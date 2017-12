Was möchte der Sportkreis im kommenden Jahr anpacken?

ROLAND FRISCHKORN: Wir werden unser Veranstaltungsprogramm weiter ausbauen. Bei den „Spuren des Sports“ steht 2018 der Radsport im Mittelpunkt. Vergangenes Jahr war es der Wassersport, insbesondere das Rudern. Dazu kommen die inzwischen obligatorischen Veranstaltungen wie Museumsuferfest, Familiensportfest und Festival 4 Family. Wir bleiben überall präsent. Ausbauen wollen wir Schulkids in Bewegung.

Dort gehen Vereine in Schulen und machen Sportangebote. Was soll dort passieren?

FRISCHKORN: Da gibt es die Idee, Wirtschaft und Sport zusammenzubringen. Da bin ich mit Menschen im Gespräch, die das in einem Städtchen schon umsetzen. Da gibt es Firmen, die bereit sind, ihre Auszubildenden für bestimmte Stunden für eine Übungsleiter-Ausbildung freizustellen, um dann in Schulen zu gehen und mit Erst- oder Zweitklässlern Bewegung und Sport zu organisieren.

Soll das dann auch an Vereine angebunden werden?

FRISCHKORN: Das ist mein großes Ziel. Der Sportkreis macht ja nichts, wo es keine Verbindung der Dachorganisation zu seinen Vereinen gibt. Ich bin überzeugt, dass das auch dazu beigetragen hat, dass die Mitgliederzahlen des Sportkreises in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen sind. Das wird 2018 genauso sein. Ich habe schon von vielen Vereinen gehört, dass die Mitgliederzahlen wieder zugenommen haben. 2017 waren wir bei knapp 205 000, so dass wir in Richtung 210 000 gehen.

Und das liegt nicht nur an der wachsenden Stadt, sondern auch an der Attraktivität der Vereine?

FRISCHKORN: Es liegt natürlich an der wachsenden Stadt, weil die Nachfrage nach Sport wächst, aber auch am Ideenreichtum unserer Vereine. Wir können aufgrund der Ressourcen da gar nicht mithalten. Inzwischen haben wir nicht nur Schwimmvereine, sondern auch Fußballvereine, die eine Warteliste haben. Da merkt man den Zuzug insbesondere auch von Kindern und Jugendlichen. Das ist eine große Herausforderung für uns.

Wie ist es zu schaffen, dass man in der Stadt genügend Anlagen hat, um Sport zu treiben?

FRISCHKORN: Mein Steckenpferd ist nun seit 20 Jahren die Forderung, die vorhandenen Ressourcen besser zu bündeln. Ein erster Schritt ist getan, indem die Stadt in einem Pilotprojekt in drei Großsporthallen Zeiten bis 24 Uhr anbietet. Wenn das nachgefragt wird, wird der nächste Schritt folgen, dass andere Hallen mit aufgenommen werden.

Das ist eine Verlängerung nach hinten, die Kindern und Jugendlichen etwa wenig hilft. Es geht auch immer wieder um die Nutzung von Schulturnhallen am Nachmittag. Gibt es da endlich Bewegung?

FRISCHKORN: Wenn es freie Ressourcen während der Schulzeit gibt, sollten die Hallen nicht unnötigerweise leer stehen. Es gibt da immer Bewegung, auch wenn wir leider die generelle Lösung noch nicht haben. Es gibt aber schon gemeinsame Projekte von Vereinen und Schulen. Ein Beispiel ist die offene Halle an der Paul-Hindemith-Schule im Gallus. Dort bietet der Sportkreis viermal pro Woche Basketball an. Da können alle Interessierten mitmachen.

Den Vereinen fehlen aber die eigenen Zeiten. Gibt es da Ansätze, dass mal etwas passieren könnte?

FRISCHKORN: Eine Menge Turnvereine sind nachmittags in Hallen, besonders ab 15.30 Uhr. Das geht vor 17.30 Uhr, wenn die Schule zustimmt. Da gibt es nur das Damoklesschwert, dass diese Termine gestrichen werden, wenn die Schule sie braucht.

Sollten die Schulen denn nicht auch ihren Bedarf anmelden, wie es die Vereine tun?

FRISCHKORN: Die große Hoffnung ist, dass das neugeschaffene Amt für Immobilienmanagement in der neuen Zuständigkeit des Dezernats von Jan Schneider mit uns einen Weg für eine andere Vermietung findet. Dazu gehört auch die Vermietung aus einer Hand.

Die Vereine brauchen nicht nur dringend Platz in den Hallen. Zumindest einige beklagen auch die hohen Hallenmieten, die in Frankfurt bedeutend höher sind als anderswo. Haben Sie dafür eine Erklärung?

