Ermittlungen der Polizei: Staatsanwaltschaft: Serienkiller Manfred S. ist nicht Tristans Mörder

Interview zu Serienmörder Manfred S.

"Solche Opfer findet man in Frankfurt"

Vor rund einem Jahr hat sich das hessische Landeskriminalamt mit einem spektakulären Verdacht an die Öffentlichkeit gewandt: Der Rentner Manfred S. aus Schwalbach am Taunus könnte ein Serienmörder gewesen sein. Im Raum stehen ein knappes Dutzend ungeklärter Mordfälle, meist an Prostituierten vom Frankfurter Drogenstrich. S. starb 2014. Seine Angehörigen fanden danach in seiner Garage eine zerstückelte Leiche. Andrea Löbbecke (dpa) sprach mit dem Chef-Ermittler Frank Herrmann.