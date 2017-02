Fahrtenschreiber wird ausgewertet: Spurensuche nach ICE-Unfall

Noch ist nicht bekannt, wie es zudem ICE-Unglück am Freitag in Griesheim kommen konnte. Hinweise erhoffen sich die Behörden von der Auswertung des Fahrtenschreibers

Nach dem ICE-Unfall in Griesheim läuft die Suche nach der Ursache auf Hochtouren. Federführend seien die Eisenbahnunfalluntersuchungsstelle des Bundes und die Bundespolizei, sagte ein Bahnsprecher am Samstag in Berlin.

Die Ermittler stellten nach eigenen Angaben vom Samstag den Fahrtenschreiber des verunglückten Zugs sicher. Die Daten sollen in dieser Woche ausgewertet werden. Dann wollen die Ermittler auch erneut den Lokführer befragen.

Der Mann hatte den Unfall unverletzt überstanden. Er war bereits am Freitag erstmals befragt worden. Weil er unter Schock stehe, sei er nicht vernehmungsfähig gewesen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Außerdem werde der Betriebsablauf untersucht.

Bild-Zoom Foto: Maik Reuß Zwei Mitarbeiter der Bahn schauen unter den Zug.

Der leere ICE war, wie berichtet, in der Nacht zum Freitag auf dem Weg vom Frankfurter Hauptbahnhof zum Betriebshof am Bahnhof Frankfurt-Griesheim entgleist. Der Zug überfuhr nach Bahn-Angaben ungebremst einen Prellbock und sprang aus den Schienen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war vorerst nicht bekannt. Der Schaden dürfe sich nach ersten Schätzungen der Bahn auf über eine Million Euro belaufen.

Mit Spezialkränen wurde der schwer beschädigte Triebwagen des Zugs geborgen. Die Arbeiten gingen erst am späten Freitagabend zu Ende. Danach wurde die Sperrung des Bahnhofs wieder komplett aufgehoben. Der Unfall hatte auch den S-Bahn-Verkehr durcheinandergewirbelt. Die Linien S1 und S2 waren umgeleitet worden oder fielen aus. Am Samstag fuhren alle S-Bahnen dann wieder planmäßig.

(lhe)