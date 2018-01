Die U-Bahn-Haltestelle an der Konstablerwache war etwa eine Stunde gesperrt. Die U-Bahn-Linien U4, U5, U6 und U7 fuhren in dieser Zeit die Station nicht mehr an. Erst wurden nur die Bahnsteige, dann die gesamte B-Ebene gesperrt.

Grund war der Fund eines besitzerlosen Metallkoffers. Die Polizei öffnete den Koffer, dieser war leer. Wer den Koffer dort stehen ließ, ist bisher nicht bekannt, auch zur Motivation konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

red