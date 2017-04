Investoren vermeiden Steuern: So wird beim Immobilienverkauf in Frankfurt getrickst

Wenn ein Haus, ein Grundstück oder eine Wohnung verkauft wird, schlägt der Fiskus gnadenlos zu: Sechs Prozent des Kaufpreises fließen an die Landeskasse. Die Grunderwerbssteuer, die früher bei 3,5 Prozent lag und der Stadt zugute kam, hat der Landtag in den vergangenen Jahren kräftig angehoben. Bei großen Immobilien wie Hochhäusern macht die Steuererhöhung schnell einen zweistelligen Millionenbetrag aus.

Investoren suchen deshalb nach Strategien, um die Grunderwerbssteuer zu vermeiden. So werden große Immobilien zunehmend als „Share Deal“ gehandelt. Das bedeutet: Die Immobilie wechselt nicht direkt den Eigentümer, verkauft werden vielmehr Anteile an der Gesellschaft, der das Gebäude gehört. In diesem Fall fällt keine Grunderwerbssteuer an – ein ganz legales Schlupfloch.

„The Squaire“ mit dabei

Von den 9,7 Milliarden Euro, die im vergangenen Jahr für Immobilienkäufe in Frankfurt aufgewendet wurden, entfielen nach Angaben des Maklerunternehmens Aengevelt rund 3,2 Milliarden Euro auf solche „Share Deals“. Damit entgehen dem hessischen Finanzminister rund 190 Millionen Euro an Steuereinnahmen. Prominentestes Beispiel ist das spektakuläre Büro- und Hotelgebäude „The Squaire“ über dem ICE-Bahnhof am Flughafen, das als Teil eines Portfolios für 680 Millionen Euro verkauft wurde.

„Skurrile Debatte“

Noch vor wenigen Jahren spielten „Share Deals“ nur eine untergeordnete Rolle. „Die Entwicklung ist eine Folge der Steuererhöhung“, betont Wulff Aengevelt, geschäftsführender Gesellschafter des Beratungsunternehmens. Er weist darauf hin, dass dem Fiskus die Einnahmen nicht nur einmal verloren gehen. „Ein Hochhaus wird im Lauf seiner Lebensdauer etwa 15 bis 20 Mal verkauft.“

Der CDU-Politiker und Frankfurter Baudezernent Jan Schneider hat für den legalen Steuertrick kein Verständnis. „Seit Jahren ist klar, dass das möglich ist, aber es wird einfach nicht gehandelt.“ Das sei vor allem angesichts der Summen, um die es geht, sehr verwunderlich. Schließlich achteten die Finanzbehörden penibel darauf, selbst kleinste Beträge einzutreiben. So müsse die Stadt jetzt Umsatzsteuer zahlen, wenn sie Schulturnhallen zu günstigen Konditionen an Vereine vermietet. „Das ist eine völlig skurrile Debatte“, findet der CDU-Politiker, der an der vorletzten Erhöhung der Grunderwerbssteuer 2012 als Landtagsabgeordneter selbst beteiligt war.

