Hallennutzung: Sportvereine in Frankfurt kämpfen gegen hohe Mieten

Nirgendwo in Hessen müssen Sportvereine mehr für die Hallennutzung zahlen als in Frankfurt. Im Januar werden die Gebühren noch einmal deutlich erhöht. Judoka und Handballer gehen auf die Barrikaden.

Die Arme verschränkt, die Lippen zu einem schmalen Strich verzogen: Axel Schönberger macht keinen Hehl daraus, dass er schlechte Laune hat. „Ich bin verärgert“, sagt der Vorsitzende des 1. Deutschen Judo-Clubs. Grund sind die saftigen Gebühren, die die Stadt Frankfurt von den Sportvereinen für die Nutzung der 190 Schulsporthallen verlangt. „Wir kämpfen inzwischen um unsere Existenz“, sagt der Judoka.

Der Judo-Club mit seinen knapp 250 Mitgliedern zahlt jedes Jahr mehr als 20 000 Euro Hallennutzungsgebühren an die Stadt Frankfurt. Allein im September waren es 2448 Euro – unter anderem für 17 Termine in der Halle der Fürstenbergschule (408 Euro) und acht Termine in der Halle der Gutenbergschule (192 Euro). Die jährlichen Zuschüsse der Stadt und des Landessportbunds belaufen sich dagegen auf nur 8000 Euro. Für Schönberger ein Unding: „Wir machen Sportangebote, nehmen der Kommune damit Arbeit ab und zum Dank kassiert sie uns ab“, sagt er. Diese Meinung vertritt auch Heiko Schmidt von der TuS Nieder-Eschbach. „Wir gehen mit unseren Angeboten in die sozialen Brennpunkte und holen Kinder von der Straße“, sagt der Handball-Abteilungsleiter. „Dass wir dafür derart zur Kasse gebeten werden, ist nicht in Ordnung.“

Prekäre Lage

Wie prekär die Lage wirklich ist, rechnet Peter Tandetzky von der TG Sachsenhausen vor. Jedes Jahr zahle seine Handball-Abteilung zwischen 12 000 und 14 000 Euro Hallennutzungsgebühren an die Stadt. Hinzu kämen Kosten von mehr als 10 000 Euro für Übungsleiter und Spielbetrieb. Die Mitgliedsbeiträge beliefen sich aber nur auf 23 000 Euro – jedes der 230 Mitglieder zahlt rund 100 Euro im Jahr. „Wenn’s Null auf Null aufgeht, dann ist es gut gelaufen“, sagt er.

Bild-Zoom Foto: Rainer Rüffer Der Vorsitzende des 1. Deutschen Judo-Clubs Axel Schönberger wehrt sich gegen die hohen Hallennutzungsgebühren.

Tatsächlich steht die Stadt Frankfurt mit ihrem Gebührenmodell im Rhein-Main-Gebiet allein auf weiter Flur (siehe eigener Text). Nirgendwo in Hessen müssen Vereine mehr für die Hallennutzung mehr zahlen als in der Mainmetropole. Für 90 Minuten verlangt die Stadt zwischen 13.50 Euro – kleine Halle, ohne Hausmeister – und 24 Euro – große Halle, mit Hausmeister. Auf diese Weise nimmt sie jedes Jahr rund eine Million Euro ein. „Das Geld investieren wir wieder in den Sport“, sagt die kommissarische Leiterin des Sportamts, Angelika Strötz. Es müssten schließlich noch weitere Ausgaben gestemmt werden, etwa für Strom- und Wasserverbräuche und Hausmeister.

Für bessere Trainingsbedingungen jedenfalls nicht, sagt Schönberger. In der Ludwig-Börne-Halle etwa seien seit Wochen die Duschen wegen Legionellenbefalls ausgefallen. Außerdem ist die Beleuchtung defekt. „Über vierzig Leuchtröhren der Deckenbeleuchtung sind ausgefallen“, sagt er.

Dass die Mainmetropole Sporthallen nur gegen Gebühr stellt, war nicht immer so. Noch bis 1993 mussten Vereine für die Hallennutzung keinen Cent bezahlen. Erst dann wurden auf Bestreben der Sozialdemokraten Hallennutzungsgebühren eingeführt – das Ergebnis eines rigiden Sparkurses im Römer. Die Sportförderung wurde gleichzeitig um mehr als 1,5 Millionen Mark gekürzt.

„Dummes Zeug“

Roland Frischkorn, Vorsitzender des Sportkreises und selbst SPD-Mitglied, verteidigt ihre Einführung bis heute. „Die Gebühren decken nicht annähernd die realen Kosten. Die liegen bei etwa 140 Euro“, sagt Frischkorn. Folglich subventioniere die Stadt ihre Vereine sogar noch. Solche Aussagen machen Rainer Drephal wütend. „Das ist alles dummes Zeug“, sagt der ehemalige Abteilungsleiter der TuS Nieder-Eschbach. „Stadt und Herr Frischkorn schweben irgendwo auf Wolke Sieben, während die Hallensportarten vor die Hunde gehen“, schimpft er.

Hallenmieten im Vergleich: Was es andernorts kostet Sportvereine werden längst nicht überall so stark zur Kasse gebeten wie in der Mainmetropole. Einige Beispiele: Offenbach

Und im Januar steht den Vereinen die nächste Gebührenerhöhung ins Haus. Einen Euro je 90 Minuten müssen sie dann mehr bezahlen. „Wir werden deshalb unsere monatlichen Mitgliedsbeiträge erhöhen müssen“, sagt Moritz Pohl, Vorstandsmitglied des 1. Deutschen Judo-Clubs, und rechnet damit, dass ihnen diese Entscheidung wieder Mitglieder kosten wird. Auch für sozial schwächere Familien werde die soziale Integration und sportliche Förderung der Kinder immer schwieriger, sagt er.

Die Handball-Abteilung der TuS Nieder-Eschbach hat bereits vor einigen Jahren eine Sonderpauschale von drei Euro pro Monat eingeführt, um überhaupt noch bestehen zu können. „Und trotzdem müssen wir Trainingsutensilien wie Bälle durch Spenden finanzieren“, sagt Schmidt fast entschuldigend.