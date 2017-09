Bundestagswahl 2017: So wirbt FDP-Chef Christian Lindner in Frankfurt um die Mitte

Christian Lindner spricht schon eine Viertelstunde vor Beginn der FDP-Wahlkampfveranstaltung. Nicht auf der großen Bühne, die direkt vor dem Römer aufgebaut ist, sondern ein paar Schritte daneben. Jünger als sonst sieht er aus und brüllt etwas von „Freiheit“ in ein Mikrofon, und natürlich ist es nur eine Persiflage auf den FDP-Chef. Eine Straßentheater-Gruppe zeigt ihr Programm „Agitprop für alle“, mit dem sie bis zur Wahl durch die Republik tourt.

Der echte Christian Lindner kommt erst eine halbe Stunde später. Er ist weniger der Typ für „Agitprop“, also Agitation und Propaganda. In jüngster Zeit hat er sich eher das Image eines Politik-Popstars erarbeitet. Viele junge Leute, die den FDP-Chef vor allem aus den sozialen Medien im Internet kennen, sind aus der gesamten Region auf den Römerberg gekommen, um ihn einmal live zu erleben.

Kein offenes Hemd

Natürlich sind etliche Parteimitglieder darunter. Sie halten „Christian Lindner“-Schilder hoch, als der FDP-Chef die Bühne betritt. Er hat sich für das seriöse Outfit entschieden, trägt kein offenes Hemd wie auf den Wahlplakaten, sondern Anzug und Krawatte. Pinkfarben natürlich, passend zur neuen Hausfarbe seiner Partei. „Es sind mehr Menschen da als bei Martin Schulz“, ruft er ins Publikum. Zwar ist die Zahl von mehr als 1000 Zuhörern, von der die FDP spricht, deutlich übertrieben. Doch die Partei wird nicht mehr mit demonstrativem Desinteresse bedacht, wie es noch vor vier Jahren der Fall war, als Lindner an der Hauptwache sprach. Damals sei die FDP in den „Bildungsurlaub“ geschickt worden, sagt der Landesvorsitzende Stefan Ruppert. Jetzt interessiert die Wähler, was die Partei nach vier Jahren außerparlamentarischer Opposition zu bieten hat.

Was Lindner vorträgt, ist nicht neu. Man kennt es aus dem Fernsehen, man kennt es aus Zeitungsinterviews. Einige Zuhörer werden später sagen, sie hätten sich neue Impulse vom FDP-Chef erwartet.

Lindner redet fast eine Stunde lang, ohne Manuskript, manchmal hat er eine Hand lässig in der Hosentasche. Er macht deutlich, dass er Politik für die „breite Mitte“ machen wolle, Politik-Pop sozusagen. Bedauerlicherweise, sagt er, werde im Wahlkampf aber viel zu viel über Flüchtlinge und Manager gesprochen, „also über die Ränder der Gesellschaft“.

Gegen Mietpreisbremse

Lindner arbeitet sich an den Kernthemen der FDP ab, fordert bessere Bildung, eine Offensive bei der Digitalisierung und beim Ausbau des schnellen Internets, die Abschaffung des „unsinnigen Föderalismus“ in der Sicherheitspolitik. Große Konzerne wie Apple, Google oder Amazon müssen sich seiner Ansicht nach stärker an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen – wobei er sonst eher eine Senkung der Abgabenlast befürwortet. Die Mietpreisbremse hat seiner Einschätzung nach nichts gebracht und gehört abgeschafft. „Es hilft nicht, bei einer Medizin, die nicht wirkt, die Dosis zu erhöhen.“ Lindner plädiert für einen anderen Weg in der Wohnungspolitik: Schnellere Baugenehmigungen, zusätzliche Flächen für neue Stadtteile, Lockerung von Bauvorschriften. Und die Menschen müssten in die Lage versetzt werden, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. „Denn das ist auch ein gutes Mittel gegen Altersarmut.“ Er schlägt vor, beim Kauf von selbst genutztem Wohneigentum die Grunderwerbssteuer zu erlassen.

Am Ende wird die große Bühne dann noch richtig voll, als die lokalen FDP-Politiker ein Erinnerungsfoto mit Lindner machen. Und richtig glücklich ist die Frankfurter Bundestagskandidatin Katharina Schreiner. Sie hat an diesem Nachmittag nämlich ein neues Mitglied für die FDP gewonnen.