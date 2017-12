„Der rote Faden“: Sonja Vandenrath: Die Literaturvermittlerin

Der rote Faden Sonja Vandenrath kam 2006 nach Frankfurt. Als Literaturbeauftragte der Stadt hat sie frischen Wind in das literarische Leben gebracht. Unter anderem hat sie das Festival „Open Books“ erfunden. Ihr widmen wir Folge 248 unserer Serie „Der rote Faden“, in der wir Menschen vorstellen, die Bedeutendes für Frankfurt leisten.

Wenn Sonja Vandenrath anhebt, über die Stadt Frankfurt zu sprechen, kann sie sich in einen Zustand der Begeisterung hineinreden. „Diese Stadt“, sagt Vandenrath, „ist eine gute.“ Und fährt fort: „Ich arbeite im Dienst eines wunderbaren, funktionierenden Gemeinwesens. Die Bedingungen zur Entfaltung, zum Entwickeln, zum Denken sind geradezu ideal. Das gibt es an keinem anderen Ort in Deutschland.“ Woran das liegen könnte? „Am freien und liberalen Geist, der diese Stadt durchweht“, vermutet Vandenrath. Das sind große Worte, und der Frankfurter, es lässt sich nicht abstreiten, hört sie gerne, besonders aus dem Mund eines Menschen, der seinen Denk- und Lebensmittelpunkt viele Jahre lang in allen möglichen Gefilden der Welt hatte, aber nicht hier, in Frankfurt. Nun könnte man meinen, Sonja Vandenrath sei quasi von Amtswegen her verpflichtet, ihren Arbeitssitz zu loben. Doch wer das denkt, liegt falsch: Vandenrath ist kein Mensch, der seinem Gegenüber Honig um den Bart schmiert. Sie ist offen, direkt und scheut sich durchaus nicht, Unbequemes oder von ihr als Missstände wahrgenommene Tatsachen auszusprechen.

Sonja Vandenrath ist seit 2013 die Literaturbeauftragte der Stadt Frankfurt und zugleich Fachbereichsleiterin für Literatur. Bis zu diesem Zeitpunkt trug sie den Titel „Literaturreferentin“. Wir sitzen in ihrem Besprechungszimmer im Kulturamt am Sachsenhäuser Mainufer, einem weitläufigen Gebäude neben der Deutschordenskirche, in dem auch das Ikonenmuseum untergebracht ist. Auch Kulturdezernentin Ina Hartwig hat hier ihr Büro. Für das Gespräch hat die Volontärin des Literaturreferats für ein paar Stunden ihren Schreibtisch geräumt. Es geht vertraut zu. Sonja Vandenrath hat ein kleines, aber schlagkräftiges Team um sich herum aufgebaut, das gut funktioniert und die zahlreichen logistischen und inhaltlichen Herausforderungen bewältigt. Eingestellt hat sie seinerzeit noch der damalige Kulturdezernent Hans-Bernhard Nordhoff. Ob sie sich damals, 2006, selbst hätte vorstellen können, ausgerechnet in Frankfurt heimisch zu werden?

Zugespitzt ausgedrückt, ist Sonja Vandenrath einerseits ein Produkt der beiden deutschen Hauptstädte und andererseits ein Kind der deutschen Kulturvermittlung im Ausland. Geboren wurde sie in Bonn, ihre Studienzeit hat sie in Berlin verbracht. Aber der Reihe nach. Als Sonja Vandenrath drei Monate alt war, zog die Familie nach Mailand um. Vandenraths Vater leitete das dortige Goethe-Institut. Der Bezug zur Kultur war für sie also selbstverständlich, seit sie überhaupt eine Erinnerung hat. „Mailand“, so erzählt sie, „war das intellektuelle Zentrum Italiens.“ Sie hat auf den Knien von Max Horkheimer gesessen, wenn dieser zu einem Vortrag im Goethe-Institut zu Gast war. Aber sie sagt auch: „Mailand ist keine gute Stadt für ein kleines Kind, um aufzuwachsen.“ Auch auf der deutschen Schule, auf die sie gegangen ist, hat Vandenrath sich nicht sonderlich wohl gefühlt. Mailand sei schnell, geschäftig, ökonomisch geprägt: „Es ist kein Zufall, dass Mailand die Partnerstadt Frankfurts ist“, glaubt Vandenrath. Trotzdem – etwas muss sie mitgenommen haben aus der Atmosphäre kultureller Repräsentanz, die sie von Beginn an umgeben hat.

