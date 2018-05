Gut besucht: So war die Frankfurter Automobil Ausstellung in der Klassikstadt

Als Hans Joachim Hausschild (66) in das gelb-grüne Gefährt mit den drei Rädern und den Kulleraugen-Scheinwerfern steigt, folgten ihm die neugierigen Blicke vieler Besucher der Frankfurter Automobil Ausstellung (FAA). Das soll ein Auto sein? Auch Hausschild tastet erst einmal mit den Füßen nach den ungewohnt angeordneten Pedalen. „Das ist ein sogenanntes Trike, also ein Dreirad“, erklärt ihm derweil Verkäufer Joerg Ewald. „Beim Fahren fühlt es sich ein wenig an wie ein Gokart.“

Das Gefährt aus dem Hause Daimler war einer der Hingucker der Automesse, die gestern mehr als 8000 Interessierte in die Klassikstadt nach Fechenheim lockte. Der „Testsitzer“ Hausschild zeigte sich bereits nach kurzer Eingewöhnungsphase angetan: „Vielleicht kann ich damit sogar horizontal einparken“, überlegte der Rödelheimer. „Das könnte die Parkplatzsuche erleichtern.“

Bilderstrecke So lief die Frankfurter Automobil Ausstellung

Hausschild war gekommen, um sich auf der FAA nach einem praktischen Zweitwagen für den Frankfurter Stadtverkehr umzusehen. Das 13 000-Euro-Dreirad namens „Sam“ wanderte zumindest auf seine Liste: Einerseits, weil der Wagen so kompakt sei. Andererseits überzeuge der Elektromotor.

Wagen mit Kreide bemalt

Etwa zwanzig Autohändler aus der Region zeigten bei der FAA ihre Fahrzeuge vom Sportwagen bis zum Familienauto, vom Fiat bis zum Lexus. Eine Sonderausstellung beschäftigte sich mit der E-Mobilität. Auch sonst wurde den Autofans viel geboten: Ein Kölner Künstler malte mit Kreide die Namen Brigitte und Horst auf den Sportwagen „Infiniti“. Studenten des Racing-Teams der Technischen Universität Darmstadt präsentierten den Flitzer, den sie zuvor selbst entworfen und gebaut hatten. Und wer sich keinen der Großen leisten konnte, erstand einfach für ein paar Euro einen Miniatur-Ferrari.

Alex Kuhl (16) aus Ginnheim betrachtete den schwarzen Maserati mit dem 100 000-Euro Preisschild respektvoll. „Der Preis hat mich schockiert“, sagt er. „Aber als der Motor an war, klang das schon gut.“ Führ ihn ist die Edelkarosse derzeit sowieso noch ein weit entfernter Traum: Der Teenager hat noch keinen Führerschein. Die Faszination für Autos ist aber längst erwacht. „Einen Maserati sieht man ja nicht so oft auf der Straße“, erklärte Kuhl. „Der Wagen sieht toll aus, mir gefällt die Form.“

Auch wenn die Autohändler hier ihre Fahrzeuge nicht unbedingt gleich verkaufen, lohnt sich für sie ein Stand bei der FAA, wie Udo Kandel (54) erklärte. „Sportwagen sind schon für Kinder, etwa beim Quartett, der große Gewinner“, sagte der Verkaufsleiter des Autohauses Tridente Frankfurt. „Für viele ist es ein Traum, diese aus der Nähe zu erleben.“ Dies sei bei der großen Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) meist anders, kämen die Interessierten nur selten nah genug an Traumautos heran. „Deshalb tun wir hier auch etwas für das Image“, sagt Kandel. „Wir machen jede Marke zugänglich, auch den Maserati.“

Neuheiten vorgestellt

Andere nutzten die Messe gezielt, um ihre Neuheiten vorzustellen. Der Suzuki Swift Sport, der erst im kommenden Monat auf den Markt kommt, war hier vorab zu sehen. Sein grelles Gelb zog auch Andrea Cizmar (29) aus Fechenheim an. „Die Farbe ist schon knallig“, sagte sie. Sonst ließ der Wagen sie aber kalt. Ihre Leidenschaft hatte ein alter BMW geweckt, immerhin auch in Gelb. „Das war fast traurig“, sagt sie lachend. „Man sieht hier so viele Autos und fragt sich dauernd: Wann fahre ich den endlich?“

Bei mehr als 30 Grad auf dem Thermometer konnten aber weder teure Geländewagen noch seltene Oldtimer die Besucher so sehr begeistern, wie ein alter, weiß-roter Bus, auf den Comic-Figuren gemalt waren: Aus diesem heraus wurde nämlich italienisches Eis verkauft.