Empfang: Spieler verewigen sich im Goldenen Buch der Stadt

Es gibt Momente an diesem Wochenende, da bleibt Polizeipräsident Gerhard Bereswill beinahe das Herz stehen, so nah dran sind die Fans an ihren Idolen, während der Autokorso samt Pokal gemächlich durch die Straßen rollt. „Ich hab’ schon das ein oder andere Mal gezuckt“, gesteht Bereswill, der die Ereignisse im Römer auf dem Fernsehbildschirm verfolgt. „Aber ich muss sagen, dass die Stimmung durchweg positiv ist.“ Auch als drei Männer mit freiem Oberkörper auf das Auto springen, in dem Trainer Niko Kovac und Sportvorstand Fredi Bobic sowie Sportdirektor Bruno Hübner sitzen, bleibt Bereswill gelassen.

Während in der ganzen Stadt die Post abgeht, der Jubel keine Grenzen kennt, herrscht im Kaisersaal, wo Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) Spieler, Trainer und Betreuer begrüßt, eine gediegenere Atmosphäre.

„Wir haben 30 Jahre gebraucht, um das zu schaffen“, sagt Vorstandsmitglied Axel Hellmann , dem man anmerkt, wie sehr er sich freut. „Vergangenes Jahr waren wir schon einmal hier im Kaisersaal. Damals habe ich versprochen, dass wir wiederkommen und vollenden.“ Das ist auf imposante Weise gelungen. An Kovac und Co. gerichtet ruft Hellmann: „Ihr seid in die Geschichte dieses Clubs und dieser Stadt eingegangen.“ Versteht sich, dass sich Spieler und Vereinfunktionäre im Goldenen Buch der Stadt verewigen.

Auf dem Platz warten Tausende auf ihre Mannschaft. Als sie endlich auf dem Balkon erscheint, ist es Alex Meier „Fußballgott“, der zuerst zu den Fans spricht, doch der wahre „Chef“ an diesem Abend, das zeigt sich schnell, ist Kevin Prince Boateng .

Die Bilder dieses Pfingstsonntags, Fans, Spieler und Funktionäre werden sie wohl nie vergessen. „Was hier los ist, das ist einfach phänomenal“, fasst Fredi Bobic seine Eindrücke in Worte. Solche Situationen seien enorme Motivationsschübe, „denn so etwas möchten Spieler immer wieder erleben“, weiß Bobic, der im Gegensatz zu den Profifußballern nicht in den Urlaub fährt, sondern weiter arbeitet. „Morgen schon steige ich ins Flugzeug und ab zum nächsten Termin“, verrät Bobic, sagt aber nicht, wohin und weshalb. „Das war einfach nur der pure Wahnsinn“, schwärmt Marco Russ . „Als wir vom Flughafen losfuhren, dachten wir uns schon, dass das lange dauern würde. Aber was wir dann ab der Kennedyallee erlebt haben, ist unbeschreiblich“, so der 32-Jährige, der noch sehr fit wirkt, dafür, dass er die ganze Nacht lang den Pokalsieg gefeiert hat. „Wir wollten den heutigen Tag genießen, deshalb haben wir nicht so sehr über die Stränge geschlagen. Ich bin durch und durch glücklich“, erklärt er. Auch Timothy Chandler (28), ein Frankfurter Bub, wird diesen Tag nicht vergessen. „Heute war kein Frankfurter zu Hause, alle waren auf der Straße.“

In Berlin und in Frankfurt mit von der Partie war auch Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). „Das haben wir gut gemacht“, lobt der Landesvater Mannschaft und Fans. „Bis auf die Bengalos“, so Bouffier, der sich über den goldenen Fuß von Ante Rebic freute. Auf der Tribüne saß der Landesvater übrigens neben Innenminister Horst Seehofer (CSU), vor gar nicht langer Zeit noch Ministerpräsident des Freistaats Bayern. Nicht in der Hauptstadt, dafür in Bockenheim fieberte Janina Wissler , Fraktionschefin der Linken im Landtag, mit der Eintracht. Von der Couch aus drückte die Frankfurter Frauenfußballerin Sandra Smisek der Eintracht die Daumen. „Ich war einfach nur überwältigt. Vor allem, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe“, gesteht die Ex-Profifußballerin, die Weltmeisterin, Europameisterin und fünffache Deutsche Pokalsiegerin wurde. Einer, der sich ganz besonders über den Sieg freut, der die direkte Qualifikation für die Europa-League bedeutet, ist Stadionchef Patrik Meyer . „Es kommen bestimmt tolle Gegner. Unsere Arena ist für den internationalen Fußball gebaut.“