FRISCHKORN: Die Hallennutzungsgebühren sind in einer schwierigen finanziellen Situation der Stadt entstanden. Die Vereine mussten ihren Beitrag leisten. Gleichzeitig haben meine Vorgänger im Sportkreisvorstand gute Sportförderrichtlinien ausgehandelt. Das hielt sich durchaus die Waage. Man muss da auch genau hingucken: Es wäre für mich einfach zu sagen: Die Stadt nimmt circa eine Million Euro ein, auf die sie, wenn man den Verwaltungsaufwand abzieht, besser verzichtet.

Das klingt zumindest logisch . . .

FRISCHKORN: Leider ist es aber um die Solidarität der Vereine nicht immer so bestellt, wie ich es mir wünschen würde. Denn obwohl ich damals einer der größten Gegner der Hallennutzungsgebühr war, habe ich später festgestellt, dass 40 Prozent mehr Vereine auf einmal Hallennutzungszeiten hatten. Das hat etwas damit zu tun, dass vorher Vereine einfach Zeiten blockiert haben, ohne sie zu nutzen. Die Gebühren sind damit ein Disziplinierungsinstrument, auch wenn ich das schlimm finde. Ich bin immer dafür, die Balance zu halten. Vor ein paar Jahren konnten wir nach dem Beschluss der Stadt, die Gebühren anzuheben, eine Einigung mit dem Sportdezernat erreichen. Damit blieb sie im Rahmen und wurde mit der jährlichen Erhöhung um 1 Euro planbar.

Diese Meinung scheinen nicht alle Vereine zu teilen . . .

FRISCHKORN: Ich habe mir die Zahlen danach angesehen. Für mich wäre es ein Alarmsignal gewesen, wenn die Mitgliederzahlen in den Vereinen danach zurückgegangen wären. Aber wir wachsen stetig weiter. Und das geht quer durch die Vereine.

Gleicht der Sportfördertopf denn annähernd das aus, was an Nutzungsgebühren gezahlt werden muss?

FRISCHKORN: Die Hallennutzungsgebühren müssen die Vereine erstmal erbringen. Dann können Anträge gestellt werden, etwa für Jugendwettkämpfe. Seit der Einführung gibt es zudem eine Pro-Kopf-Bezuschussung pro Kind oder Jugendlichem. Wir wollten damit verhindern, dass der Sport eine aussterbende Spezies wird. Das ist gelungen. Im Gegensatz zum Trend im Landessportbund sind hier insbesondere die Mitgliederzahlen im Jugendbereich in den vergangenen Jahren gestiegen. Außerdem gibt es nach den Richtlinien eine Förderung für Vereine, die eigene Sportanlagen betreiben. Und das sind mehr als städtische Sportstätten. Für Baumaßnahmen gibt es mittlerweile bis zu 50 Prozent der Kostenerstattung. Das ist besser, als 20 Jahre wie beim Sportpark Preungesheim mit der Stadt zu diskutieren. In der Zeit hat alleine die TG Bornheim drei gebaut, dazu kommen noch eine Reihe mehr.

Trotzdem gibt es viele Hallen in bedauernswertem Zustand, das betrifft vor allem die Schulturnhallen. Ist das über Jahre verschlafen worden?

FRISCHKORN: Das ist ein mindestens 25-jähriger Dornröschenschlaf. Eine Tragik ist, dass die Sportvereine sehr lange geschwiegen haben, weil sie Angst hatten, dass sie ihre Sportstätte dann verlieren. Deshalb bin ich froh, dass sie nun wach geworden sind. Im Programm für die Sanierung der Schulen hat die Stadt jetzt nicht wenig Geld zur Verfügung gestellt. Aber das wird Jahre dauern. Das ist so schnell gar nicht aufzuholen. Aber da hilft kein Jammern, sondern nur langer Atem.

Die aktuellen Haushaltszahlen sind nicht gut, Kämmerer Uwe Becker (CDU) geht von großen Defiziten in den nächsten Jahren aus. Haben Sie da nicht Angst, dass das große Sanieren schon wieder zu Ende ist, bevor es richtig begonnen hat?

FRISCHKORN: Das glaube ich erstmal nicht. Die Stadt muss noch klarer Prioritäten setzen. Ich rechne aber anders: Der Sport ist über eine Volksabstimmung als Verfassungsziel in die hessische Verfassung aufgenommen worden. Damit ist es eigentlich keine freiwillige Leistung mehr.

Und der Kämmerer wird dann akzeptieren, dass er beim Sport nicht kürzen darf?

FRISCHKORN: Das werden wir sehen. Als Person, ich weiß nicht, ob der Sportkreisvorstand da mitgeht, denke ich erstmals darüber nach, wenn diesmal im Sportbereich erheblich gekürzt würde und es an die Existenz der Vereine geht, ob ich nicht eine entsprechende Verfassungsklage anstrebe.

Es gibt im städtischen Etat nun mal aber gar nicht so viele Stellen, an denen man einfach kürzen kann . . .

