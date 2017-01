Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Mordes: Sohn schlägt mit Axt auf Vater und zwei Frauen ein

Ein unscheinbarer Flachbau in der Straße „An der Litzelwiese“ (Hausen), die weiße Eingangstür ist mit einer grauen Polizeimarke versiegelt. In dem Haus, das seit dem Tod der Bewohnerin leersteht, ist es am Donnerstag zu einer „abscheulichen Tat“, einem „brutalen Angriff“ gekommen, teilte die Polizei gestern mit. Die Mordkommission ermittelt wegen versuchten Mordes in drei Fällen.

Gegen 11.15 Uhr, so berichtete ein Polizeisprecher, traf sich ein Mann (39) aus Oberursel mit seinem Vater (67), seiner Stiefmutter (37) und Stiefschwester (20) aus Bad Kreuznach im Haus der verstorbenen Großmutter. Gemeinsam habe man Haushaltsarbeiten erledigen wollen, berichteten die drei Geschädigten später der Polizei.

Im Badezimmer hat der Mann den Ermittlungen zufolge „unvermittelt“ mit einer Axt auf seine Stiefmutter und -schwester eingeschlagen. Die beiden wurden jeweils am Kopf verletzt, konnten sich aber durch Zuhalten der Tür vor weiteren Schlägen schützen. Der Angreifer widmete sich darauf seinem Vater: Mit einem Messer und der Axt setzte er ihm derart zu, dass dieser mit „massiven Kopfverletzungen“ zu Boden ging.

Den beiden Frauen gelang es nach Polizeiangaben, den Sohn von weiteren Angriffen abzuhalten. Dieser rannte aus dem Haus, konnte vor der Tür aber von den beiden Frauen und Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Gewalttäter versuchte sich der Festnahme zu widersetzen, die Beamten brachten ihn aber schnell unter Kontrolle.

Alle Geschädigten wurden zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht, schweben aber nicht mehr in Lebensgefahr. Das Tatmotiv ist bislang ungeklärt. Ob ein Streit über das Erbe der Großmutter im Hintergrund steht, kann nur spekuliert werden. Der Sohn sollte gestern dem Haftrichter vorgeführt werden.

(chc)