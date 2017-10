Einbruchsversuch an der Hauptwache Frankfurt: Von gescheiterten Juwelen-Dieben fehlt jede Spur

Frankfurt. Am Mittwoch haben zwei bislang unbekannte Täter erfolglos versucht, in Schmuck- oder Uhrengeschäft an der Frankfurter Hauptwache zu überfallen. Anschließend waren sie geflohen. Die Polizei ermittelt. mehr