Rödelheimer Landstraße: Spedition Fermont verlässt das Gelände: Wohnungen am Industriehof geplant

08.02.2018

Ein Traditionsunternehmen weicht der Wohnbebauung: Die Spedition Fermont, seit 125 Jahren in Frankfurt und seit 60 Jahren am Industriehof angesiedelt, verlässt ihr Areal spätestens in vier Jahren. Das Grundstück ist verkauft.