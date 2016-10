Virtueller Rundgang: So wird die Altstadt im Jahr 2018 aussehen

Die Häuser der neuen Altstadt zwischen Dom und Römerberg stehen bis auf eine Ausnahme im Rohbau. Am 15. Oktober wird das Richtfest gefeiert. Dann können interessierte Bürger erstmals vom historischen Krönungsweg aus einen Blick auf die 15 rekonstruierten und 20 modernen Gebäude werfen.

Wer nicht so lange warten will, kann auch einfach ins Internet gehen. Dort lässt sich ein neuer Film abrufen, mit dem die städtische Dom-Römer GmbH derzeit auf der Immobilienmesse Expo Real in München Werbung für das „Leuchtturmprojekt“ macht. Mit einer Drohne wurden aktuelle Luftbilder der Baustelle gemacht, sämtliche Gebäude wurden komplett am Computer simuliert und sehen im Film so aus, als seien sie schon fertiggestellt. Dabei sind die jüngsten Überarbeitungen der Pläne eingeflossen. Das heißt: Die Farben der Fassaden oder die Pflastersteine sind so dargestellt, wie sie in der Realität aussehen werden. Erstmals zu sehen ist auch eine Simulation der Pergola, die den Krönungsweg vom höher gelegenen Plateau vor der Kunsthalle Schirn trennt. Eindrucksvoll ist auch der Blick vom berühmten „Belvederchen“ auf dem Dach der „Goldenen Waage“, von dem aus man die Skyline sieht.

360-Grad-Blick möglich

Am Frankfurter Messestand hatte am Dienstag ein weiterer Film Premiere, der einen zusätzlichen Effekt bietet: Mit einer speziellen 3D-Brille kann man sich praktisch direkt in die fertiggestellte Altstadt versetzen. Bewegt man den Kopf, verändert sich das Bild so, als würde man in der Realität den Blick über Fassaden und Dächer schweifen lassen. Dadurch gewinnt man nicht nur einen Eindruck von den Häuserfassaden, sondern auch von den Dimensionen der neuen Altstadt.

Wer keine 3D-Brille für die „erweiterte Realität“ zur Verfügung hat, kann auch einfach sein Smartphone oder einen Tablet-Computer verwenden. Auch bei diesen Geräten verändert sich der Blickwinkel mit der Bewegung, es ist eine 360-Grad-Rundumsicht möglich. Nur der dreidimensionale Effekt entfällt.

„Die Stadt Frankfurt bekennt sich mit dem Wiederaufbau der Altstadt zu ihren historischen Wurzeln“, sagte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) in München bei der Präsentation der beiden Filme am Frankfurter Messestand. „Mit den aktuellen Visualisierungen lässt sich bereits heute erahnen, wie beeindruckend die neue Altstadt sein wird.“

Auch Planungsdezernent Mike Josef (SPD) freut sich bereits auf die Fertigstellung im Jahr 2018. „Die neue Altstadt liefert einen wichtigen Beitrag zur Innenstadtentwicklung Frankfurts. Zwischen Dom und Römer entsteht ein einzigartiges Stadtviertel, ein lebendiger Mix aus Wohnungen, Geschäften, Restaurants und Cafés“, sagte er. „Hier werden sich Bürger und Gäste aus aller Welt wohlfühlen.“

Fertigstellung Ende 2017

Michael Guntersdorf, Geschäftsführer der städtischen Dom-Römer GmbH, gab den interessierten Messebesuchern einen Ausblick auf die kommenden Schritte. „Momentan sind fast alle der 35 Altstadthäuser im Rohbau fertiggestellt. Jetzt werden erste Gebäude von den Gerüsten befreit.“ Ende 2017 – so der Plan – werden die Arbeiten abgeschlossen sein. Im Lauf des Jahres 2018 soll das Quartier dann komplett bezogen werden. Wenn alles abgeschlossen ist, werde die Altstadt 2018 mit einem großen Bürgerfest gefeiert, so Guntersdorf.

Die beiden Filme können im Internet unter www.domroemer.de abgerufen werden.

(mu)