aber hier auf dem Markt gehe es nicht nur ums Kaufen und Verkaufen. „Haha“, ätzt es im Publikum. Als er dann von der Bedeutung von „Zeit haben für Familie“ spricht und von „glänzenden Kinderaugen“, die doch das „Schönste in der Weihnachtszeit“ seien, beruhigt sich die Volksseele.Launiger und im feschen roten Trachtenwams parliert Bürgermeister Hannes Neuhauser aus Brandenberg (Tirol): Seine Gemeinde hat die 33 Meter hohe Fichte gespendet, die Feuerwehrmänner gaben alles. Er lobt die tolle Kulisse des Frankfurter Weihnachtsmarktes. Beifall. Dann drücken er, Feldmann, Feda und die Frankfurterin Charlotte Hoffmann (sie hat die Teilnahme gewonnen) auf einen „Buzzer“. Kaum strahlen 5600 Lichter auf dem Weihnachtsbaum aufs Wunderbarste, sind alle zufrieden. „Schee isser“, wird gemurmelt.Dann kommt der Giesinger Max. Er spielt Gitarre und singt freundlich-uneitel im grauen Strickjäckchen seine Hits wie „80 Millionen“ und „Wenn sie tanzt“. Er ist wirklich ein Hübscher.von Ute Vetter