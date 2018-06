Freibäder in Frankfurt: Sorglos auf dem Badetuch: Für Sicherheit sorgen Bademeister und Besucher gemeinsam

Die junge Frau hat sich schon in Positur gelegt. Den Oberkörper weit zurück gelehnt, der Arm liegt angewinkelt auf der Hüfte. Ihr Freund will gerade den Auslöser an seiner Kamera drücken, da wird das Shooting jäh unterbrochen. „Fotografieren ist im Schwimmbad aber nicht erlaubt“, ruft ein sonst gemütlich wirkender Bademeister im Stadionbad streng. Hobbyfotograf: „Ich wollte nur...“ Bademeister: „Na zeigen sie mal, was sie fotografiert haben.“

Keine Sekunde stellt das junge Paar das Foto-Verbot in Frage. Sie verstehen es, auch wenn der Bademeister unmöglich jeden mit einer Kamera kontrollieren kann, sind diese heutzutage schließlich in nahezu jedem Handy integriert. Dafür gebe es kleine Aufkleber, die man auf die Linse seines Smartphones klebt, sagt Inge Ollmann. Sie ist Verbundsleiterin für das Stadionbad. Mit den „Bapperln“, wie sie die Aufkleber nennt, signalisiert man anderen: „Dieses Handy respektiert deine Privatsphäre.“ Verpflichtend sind sie in Frankfurter Freibädern aber nicht. Der beste Schutz sei es ohnehin, wenn Gäste und Bademeister gemeinsam aufpassten, sagt der Chef der Frankfurter Bäderbetriebe Frank Müller.

Laut Frankfurter Polizei müssen sich Besucher im Freibad nicht unsicher fühlen. „Delikte, etwa Diebstahl, gibt es dort nicht häufiger, als an anderen Stellen in der Stadt“, heißt es von einer Pressesprecherin. „Eher weniger“, schätzt Müller. Zwischen 700 000 und einer Million Besucher hätten die Freibäder im Jahr. Allerdings spreche man nur rund 20 Hausverbote aus, dann meist wegen Diebstahls, sexueller Belästigung oder Gewalt. Dass es nicht mehr sind, liege auch daran, dass viele Badegäste routiniert ihre Wertsachen wegschließen.

Routine gegen Diebe

Auch Gabriela Keller lässt Buch, Handy und Tasche nicht allein, wenn sie ins Wasser geht. Die Frankfurterin verlässt sich auf die junge Studentin, die zwei Meter weiter liegt. Die beiden kennen sich zwar nicht, behalten füreinander dennoch ihre Sachen im Blick.

Und sexuelle Belästigung? Wie Keller antworten viele der befragten, weiblichen Badegäste. Sie runzeln die Stirn, überlegen kurz und schütteln den Kopf. „In der Richtung ist mir noch nie was passiert.“

Dennoch müssen die Bäder vorbereitet sein, sagt Ollmann. Darum seien die Bademeister speziell geschult. Sie erzählt von einem Vorfall in einer Sauna: Ein Mann mit Brille habe in der textilfreien Zone beim Laufen seinen Kopf höchst unnatürlich gehalten, sich seltsam bewegt. Es dauerte keine Minute, bis der Aufsicht der Verdacht kam, dass er mit seiner Brille filmt. So war es dann auch – und der Spanner wurde umgehend des Bades verwiesen.

Gänsekot im Brentanobad

Auch Ärger mit Geflüchteten, von denen vor zwei Jahren bundesweit die Rede war, habe es in Frankfurt nicht gegeben, sagt Müller. „Wir hatten eher Sorgen, dass mancher ins tiefe Wasser sprang, ohne schwimmen zu können.“ Die Aufsichten behielten das Problem nun im Auge. Ebenso im Blick ist die Gänse-Familie im Brentano-Bad, oder genauer: die Häufchen, die sie auf der Wiese hinterlassen. Ob die gesundheitsgefährdend sind, werde gerade untersucht, sagt Müller. Wieder einmal.