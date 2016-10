Absage des verkaufsoffenen Sonntags: Sonntags-Urteil kostet 10 Millionen Euro

Die Schäden, die den Einzelhändlern wegen des verbotenen verkaufsoffenen Sonntages entstanden sind, gehen in die Millionen. Die Zukunft dieser Tage in Frankfurt ist offen.

Verkaufsoffene Sonntage stehen in Frankfurt zur Disposition. „Gegen den Verkaufstag für die Stadtteile ist noch eine Klage beim Verwaltungsgerichtshof anhängig“, sagte Andrea Brandl gestern, Sprecherin von Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU), und auch der geforderte „räumliche Bezug“ bei Veranstaltungen wie Messen sei kein sicheres Kriterium. „Vielleicht laufen dann Einzelhändler vor Gericht und beschweren sich, dass bei Messen immer das Skyline Plaza geöffnet hat, sie aber nie, weil sie weiter von der Messe weg liegen“, so Brandl. Hingegen bleibe es bei dem klaren Statement vom Freitag, wonach es in Frankfurt keinen stadtweiten verkaufsoffenen Sonntag mehr geben werde, solange das hessische Gesetz nicht entsprechend geändert ist. Esther Walter, Sprecherin im Hessischen Sozialministerium, kündigte an, dass das Ministerium das jetzige Ladenöffnungsgesetz „evaluieren“ werde. Aber nicht vor 2018. Bis dahin sind die Einzelhändler in allen hessischen Kommunen so verunsichert wie bislang schon in Frankfurt.

Scherbengericht

Dort kehrte man gestern die Scherben des Gerichtsurteils zusammen – und zog erste Bilanz. Silvio Zeizinger, Geschäftsführer des Handelsverbands Hessen, schätzt: „Zehn Millionen Euro gehen volkswirtschaftlich verloren – und das nur wegen ausgefallener Werbekampagnen, Promotions-Teams in den Kaufhäusern, Künstlern bis hin zu Gema-Gebühren. Gastronomie, ÖPNV, Parkhäuser: Alle leiden unter der Gerichtsentscheidung.“

Den Schaden haben jedoch vor allem die Einzelhändler. Marcus Schwartz, Center-Manager des MyZeil-Einkaufszentrums, schätzt: „600 bis 800 Mitarbeiter waren im MyZeil eingeteilt.“ Viele dürften die ausgefallene Arbeit trotzdem vergütet bekommen, was für die Einzelhändler hohe fünfstellige oder gar sechsstellige Kosten verursacht. Georg Lackner, Manager des Nordwestzentrums, fürchtet: „Wir haben 100 Mieter, wenn jeder fünf bis zehn Verkäufer eingeteilt hat, kostet das entsprechend.“ Kurzfristig lasse sich das Personal nicht mehr umplanen. Horst Gobrecht, Gewerkschaftssekretär bei Verdi Südhessen, bestätigt: „Das eingeplante Verkaufspersonal muss für Sonntag bezahlt werden, ausgenommen es wird eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen, in der der „Annahmeverzug ausgeschlossen“ werde.

Schwartz bedauert den Umsatzverlust. Im MyZeil wird an einem verkaufsoffenen Sonntag gut 500 000 Euro umgesetzt, das bedeutet bei zwei ausgefallenen Tagen in diesem Jahr am Jahresende ein Minus von einer Million Euro. „Das Geld landet im Zweifel im Internethandel.“ Mehr als 10 000 Euro hat Schwartz für sein Einkaufscenter an Werbekosten ausgegeben, dazu noch die einzelnen Händler.

Kostenhöhe unklar

Georg Lackner hat, wie berichtet, seine Werbekosten für diesen Sonntag heruntergefahren. Dennoch: „Unsere Geschäfte haben sich vorbereitet, haben auch Aktionsware geordert.“ Wie hoch die Kosten sind, die im Nordwestzentrum insgesamt entstanden sind, konnte er nicht sagen. Immerhin, die meiste Ware kann auch noch später verkauft werden. Das gilt sogar bei den Lebensmitteln. So berichtete Anja Krauskopf, Regionalsprecherin von Rewe und Toom, dass der ausgefallene Sonntag nicht dazu führe, dass Ware weggeworfen werde. „Es waren nur zwei Geschäfte betroffen. Zum Teil ließen sich die Bestellungen am Freitag noch stornieren, zum Teil wird es jetzt verkauft und die aktuellen Bestellungen reduziert.“

Karstadt-Geschäftsführerin Silke Neumann will die Höhe ihrer Kosten ebenso wenig nennen wie die anderen Einzelhändler. „Viel schlimmer ist doch die Wirkung, die das für Frankfurts Attraktivität im Umland hat. Zu einer gastfreundlichen Stadt gehört der Sonntagsverkauf.“