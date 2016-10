Architekten kritisieren neue Richtlinien: Sozialwohnungen in Frankfurt werden teurer

Der Bau von Sozialwohnungen werde in Frankfurt „fast unbezahlbar“. Zu dieser Einschätzung kommen Architekten angesichts neuer Richtlinien der Stadt. Das Planungsdezernat hält die Befürchtungen für unbegründet.

Sozialwohnungen sind in Frankfurt ein begehrtes Gut. Beim Amt für Wohnungswesen sind rund 10 000 Personen registriert, die gerne eine der preisgünstigen Unterkünfte hätten. Seit Jahren steigt diese Zahl. Gleichzeitig gibt es immer weniger Sozialwohnungen. Vor 15 Jahren waren es noch rund 40 000, mittlerweile ist diese Zahl auf unter 30 000 gesunken. Dieser Trend kann nur schwer gestoppt werden, auch wenn die Stadt bei Bebauungsplänen mittlerweile einen Anteil von 30 Prozent geförderter Wohnungen vorschreibt.

Architekten fürchten aber, dass sich der Bau von Sozialwohnungen künftig kaum noch rechnet. Hintergrund ist eine neue Richtlinie. Diese hat das Stadtparlament am 14. Juli ohne Debatte beschlossen. An diesem Tag standen andere Dinge im Mittelpunkt – es wurden die neuen Dezernenten der Stadtregierung gewählt. Als der Architekt Stefan Forster die neue Richtlinie, die noch vom früheren Planungsdezernenten Olaf Cunitz (Grüne) auf den Weg gebracht wurde, wenige Wochen später las, entdeckte er einiges an Sprengstoff. Denn neu aufgenommen wurde nicht nur die Möglichkeit, den Investoren statt vergünstigter Darlehen künftig auch Zuschüsse zu zahlen, um den Bau von Sozialwohnungsbau attraktiver zu machen. Es gibt darüber hinaus eine ganze Reihe neuer Vorschriften.

Schärfere Vorschriften

Andere Architekten, Vertreter von Wohnungsbaugesellschaften und Projektentwickler äußerten im Gespräch mit der FNP ebenfalls Bedenken – doch nur Forster war bereit, sich namentlich zu äußern. Er verweist auf „Anlage 2“ der Richtlinie, die seiner Ansicht nach den Bau von Sozialwohnungen unnötig verteuern und die Verhandlungen mit dem Stadtplanungsamt erschweren werden. In der Anlage sind insgesamt 29 Unterpunkte aufgeführt, die, wie es ein Kollege Forsters ausdrückt, „weit über die von der Hessischen Bauordnung vorgegebenen Vorschriften hinausgehen“. Unter anderem werden als Qualitätskriterien feste Vorgaben für die Gestaltung der Gebäude und Wohnungen vorgeschrieben. So soll es pro Geschoss und Treppenhaus nur vier Wohnungen geben – obwohl derzeit wegen der besseren Ausnutzung mit sechs bis sieben Wohnungen geplant wird. Zugleich soll bei den Treppenhäusern „auf eine großzügige Gestaltung“ geachtet werden, die ausdrücklich über die Mindestmaße der Bauordnung hinausgehen soll. Und es sei auf „eine gute natürliche Belichtung“ von Treppenhäusern und Tiefgaragen zu achten – was nach Ansicht von Architekten zumindest bei Tiefgaragen nur für schwer zu realisieren ist.

Auf scharfe Kritik stößt die Forderung, bei der Planung das „Durchwohnprinzip“ umzusetzen. Das heißt: Wohnungen dürfen nicht ausschließlich zu einer lauten Straße oder nach Norden hin orientiert sein. Das aber lasse sich im sozialen Wohnungsbau nicht vermeiden, meint ein Architekt. Auch die ebenfalls geforderten „neutralen Wohnungsgrößen“ werden kritisiert. Damit ist gemeint, dass die Zimmer unabhängig von ihrer Nutzung als Kinder- oder Wohnzimmer einheitliche Größen haben sollen. Das mache das Bauen „extrem teurer“, heißt es.

Mark Gellert, der Sprecher des städtischen Planungsdezernats, weist darauf hin, dass die jetzt beschlossenen Kriterien schon bisher in den Verhandlungen mit den Bauherrn angewandt worden seien. „In den meisten Fällen ist das machbar.“ Wenn es im Einzelfall nicht sinnvoll sei, sie anzuwenden, könne man davon auch abweichen, die Stadt werde das sehr flexibel handhaben. „Wir wissen auch, dass es Probleme geben kann.“ Eine mehrstöckige Tiefgarage lasse sich selbstverständlich nicht natürlich belichtet. Planungsdezernent Mike Josef (SPD) betont: „An den neuen Richtlinien wird der Bau geförderter Wohnungen nicht scheitern.“

„Absolut praxisfern“

Doch die Gesprächspartner der FNP empfinden die Richtlinien als „Handlungs- oder Ausführungsvorschrift“, mit denen „juristischer Druck“ ausgeübt werden könne. Die starren Vorgaben machten das Experimentieren mit neuen Bauformen, unmöglich. Forster und andere Architekten wundern sich darüber, dass das Papier nicht vor der Beschlussfassung mit den Betroffenen besprochen worden sei. Damit hätte „die absolute Praxisferne“ vermieden werden können. wyg / mu