Als Sonja Vandenrath zehn Jahre alt war, wurde der Vater nach Lille versetzt, später dann nach Teheran, bis 1987 nach einem Rudi Carrell-Sketch, der den religiösen Führer Ayatollah Chomeini mit Frauenunterwäsche hantierend zeigte, auf einen Schlag sämtliche deutsche Kulturinstitute im Iran geschlossen wurden. Sonja Vandenrath allerdings ging mit der Mutter zurück nach Bonn – den dauerhaften schulischen Umgewöhnungsstress, der viele Kinder von Goethe-Institutsmitarbeitern trifft, wollten ihre Eltern ihr ersparen. Obwohl die Diplomatie der Familie schon immer lag: Vandenraths Mutter wurde in Budapest geboren; sowohl der Großvater als auch der Onkel waren im Auswärtigen Amt tätig. Und auch Sonja Vandenrath zog es schnell wieder in die Welt: „1985 habe ich mein Abitur gemacht; am nächsten Tag habe ich meinen Koffer gepackt und bin nach Berlin gegangen.“ Das, was sie heute an ihrer Geburtsstadt Bonn schätzt, den gemütlichen, rheinländischen Charme, konnte sie als junge Erwachsene nicht mehr ertragen.

Kontrastprogramm

Das Berlin der 1980er Jahre war dazu das glatte Kontrastprogramm. Und genau diese einerseits wilde, zugleich aber auch hochgradig intellektuell aufgeladene Atmosphäre dürfte es sein, die das Kunstverständnis und das Denken der Frankfurter Literaturbeauftragten grundiert und geprägt hat, „zwischen Punk und Poststrukturalismus, zwischen Pop und Philosophie“, wie sie selbst es ausdrückt. Sie zog nach Kreuzberg, wohin sonst, studierte Literaturwissenschaft, Geschichte und Philosophie. Es war die Zeit, in der man die Theorie in sich hineinfraß; das Jahrzehnt der Foucault-Arbeitsgruppen und Derrida-Lesekreise. „Es zählte“, so formuliert es Vandenrath, „das reine Denken.“ Und dieses solide theoretische Fundament ist es auch, das bis heute die Arbeit der Literaturbeauftragten prägt. Wenn sie ein Lyrik- oder Literaturfestival plant, dann geht es nicht um den Eventgedanken, sondern um ein theoretisches Konzept, das programmatisch nachvollzogen wird. Man lese sich nur einmal beispielsweise einen der Programmtexte zum Festival „Litera Turm“ durch. Zugleich aber unternahm Sonja Vandenrath schon in den 1980er Jahren ausgedehnte Streifzüge durch den Osten Berlins. Die Mitte der Stadt, so hatte ihr Vater es immer gesagt, liege im Osten. Also wanderte sie auf den Spuren Bertolt Brechts durch Berlin, ging ins Theater, nahm die Atmosphäre in sich auf.

Als dann die Mauer fiel, hatte sie einen Freund aus Ost-Berlin und bekam die Diskussionen hautnah mit: Zwei-Staaten-Lösung oder Wiedervereinigung? „Das alles“, sagt Vandenrath rückblickend, „war mir ziemlich fremd. Ich habe bemerkt, dass ich, im Gegensatz zu den Ostdeutschen, keinen Preis für mein Leben bezahlt habe. Aber: Es tat sich ein neuer Raum auf.“ Und in ihr wuchs die „Ost-Sehnsucht“. Ihr Studium schloss sie mit einer Arbeit über die Theorie des Erhabenen in der Frühaufklärung ab und sie bewegte sich weiter in Richtung Osten: In der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen wurde sie Projektreferentin – und kam wieder hinein in eine kulturelle Aufbruchszeit: „Da passierte unheimlich viel; eine neue Kunstszene formierte sich, es gab einen Strukturwandel.“ Bis Vandenrath, Ende der 1990er, so etwas spürte wie einen konservativen Rollback. Alles, was neu und zeitgenössisch war, wurde schwierig in Sachsen. Sie ging zurück nach Berlin und bekam das Angebot, in ein Promotionsprojekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft einzusteigen. Sie suchte sich ein praxisnahes Thema, das mit ihrem heutigen Job sehr viel zu tun hat: Literaturförderung. 2005 entdeckte sie in der Wochenzeitung „Die Zeit“ die Ausschreibung zur Stelle der Literaturreferentin in Frankfurt. Sie bewarb sich erfolgreich. Und da sitzen wir nun.