FRISCHKORN: Die Schwierigkeit sehe ich auch. Bestimmt 80 Prozent des Haushalts sind festgelegt über Pflichtleistungen. Die freiwilligen Leistungen sind der Rest. Das ist bedauerlich. Wenn gespart werden muss, muss da gespart werden. Das ist vor allem im Sport, in der Kultur und in der Jugendarbeit. Die Dinge, die den Zusammenhalt garantieren. Wir müssen aber Wege finden. Und die gehen nur mit der Landesregierung. Die betrachtet die Stadt Frankfurt als Melkkuh und zieht Millionen ab.

Derzeit weiht Sportdezernent Markus Frank (CDU) einen Kunstrasenplatz nach dem anderen ein, bei den Hallen tut sich weniger. Sieht der Sportkreis hier eine Bevorzugung des Fußballs?

FRISCHKORN: Fußball ist die emotionalste Nebensache der Welt. Ich verstehe die Turner oder die älteren Menschen, die auf Hallen angewiesen sind. Und es ist auch das Problem, dass genau dieser Bereich vernachlässigt wurde. Da scheint es so, als würde der Fußball bevorzugt. Aber Kunstrasenplätze sind, genauso wie Schulen und damit auch deren Hallen, Teil der Koalitionsvereinbarung. Da kann ich von einer Benachteiligung nicht reden.

Um Fußball geht es meist auch in der Commerzbank-Arena. CDU-Oberbürgermeisterkandidatin Bernadette Weyland hat vorgeschlagen, diese an die Eintracht zu verkaufen, um mit den Einnahmen andere Vereine zu unterstützen. Was hält der Sportkreis von dieser Idee?

FRISCHKORN: Erstmal ist das Stadion mit seinem Gelände bestimmt 500 Millionen Euro wert. Dies, wem auch immer, für 50 Millionen zu verkaufen ist schon mutig. Auch wenn ich es der Eintracht als Sportkreisvorsitzender gönnen würde, muss ich mir als Dachorganisation Gedanken machen, was das für die anderen Vereine bedeutet. Soweit ich weiß, gibt es noch eine Restlaufzeit von einem Kredit über 70 Millionen. Wo sollen da die 20 Millionen für den Kredit herkommen? Nach der bisherigen Aufteilung des Haushalts könnte das nur aus dem Sportetat kommen. Der würde um 40 Prozent sinken, da hätten alle anderen nur wenig davon. Dazu kommt, dass es europaweit ausgeschrieben werden müsste. Es wäre also gar nicht sicher, dass die Eintracht den Zuschlag bekommt. Besser fände ich, wenn wir ein Betreiberkonzept entwickeln, an dem der Hauptnutzer, also die Eintracht, beteiligt wird.

Dann gibt es noch ein Fußballstadion mit Problemen. Das Volksbank Stadion war nicht nur viel teurer als geplant, auch beide Nutzer, der FSV Frankfurt und die Footballer der Universe, scheinen in wirtschaftlichen Problemen. Ist da viel Geld versenkt worden, was man woanders hätte sinnvoller ausgeben können?

FRISCHKORN: Das Stadion ist ein Beispiel für Schilda in Frankfurt. Was sich da städtische Ämter geleistet haben, ist nicht gerade ein Ruhmesblatt. Aber das hat auch damit zu tun, dass im Baubereich über Jahre gedacht wurde, man kalkuliert mal so, wenn es im Bau ist, bleibt den Stadtverordneten gar nichts anderes übrig, als die Mehrkosten zu beschließen. Ich war ja in den 80er-Jahren schon mal Stadtverordneter und das hat mich schon damals geärgert, dass städtische Bauprojekte immer mindestens 50 Prozent über den geschätzten Kosten lagen. Dafür steht auch der Bornheimer Hang. Irgendwann muss man sich aber die Frage stellen, ob man ein Stadion halbfertig dastehen lässt. Und da finde ich es richtig, es fertigzubauen. Da hatte man natürlich nicht damit gerechnet, dass der FSV absteigt.

Das war aber nicht auszuschließen . . .

FRISCHKORN: Klar, und es ging auch um die Vorgaben der Verbände, die erfüllt werden mussten. Man hätte den FSV auch ins Waldstadion schicken können. Das ändert aber nichts daran, dass dort ein Stadion saniert werden musste.

Wenn man Pech hat, gibt es nun in zwei Jahren gar keinen Nutzer mehr . . .

FRISCHKORN: Ich glaube, dass man einen Weg finden wird, auch für die Footballer. Man müsste sonst sehr genau überlegen, wie man das Stadion auslastet. Vielleicht könnte es auch der Eintracht-Nachwuchs nutzen. Nichts ist ausgeschlossen. Ich will aber nicht zu sehr um ungelegte Eier diskutieren.

Durch die Kinder zum Funktionär Roland Frischkorn (63) ist seit dem Jahr 2000 Vorsitzender des Sportkreises Frankfurt, dessen Vorstand er seit 1997 angehört. Dabei hat er selbst nie in einem Verein aktiv Sport getrieben. clearing