Mitgliederzahl steigt weiter: Sportkreis trotzt Landestrend: Vereinssport ist beliebt wie nie

Die Frauen machen Roland Frischkorn Sorge. Frauen zwischen 19 und 40, um genau zu sein. Sie nämlich sind die einzige Bevölkerungsgruppe, bei der es der Vorsitzende des Sportkreises mit sinkenden Mitgliedszahlen zu tun hat. Um 5,5 Prozent ist die Mitgliederzahl der 19- bis 40-Jährigen im vergangenen Jahr gesunken. Woran das liegt – Frischkorn hat zumindest eine Vermutung: „Das ist das Alter, in dem viele Kinder bekommen.“ So oder so zeigten die Zahlen, dass Angebote wie der „Frauensport“ ihre Berechtigung hätten, um auch die Damen wieder stärker für den Vereinssport zu begeistern.

Widrige Bedingungen

Insgesamt aber kann sich Frischkorn nicht beschweren. Entgegen dem Landestrend ist die Zahl der Mitglieder in Frankfurter Sportvereinen um 3,6 Prozent auf 204 000 gestiegen. Damit sind so viele Bürger wie nie in den mehr als 420 Sportvereinen aktiv, die der Sportkreis vertritt. „Trotz widriger Bedingungen, was die Infrastruktur angeht“, betont der Vorsitzende, dass so manche Sportstätte in der Stadt saniert werden müsste.

Kritik übte er am Land Hessen: 30 000 Euro pro Jahr an Fördermitteln für den Vereinssport in Frankfurt seien einfach zu wenig. Vor allem, wenn man den desolaten Zustand des Schulsports berücksichtige: „Es sähe traurig aus an Frankfurts Grundschulen ohne das Engagement der Sportvereine.“ Die Frankfurter Eintracht etwa engagiert sich mit der „AOK-Pausen-Liga“ an zehn Grundschulen, die Fraport Skyliners sind mit ihrem Projekt „Basketball macht Schule“ gar an 35 Grundschulen vertreten.

Dort, wo es Not tut

Und dann ist da noch das Programm „Schulkids in Bewegung“, das der Sportkreis vor sieben Jahren zusammen mit der Stadt ins Leben gerufen hat. Dabei geht es um Sportangebote der Vereine an den Grundschulen. „Wir gehen gezielt in die Stadtteile, wo bei den Schuleingangsuntersuchungen Defizite aufgefallen sind“, erläutert Frischkorn. Das heißt: Dort, wo besonders viele Vorschulkinder leben, die zu dick oder zu unbeweglich sind, schafft der Sportkreis zusätzliche Angebote. Aktuell gibt es „Schulkids in Bewegung“ an 32 Grundschulen, drei weitere sollen hinzukommen. Immer mehr Kommunen folgten dem Frankfurter Beispiel und etablierten ähnliche Programme, berichtet Frischkorn.

Doch so gut die Zusammenarbeit bei den Grundschulen läuft: Es gibt auch bei der Stadt Dinge, mit denen der Sportkreis-Chef nicht so ganz zufrieden ist. Zum Beispiel damit, dass die Vereine nach wie vor die Schulsporthallen nur bis 22.30 Uhr nutzen dürfen statt bis 24 Uhr, wie sie es schon lange fordern. Als die Stadt 2015 auf das Verständnis der Sportvereine angewiesen gewesen sei, weil sie zahlreiche Turnhallen für die Unterbringung der Flüchtlinge brauchte, hätten sich die Vereine flexibel gezeigt. „Die selbe Flexibilität erwarten wir jetzt auch von der Stadt.“

Warum es so schwer ist, die Hallen bis 24 Uhr zu öffnen, so recht wollte dazu auch Sportdezernent Markus Frank (CDU) bei der gemeinsamen Pressekonferenz gestern keine Antwort einfallen. Er verwies stattdessen auf ein geplantes Projekt: Wenn sich Stadt und Sportkreis einig würden – wovon er ausgehe –, werde die Stadt dem Dachverband demnächst die Sporthalle an der Wächtersbacher Straße in Preungesheim zur Nutzung in eigener Regie überlassen. Frank: „In einer Halle, die ihr selbst betreut, müsst ihr bei keinem Schulhausmeister mehr betteln, damit die Halle bis 24 Uhr offen ist.“ Frischkorn indes hielt dagegen, dass längere Öffnungszeiten vor allem in der Kernstadt gebraucht würden.

Insgesamt, so Frank, nehme die Stadt wieder mehr Geld für den Sport in die Hand. „Da gibt es Nachholbedarf“, räumt der Stadtrat ein. 27 Millionen Euro fließen in den nächsten Jahren etwa ins Sonderprogramm Kunstrasenflächen. Ziel sei es, dass am Ende jeder Stadtteil über mindestens einen Kunstrasenplatz verfüge. Das Budget für Sportstätten unter freiem Himmel wurde von 1 Million in 2016 auf 3 Millionen Euro in diesem Jahr erhöht und soll in den nächsten beiden Jahren um jeweils eine weitere Million Euro steigen.

Für die Förderung der Sportvereine stehen in diesem Jahr 14,5 Millionen Euro im Haushalt zur Verfügung, das sind 1,24 Millionen Euro mehr als 2016.