Schalter umgelegt

Ganz so einfach allerdings macht die Stadt es Neuankömmlingen nicht. Zwei Jahre lang ist Vandenrath zwischen Berlin und ihrem neuen Arbeitsplatz gependelt. „Ich hing an der Stadt“, sagt sie. Aber irgendwann änderte sich alles. Vandenrath kann das selbst nur schwer in Worte fassen: „Als hätte sich ein Schalter umgelegt.“ Angetreten ist sie 2006, um Frankfurt als Buch- und Literaturstadt zu profilieren. Die Vorteile der Literaturstadt Frankfurt sind offensichtlich: Deutsche Nationalbibliothek, Börsenverein, Buchmesse, Verlage, Autoren – alles da. „Was hier vollkommen fehlte“, erklärt Vandenrath, „war eine freie Szene. Diese Abgrenzung von Institutionen und freien Veranstaltern wollte ich dynamisieren und ein bisschen aufmischen.“ Andererseits ereignete sich kurz nach ihrem Amtsantritt das, was für viele Frankfurter in diesem Augenblick als Super-GAU erschien: Der Suhrkamp Verlag verkündete seinen Umzug nach Berlin. Wie viele Kulturschaffende erinnert sich auch Sonja Vandenrath an die lähmende Stimmung, die diese Nachricht in der Stadt auslöste. Gleichzeitig aber auch kam ihr sofort der Gedanke: „Wir müssen etwas machen. Ohne den Suhrkamp-Weggang gäbe es Open Books nicht.“

Open Books ist eine der Frankfurter Erfolgsgeschichten, die Sonja Vandenrath geschrieben hat. Das Literaturfest, das rund um den Römer in der Buchmessenwoche den Verlagen ein Podium und Raum bietet, ihre Autoren zu präsentieren, hat sich seit seinem Start im Jahr 2009 fest im Literaturkalender der Stadt etabliert und ist zu einem Publikumserfolg geworden. 2017 wurden die 120 Lesungen von rund 16 000 Besuchern frequentiert. Überhaupt ist Sonja Vandenrath seit ihrem Amtsantritt sehr aktiv gewesen, was die Erfindung und den Ausbau neuer Formate betrifft: Im jährlichen Wechsel gibt es die Frankfurter Lyriktage und das Literaturfest „Litera Turm“, und auch die Reihe „Frankfurter Premieren“, bei der Schriftsteller präsentiert werden, die in irgendeiner Form einen Bezug zur Stadt haben, ist zum Bestandteil des literarischen Lebens in Frankfurt geworden. Als eine der zentralen kulturellen Institutionen in Frankfurt betrachtet Vandenrath das Goethehaus: „Das Goethehaus repräsentiert das kulturelle Erbe der Stadt.“ Auch aus diesem Grund ist Vandenrath der Bau des Romantikmuseums ein besonderes Anliegen gewesen: „Hier finden Transformationsprozesse von Literatur in andere Kunstformen statt. Hier verbinden sich die Genres.“

Sonja Vandenrath ist ein ehrgeiziger Mensch. Sie will Zeichen setzen, Spuren hinterlassen. Ihr Ehrgeiz, ihre Position nicht nur als ermöglichende, sondern auch als aktiv gestaltende Instanz zu interpretieren, hat auch schon für Disharmonien unter den Institutionen gesorgt. Zu der Attacke, die Literaturhaus-Chef Hauke Hückstädt 2015 gegen Vandenraths Politik und deren Expansion ins Veranstaltungswesen fuhr, möchte die Literaturbeauftragte nichts sagen. „Ich habe mich dazu nie öffentlich geäußert“, sagt sie knapp.

Sonja Vandenrath hat durchaus ein Verhältnis zur Macht. Sie ist bereit, Konflikte auszutragen, wenn diese nötig werden, um ihren Vorstellungen und Konzepten den Weg zu ebnen. Sie kann kämpfen. Und sie kämpft für Frankfurt. „Wir befinden uns“, so sagt sie, „in der wichtigsten deutschen Literaturstadt. Frankfurt ist der Nukleus. Alle Entwicklungen und Tendenzen, die sich hier zeigen, zeigen sich später auch anderswo.“ Angekommen ist sie hier ohnehin längst. Lehraufträge hat Vandenrath an der FU Berlin und an der Frankfurter Goethe-Universität. Sie lebt auf dem Sachsenhäuser Mühlberg. Ihren Mann Thomas Claus, einen Regisseur und Filmemacher, hat sie zwar 2000 in Dresden kennengelernt; geheiratet hat das Paar allerdings 2013 ganz klassisch im Römer. Der anschließende Empfang fand dann stilecht im Goethehaus statt.

Ob ihr etwas fehlt? Die alte Ost-Bohème beispielsweise, über die ihr Mann erst kürzlich einen Film gedreht hat? Oder die alten Zeiten von Punk und Poststrukturalismus? Sie lacht. Nein, antwortet sie, um dann eine doch überraschende Enthüllung zu machen: „In Berlin habe ich wahnsinnig viel Flamenco getanzt. Das ging hier leider nicht mehr.“

Sie hält kurz inne und fügt hinzu: „Aber sonst habe ich in Frankfurt nur dazugewonnen.“